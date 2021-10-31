快訊／台南北區觀海橋女子溺水　消防人員救起送醫命危

▲台南市北區觀海橋31日下午傳出有人溺水，消防人員下水救起1名女子，已無生命象，消防人員進行CPR搶救，並以救護車送醫急救中。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區觀海橋31日下午3時26分許傳出有人溺水，台南市消防局據報馬上出動大批消防人車前往搶救，消防人員到場發現1名溺者在水面上，馬上下水搶救，將該名38歲的黃姓女子搶救上岸，惟發現已無生命跡象，消防人員馬上進行CPR搶救，並以救護車送永康奇美醫院急救中。

台南市消防局119報案台於31日下午3時26分許據報，北區觀海橋有人目擊落水，馬上出動和緯、安平、永華、特小及安南中隊、第六大隊等大批消防人車前往搶救。

和緯消防分隊迅速到場，發現溺者在水面上，現場由警、義消人員下水搶救，並於下午3時38分許接觸到該名女性溺者，將她搶救上岸，發現該名38歲黃姓女子已OHCA無生命跡象，馬上進行CPR急救，並以長背板搬運，以救護車送往永康奇美醫院搶救中。據永康奇美醫院指出，患者經急診醫療團隊全力搶救，已暫時恢復呼吸、心跳等生命跡象，目前轉入加護房救治觀察中。全案由台南市警三分局調查處理中。

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