AI趁疫情提早報到　人工智能董座張榮貴：要準備面對衝擊

▲人工智能董事長張榮貴主講「AI世代產業變革的挑戰-企業數位轉型」。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

勞動部屏東就業中心27日在屏東農業生物技術園區會議廳舉辦「屏東地區雇主座談會」，希望藉由座談會強化公、私部門間合作共識，進而共同創造更多就業機會。邀請人工智能股份有限公司董事長張榮貴主講「AI世代產業變革的挑戰-企業數位轉型」，會中並由辰守天公司董事長林育先與張董事長做深度交流，探討AI對產業的影響。

▲人工智能股份有限公司董事長張榮貴（左）與辰守天公司董事長林育先交流。

屏東就業中心主任翁素足表示，這次邀請轄區雇主參加座談會，除宣導就業服務，也說明各項獎勵補助計畫，包括：「青年就業旗艦計畫」、「人才資源發展中心服務方案」與「中高齡及高齡者就業促進法倡議宣導」等，提升雇主進用青年、弱勢失業或高齡勞工的意願。

人工智能股份有限公司董事長張榮貴分享「AI世代產業變革的挑戰-企業數位轉型」服務新變革的看法；他說，現在的智慧服務已運用於各大電商平台。這二年因為疫情衝擊，百貨公司也導入自然語言AI系統，讓櫃姐轉為線上專屬服務，使消費者達到有效的推播、對話、購物，政府部門、金融機構、電信業者也使用智慧服務，讓流程更加便捷，舉凡文字機器人、智慧語音互動系統，都有AI的身影。

根據調查，AI人工智慧帶給人們許多便利，提升工作效率，協助解決問題，但也讓許多行業、工作，面臨被取代的危機，的確每一次的產業革命，都會造成許多職務消失，也會興起新的職務，在過程中並不是每個人都能夠順利轉型，順利適應，因此產生社會問題，面對這類衝擊，更要及早準備，一方面協助人才適應，另一方面也要照顧不太能適應的人才，以人為本，讓社會更加和諧。

會後辰守天公司董事長林育先與張榮貴董事長深度交流，探討AI對產業的影響，皆認為資訊工具是幫助我們解決問題，企業運用人工智能，將過去的經驗系統化，創造許多新的商業模式，創造財富也增加新的就業機會，財富可以讓人富足，生活更好，也可以照顧需要被照顧的族群，關心社會每一個角落，讓世界更美好，才是科技發展的本質。