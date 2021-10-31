台南市日本人協會辦理日文繪本親子工作坊　黃偉哲：歡迎市民聽故事、學日文

▲台南市日本人協會31日再辦理日文繪本親子工作坊，邀請市民親子到新總館聽故事、學日文。 （圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

為感謝台南市對在地日僑的照顧，台南市日本人協會繼日前贈送50本日文繪本給台南市立圖書館，31日再辦理日文繪本親子工作坊，邀請市民親子到新總館聽故事、學日文。

台南市長黃偉哲表示，台日關係向來友好，感謝上週日本6度致贈台灣疫苗，對台灣的疫情防治有很大的幫助。台南市除為在地日僑規劃專案執行疫苗施打，也辦理日本城市文宣展、和風文化祭等活動，以增進市民對台日交流的關心，深化雙方情誼。

黃偉哲認為，疫情雖使實際的跨國訪問受到影響，但是台日交流並不會因此停止腳步，這次由在地日本人協會主動邀請圖書館合作辦理活動，便能看出兩國情誼之堅定，感謝野崎孝男理事長用心，也肯定民間支持國民外交，市政府也會持續推動與日本在經貿、農產品外銷、文化教育等各領域的合作。

本日親子工作坊活動先由圖書館方代表市政府致贈感謝狀，接著由台南市日本人協會吉川知里理事、佐藤朝絵幹事等人擔任講師，帶領12組親子閱讀日文繪本《小金魚逃走了》。現場除教授簡單的日文，講師們更設計手作金魚活動與孩童互動，活動溫馨熱鬧，該會理事長野崎孝男表示，希望未來能再辦理活動與台南市民交流。