千年長毛象現身山上台南花園水道博物館 山區旅遊添新話題

▲台南山上花園水道博物館，和樹谷生活科學館合作推出俗稱長毛象的「猛瑪象」骨骼化石複製品巡迴展，歡迎民眾到場一遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館遼闊廣大的草地上，最近出現一座大象骨骼化石，引起民眾熱議，館方指出，這是和樹谷生活科學館合作推出俗稱長毛象的「猛瑪象」骨骼化石複製品巡迴展，將千年以前的古生物帶進國定古蹟，久遠的時空在此交會，讓民眾感受到時間流逝的真實與進程，歡迎到場一遊。

台南市除了因為開發最早而擁有豐富的人文歷史底蘊之外，日治時期在菜寮溪流域更因多次採集到史前新生代古生物的化石，成為研究臺灣史前世界的大門，水道博物館亦屬於菜寮溪流域範圍，這次猛瑪象巡迴展，其實也蘊含著這樣的背景意義。

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台南市長黃偉哲表示，南瀛天文館、南科考古館、左鎮化石園區、樹谷生活科學園區，以及山上花園水道博物館組成的台南市區域博物館創新發展協作平台；因為位置接近，加上各具專業特色，透過跨館合作方式，從博物館知識推廣、活動舉辦到展覽共融，已經成功打開山區可見度，為臺南市山區觀光開闢出熱門路線。

此次活動，是台南市區域博物館創新發展協作平台一次成功的跨館舍合作，古生物與古蹟的相遇，不僅題材新穎少見，也能讓民眾對歷史更有感觸，是古生物與古建築營造出來的特殊感受。

文化局指出，台南山上花園水道博物館啟用於1922年，2022年將迎來落成100週年，因為有廣大的綠地而成為民眾踏青、野餐的熱門地點，也被視為最好親近的國定古蹟而自開園以來人潮不斷。這次設置的長毛象巡迴展，展期將由10月27日至2022年1月3日，勢必再度成為水道博物館的新卡打熱點。