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等中央點頭！北市疫苗護照準備上路　黃珊珊：盼八大復業「同時使用」

▲▼台北市副市長黃珊珊出席「2021台北夜市打牙祭起跑」記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市副市長黃珊珊出席「2021台北夜市打牙祭起跑」記者會。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲於10月30日提及，按照目前疫苗施打速度、口服藥物發明，預估新冠肺炎疫情於農曆新年前就會結束，所以疫苗護照很快就會上線。針對柯文哲再提疫苗護照，台北市副市長黃珊珊1日表示，仍要等待中央開放介接系統，但由於八大行業即將開放，倘若能同時使用疫苗護照會更方便。

黃珊珊1日出席2021台北夜市打牙祭起跑記者會，針對柯文哲稱疫苗護照即將上路，黃珊珊表示，過去曾有和中央開會，討論針對疫苗開發類似「電子通行證」等證明，但可能要等到疫苗覆蓋率較高之後，因為目前還有很多人沒接種疫苗，可能會產生一些爭議。

黃珊珊指出，現在北市部分場館只要使用數位系統，就可以用場館管制人流，像北農、環南市場等地方，「其實我們早就在執行，只是把做法比照到其他場館。」這過程很簡單，但需要與中央系統做介接，「中央要開系統給我們，才能知道哪個人有打過（疫苗），並且讓對方進入。」介接部分中央已有規劃，但目前還沒開通。

▲▼台北市副市長黃珊珊出席「2021台北夜市打牙祭起跑」記者會。（圖／記者袁茵攝）

被問到疫苗護照是否有望年底前上路？黃珊珊說，這得看中央，北市府可以理解中央的顧慮，畢竟目前並非所有人打完疫苗，可能要等接種率達7、8成以上才較有空間，現在就先替民眾接種疫苗，「我覺得這也是要保護所有人的權益，不過台北市有準備好了。」

黃珊珊提及，接下來要開放八大行業，疫苗護照就顯得相當重要，由於需要符合多項條件，包括從業人員均接種至少1劑疫苗並超過14天以上、首次服務前要提供3天前PCR陰性證明，「如果可以的話，希望中央能將系統介接給北市，讓台北市開放八大行業的同時能夠使用疫苗護照。」屆時將會更方便。

柯文哲10月30日上午出席「2021鬧熱關渡節」開幕記者會致詞，他表示，估計疫情在農曆年前就會結束，因為按照估計，疫苗打完2劑可以到70％以上，理論上可以不用戴口罩，加上藥物已經發明、上市，就算打兩劑還被感染，也比較不會死、不會進加護病房，吃藥也可以改善。

柯文哲提及，疫苗護照很快就會上線，並結合台北通APP，打滿2劑疫苗顯示綠色，1劑顯示黃色，未接種疫苗則是紅色，進入餐廳時採分流坐，呼籲還沒打疫苗的人趕快去接種。

▼台北市長柯文哲出席「2021鬧熱關渡節」開幕記者會。（資料圖／記者宋良義攝）

▲▼柯文哲出席2021鬧熱關渡節 《關渡之歌》MV首映。（圖／記者宋良義攝）

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