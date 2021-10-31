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社會 社會焦點 保障人權

開槍襲警逃亡5天！最後一名嫌犯拒捕自戕不成「遭開16槍慘死」

記者洪靖宜、陳羿妏／高雄報導

高雄市岡山警分局26日到三民區查緝殺人未遂通緝犯時，未料，意外遇到持毒的劉姓、林姓等4名犯嫌，其中一名員警遭陳姓犯嫌持槍射擊，經警方日夜查緝，陸續緝獲在逃的李嫌、林嫌、陳嫌等3人到案，傷警的陳嫌則仍在逃亡。今（31日）凌晨，警方持拘票赴台南市某出租套房打算拘捕陳嫌，豈料，陳嫌竟持槍自戕未果，還與現場警力發生槍戰，並被開16槍還擊，經送醫搶救後，仍是宣告不治。

▲▼陳嫌射警逃亡5天後，遇警方拘捕時自戕不成，被開16槍身亡。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警方攻堅。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方說明，專案小組今（31日）凌晨0時42分許，持拘票前往台南市中西區康樂街一處出租套房，打算拘捕26日持槍射警的陳嫌（42歲），怎料，攻堅破門喝令時，卻見到陳嫌坐在床上持槍朝自己頭部射擊2次未果，2顆退彈有擊發痕，續拉滑套上膛槍口指向攻堅員警，而因情況急迫，警方見狀，立即朝陳嫌開16槍，以防止陳嫌繼續開槍射擊。

警方指出，陳嫌被擊倒後，警方立即通報救護人員到場實施緊急救護，隨後將陳嫌送往台南成大醫院急救，惟經搶救後，陳嫌仍是宣告不治。案發現場由轄區台南市政府警察局派員進行封鎖、實施鑑識及後續相驗作為，並於現場查扣改造手槍1枝、子彈14顆、毒品安非他命4包（計44.6公克）、吸食器3組、現金6萬2015元等證物。

最後，警方表示，目前犯嫌已全數到案，均將依法移請高雄地檢署偵辦，另外，案內共計查扣改造手槍1枝、子彈30顆、毒品海洛因24.54公克、安非他命1049.07公克、新台幣8萬215元、毒品分裝器具一批等證物。

▼陳嫌中16彈，搶救後宣告不治。

▲▼陳嫌射警逃亡5天後，遇警方拘捕時自戕不成，被開16槍身亡。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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