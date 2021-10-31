　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

千年長毛象現身山上台南花園水道博物館 山區旅遊添新話題

▲台南山上花園水道博物館，和樹谷生活科學館合作推出俗稱長毛象的「猛瑪象」骨骼化石複製品巡迴展，歡迎民眾到場一遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館，和樹谷生活科學館合作推出俗稱長毛象的「猛瑪象」骨骼化石複製品巡迴展，歡迎民眾到場一遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館遼闊廣大的草地上，最近出現一座大象骨骼化石，引起民眾熱議，館方指出，這是和樹谷生活科學館合作推出俗稱長毛象的「猛瑪象」骨骼化石複製品巡迴展，將千年以前的古生物帶進國定古蹟，久遠的時空在此交會，讓民眾感受到時間流逝的真實與進程，歡迎到場一遊。

台南市除了因為開發最早而擁有豐富的人文歷史底蘊之外，日治時期在菜寮溪流域更因多次採集到史前新生代古生物的化石，成為研究臺灣史前世界的大門，水道博物館亦屬於菜寮溪流域範圍，這次猛瑪象巡迴展，其實也蘊含著這樣的背景意義。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南山上花園水道博物館，和樹谷生活科學館合作推出俗稱長毛象的「猛瑪象」骨骼化石複製品巡迴展，歡迎民眾到場一遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，南瀛天文館、南科考古館、左鎮化石園區、樹谷生活科學園區，以及山上花園水道博物館組成的台南市區域博物館創新發展協作平台；因為位置接近，加上各具專業特色，透過跨館合作方式，從博物館知識推廣、活動舉辦到展覽共融，已經成功打開山區可見度，為臺南市山區觀光開闢出熱門路線。

此次活動，是台南市區域博物館創新發展協作平台一次成功的跨館舍合作，古生物與古蹟的相遇，不僅題材新穎少見，也能讓民眾對歷史更有感觸，是古生物與古建築營造出來的特殊感受。

文化局指出，台南山上花園水道博物館啟用於1922年，2022年將迎來落成100週年，因為有廣大的綠地而成為民眾踏青、野餐的熱門地點，也被視為最好親近的國定古蹟而自開園以來人潮不斷。這次設置的長毛象巡迴展，展期將由10月27日至2022年1月3日，勢必再度成為水道博物館的新卡打熱點。

►這台除濕機讓你不用擔心電費

ET快訊
兒童台姐姐脫了！　「正面倒出超兇車頭燈」美臀看光光
女星自卑「臉太長」存50萬動刀！　13家醫生全勸退
全台一波降雨　低溫探15℃時間曝
陰莖大小如何判斷？醫曝「看手指」就知道
林靜儀酸「台中要穿防彈衣才能選」　顏清標神回應
吃到飽霸主是哪家？內行點名這2間：根本訂不到
百萬網紅女神街頭被戳胸！「9秒正面狂晃片」震到頭暈　

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

打完高端第二劑9天　台中壯男運動昏倒傳缺氧性腦病住院

今續吹東北風週四起回暖！　下一波「冷鋒過境」時間點曝光

嘉明湖微塑膠平均檢出率100％！　台灣水鹿每天「慘喝下80顆」

千年長毛象現身山上台南花園水道博物館 山區旅遊添新話題

全台一波降雨　「冷鋒過境」探15℃時間曝

住防疫旅館「情緒容易波動」！他一年隔離五次曝：睡前會崩潰大哭

咳出「超臭乳白石」男大生爽喊過癮！網一看秒懂：看照片就聞到臭

今北部涼冷、這區溫差大入夜降10度！　本週回溫時間點出爐

吃到飽霸主是哪家？　內行點名「這2間超難排」：根本訂不到

簡直跨年散場！西門「再現人海」塞爆馬路　五倍券發威民眾大放風

許孟哲觀察趙孟姿穿搭「偷配情侶裝」　江宏傑離婚3個月認「與福原愛還有聯絡」

飛機遭12級強風猛吹「空中狂晃」　驚險5mins全錄下...終安全降落！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

草東沒有派對鼓手「陳屍防疫旅館」　警消證實：死亡多時..得年26歲

言承旭合體「曾經的愛人」莫文蔚　「牽手+深情對望」合唱《如果沒有你》

花10多萬元下標盲包！物品堆滿家　女控寄來全是「廢物」連贈品也壞

NanaQ曝月薪4萬存錢法！　 「台幣存款全轉美金」網看傻眼：是錯的

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

北市20罐瓦斯桶噴飛占據四線道　滾動逾百尺過程不斷外洩氣體！

6歲女兒被吻！坦白供出金髮小男友　爸吃醋崩潰狂「身家調查」：別肖想

打完高端第二劑9天　台中壯男運動昏倒傳缺氧性腦病住院

今續吹東北風週四起回暖！　下一波「冷鋒過境」時間點曝光

嘉明湖微塑膠平均檢出率100％！　台灣水鹿每天「慘喝下80顆」

千年長毛象現身山上台南花園水道博物館 山區旅遊添新話題

全台一波降雨　「冷鋒過境」探15℃時間曝

住防疫旅館「情緒容易波動」！他一年隔離五次曝：睡前會崩潰大哭

咳出「超臭乳白石」男大生爽喊過癮！網一看秒懂：看照片就聞到臭

今北部涼冷、這區溫差大入夜降10度！　本週回溫時間點出爐

吃到飽霸主是哪家？　內行點名「這2間超難排」：根本訂不到

簡直跨年散場！西門「再現人海」塞爆馬路　五倍券發威民眾大放風

打完高端第二劑9天　台中壯男運動昏倒傳缺氧性腦病住院

川普喊話抵制棒球今現身世界大賽　比「斧頭手勢」唱戰斧歌

晶片荒持續到2023！等車用晶片如「懷胎9月」專家：拿到靠運氣

布袋社會福利服務中心揭牌　提供社福諮詢及脆弱家庭服務

栢麗廳殺到62折！台北旅展吃到飽餐券優惠懶人包　探索廚房81折起

民進黨將「反萊豬」變「反美豬」　柯文哲：典型政治操作

省時省力又環保！　專家曝：搬家材料可這樣變出來

「謝謝那些批評我的人」王柏融旅日打出生涯年IG吐心聲

賈永婕兒酸爸：靠老婆才拿獎！全家尷尬沉默　CEO夫「滿分回答」被讚爆

6年前重病差點醒不過來　黃珊珊決心戒癮！找不到它眼淚鼻涕直流

峮峮深夜道歉！「握棒方式」掀爭議 「身為職棒啦啦隊感到抱歉」

生活熱門新聞

咳出「超臭乳白石」爽喊過癮　網一看秒懂

遭爆王必勝小三現身回應！她控「被陷害」：6萬、老公都假的

「最大考驗明年1月才要來」　醫：口罩絕不能拿下

吃到飽霸主是哪家？　內行點名「這2間超難排」

砸10多萬買盲包！她家慘被廢物塞爆

萬聖節裝扮「迷你小英」百分百還原　萬人喊讚

今晨16.8度　「強冷空氣」可能報到時間曝

露肩裝也上榜！「最醜穿搭」第一名爆反感

1萬多人要教召14天！國防部：這族群優先

印錯包裝讓公司噴10萬　他出動母親決戰老闆

鮑魚免費送！健保卡「後4碼相加」送同等數量

堅持稱單身！31歲女友「爸媽說的」　他神反擊

自助餐2菜95元老闆娘回應了！同行這樣說

謝謝黃秋生講實話　楊蕙如：斯卡羅浪費12個小時

更多熱門

相關新聞

開槍襲警逃亡5天！最後一名嫌犯拒捕中16槍亡

開槍襲警逃亡5天！最後一名嫌犯拒捕中16槍亡

高雄市岡山警分局26日到三民區查緝殺人未遂通緝犯時，未料，意外遇到持毒的劉姓、林姓等4名犯嫌，其中一名員警遭陳姓犯嫌持槍射擊，經警方日夜查緝，陸續緝獲在逃的李嫌、林嫌、陳嫌等3人到案，傷警的陳嫌則仍在逃亡。今（31日）凌晨，警方持拘票赴台南市某出租套房打算拘捕陳嫌，豈料，陳嫌竟持槍自戕未果，還與現場警力發生槍戰，並被開16槍還擊，經送醫搶救後，仍是宣告不治。

Sing時代之歌Sing出台南激情夜

Sing時代之歌Sing出台南激情夜

飯店攻堅畫面曝　嫌拒捕遭「警開16槍還擊」中彈亡

飯店攻堅畫面曝　嫌拒捕遭「警開16槍還擊」中彈亡

快訊／警匪槍戰！警開16槍還擊　槍擊要犯中彈不治

快訊／警匪槍戰！警開16槍還擊　槍擊要犯中彈不治

媽外遇繼母離家！　他靠看A片「猥褻9歲妹」紓壓

媽外遇繼母離家！　他靠看A片「猥褻9歲妹」紓壓

關鍵字：

長毛象台南花園水道博物館

讀者迴響

熱門新聞

連3年奪視帝！　58歲男星赴陸發展「慘淪貴婦伴舞」

快訊／警匪槍戰！警開16槍還擊　槍擊要犯中彈不治

19歲孕妻詭異失蹤　23年後「回家」了！

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

正妹點宵夜上空取餐！外送員一看崩潰

快訊／台中暗夜槍響　嫌自轟送醫急救

草東鼓手驚傳逝世　父皺眉：平常少聯繫

草東鼓手亡　高大成：按壓屍斑「死亡時間浮現」

LINE公告：中國手機將無法使用LINE PAY

Albee男友求歡：我們去打X！她滿足激讚「size無可挑剔」

32年「新竹古井童屍」懸案真相終曝光

富商花2億元挖礦！1800台電腦海撈3千顆乙太幣

獨／疑輕生主因！草東鼓手IG崩潰

飯店攻堅畫面曝　嫌拒捕遭「警開16槍還擊」中彈亡

陰莖大小看手指就知　出生前注定

更多

最夯影音

更多
許孟哲觀察趙孟姿穿搭「偷配情侶裝」　江宏傑離婚3個月認「與福原愛還有聯絡」

許孟哲觀察趙孟姿穿搭「偷配情侶裝」　江宏傑離婚3個月認「與福原愛還有聯絡」
飛機遭12級強風猛吹「空中狂晃」　驚險5mins全錄下...終安全降落！

飛機遭12級強風猛吹「空中狂晃」　驚險5mins全錄下...終安全降落！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

草東沒有派對鼓手「陳屍防疫旅館」　警消證實：死亡多時..得年26歲

草東沒有派對鼓手「陳屍防疫旅館」　警消證實：死亡多時..得年26歲

言承旭合體「曾經的愛人」莫文蔚　「牽手+深情對望」合唱《如果沒有你》

言承旭合體「曾經的愛人」莫文蔚　「牽手+深情對望」合唱《如果沒有你》

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面