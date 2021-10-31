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全台最甜城市　台南「閃亮亮『新』星-甜蜜蜜家庭日」親子同樂心花開！台南「甜蜜蜜家庭日」熱鬧登場！

▲▼ 台南 。（圖／臺南市政府提供）

▲台南市家庭教育中心31日上午，在溪南服務處廣場辦理「閃亮亮『新』星-甜蜜蜜家庭日」活動，新住民朋友手持造型飛機，從左右飛向臺南「幸福城市」(市長)，展現「臺南幸福城市」歡迎新住民落腳臺南。

地方中心／台南報導

台南市家庭教育中心31日上午，在溪南服務處廣場辦理「閃亮亮『新』星-甜蜜蜜家庭日」活動，適逢萬聖節，新住民家庭穿著親子裝、搭配萬聖節創意裝扮盛裝出席，共同歡度家庭日。市長黃偉哲親臨頒發「校園CEDAW日繪畫徵選比賽」獎項，並與市民朋友、新住民家庭親子共同體驗多元文化，顛覆萬聖節「不給糖就搗蛋」傳統，與市民分享糖果，為活動帶來溫馨亮點。

▲▼ 台南 。（圖／臺南市政府提供）

▲黃偉哲市長說，教育局透過學校教育推動CEDAW，讓我們的孩子從小開始就能擁有消除對婦女一切形式歧視的這個觀念。

台南市長黃偉哲指出，很高興能夠來到「閃亮亮『新』星-甜蜜蜜家庭日」活動，除了剛剛看到很多新住民的家庭，還有新住民的朋友一起來共度「閃亮亮『新』星家庭日」活動。今天也是萬聖節，剛剛看小朋友都拿到南瓜燈，其實很多活動、很多文化，隨著時間的推移一直在改變，記得在10年前、15年前、20年前，台灣很少人在過萬聖節，也很少人知道萬聖節是什麼節日，但是現在感覺起來，除了兒童節之外，另外一個親子互動的節日就變萬聖節。

黃偉哲市長說，在台南市有3.4萬位新住民的朋友，他們來到台灣融入這個社會，文化會互相激盪，也互相衝擊，甚至互相融合。在台灣，尤其在台南，是台灣人第一個城市，台南是以文化、歷史立都，文化在台南是很重要的元素，隨著許多新住民朋友們，還有外來朋友們，甚至來台南觀光的朋友們，他們慢慢慢慢對台南市的文化也產生了很多的這個影響。

黃偉哲舉例子來說，泰國菜也是最近這一、二十年來慢慢慢慢接受度很高，甚至很多人特別喜歡吃泰國菜，所以他覺得不管飲食文化、宗教文化，甚至家庭文化都有很多互相的衝擊激盪。事實上，市府也推動「CEDAW」，CEDAW就是消除對婦女一切形式歧視公約，教育局在推動CEDAW的時候是在學校的教育，從小開始就讓我們的孩子能夠擁有消除對婦女一切形式歧視的這個觀念，不只是在社會教育，市府用許多社會教育的宣導，最重要是學校教育，讓孩子在學校的時候，就能夠接觸到這樣的觀念，男女平權而且消除對婦女的歧視，這點很重要。

黃偉哲說，今日看到許多新住民的大朋友、小朋友一起來參加閃亮亮『新』星家庭日」活動，就是專門為我們新住民家庭親子所設計的活動。台南是文化古都，希望讓新住民的許多文化跟台南的文化一起融入一起成長，而且一起變得更好，他希望很多新住民的大小朋友，通通一起來台南，共同為台南發展而努力，讓台南變得更美好。

台南市教育局長鄭新輝表示，「CEDAW」是指消除對婦女一切形式歧視公約，家庭教育中心2021年全台首創舉辦校園CEDAW日繪畫徵選比賽，分為普通班及美術班，參加比賽畫作有949件，獲選得獎作品除繪畫能力展現外，還要展現CEDAW主題相關性別議題及精神，可謂性別教育開創新里程碑！

台南市家庭教育中心今年全台首創舉辦「校園CEDAW日」繪畫徵選比賽，由黃偉哲市長頒獎表揚，相關作品並在現場展出，參加頒獎的家庭，帶著家人同遊、同樂的心一起參與，不但展現CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約）主題相關性別議題及精神，更是為性別教育融合家庭教育，做了最佳示範！

▲▼ 台南 。（圖／臺南市政府提供）

▲台南市家庭教育中心今年全台首創舉辦「校園CEDAW日」繪畫徵選比賽，由黃偉哲市長頒獎表揚特優學生。

活動中，台南市東山及大港國小2所新住民學習中心，開到活動現場的文化列車，搭配精心設計多元文化體驗活動，讓市民體驗及認識多元文化；現場以輕鬆活潑方式，教學越南斗笠舞，多對親子在徐徐秋風下共舞，體驗展現異國風情，平日忙於工作的新住民家庭假日親子共遊同歡，歡笑聲不斷，紓緩長期防疫的緊繃感。

台南市家庭教育中心張冰嫈主任表示，期望辦理本活動，教育下一代學習尊重與平等看待不同文化族群，實現「愛從家出發，關懷無距離」的理念，同時祝福大家在豐富多元的異國風活動，度過有意義且溫馨的團聚時光。

▲▼ 台南 。（圖／臺南市政府提供）

▲新住民家庭穿著親子裝、搭配萬聖節裝扮走秀，歡度家庭日。

▲▼ 台南 。（圖／臺南市政府提供）

▲適逢萬聖節，新住民家庭穿著傳統服裝、搭配萬聖節創意裝扮盛裝走秀，共同歡度家庭日。

▲▼ 台南 。（圖／臺南市政府提供）

▲市長黃偉哲與市民分享糖果，為活動帶來溫馨亮點。

▲▼ 台南 。（圖／臺南市政府提供）

▲市長與今天的嘉賓及表演團隊公園國小的幼兒園學生合影。

▲▼ 台南 。（圖／臺南市政府提供）

▲新住民朋友穿著傳統服裝合影。
▲▼ 台南 。（圖／臺南市政府提供）

▲台南市長黃偉哲親切地與參與民眾合影。

▲▼ 台南 。（圖／臺南市政府提供）

▲台南市長黃偉哲與新住民朋友合影。

▲▼ 台南 。（圖／臺南市政府提供）

▲台南市教育局長鄭新輝與參與民眾與新住民朋友歡喜合影。

▲▼ 台南 。（圖／臺南市政府提供）

▲台南市家庭教育中心今年全台首創舉辦「校園CEDAW日」繪畫徵選比賽，相關作品在現場展出。

▲▼ 台南 。（圖／臺南市政府提供）

▲▼ 台南 。（圖／臺南市政府提供）

▲台南市長黃偉哲與小朋友合影，展現親民和藹的一面。

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