陸通策醫療2天市值蒸發860億　董事長怒噴網友：受不了臭嘴評論

▲通策醫療董事長呂建明。（圖／翻攝百度百科）

記者魏有德／綜合報導

大陸口腔醫療界的茅台「通策醫療」14日起連續兩天跌停，從千億市值跌到了791億人民幣，蒸發近200億元人民幣（約860億元新台幣），引起股民關注，有網友在社群上發文稱，「這間公司就是殺豬盤」；「通廁醫療」引起該公司董事長呂建明不滿，直接在網路上開嗆，「實在受不了這股比廁所還臭的嘴巴發出來的惡臭，必須通而快之！」

▲通策醫療董事長呂建明在社群上與網友互嗆。（圖／翻攝每日經濟新聞）

《每日經濟新聞》報導，14日盤後，通策醫療發佈了前三季度業績報告，營業收入21.36億元（人民幣，下同），同比增長44.16%，淨利潤6.2億元，同比增長55.09%，就第三季度而言，公司營業收入8.19億元，同比增長12.44%，淨利潤2.69億元，同比增長5.88%，對比來看，其業績增長明顯放緩。

大陸網友「熱點龍頭游擊大隊長」發帖稱這家公司就是殺豬盤，還把該公司稱為「通廁醫療」，本質就是跟中潛股份一樣，「什麼都是假的，只不過是幕後殺豬資金長期無人監管興風作浪而已。」

對此，呂建明直接轉發該篇文章並怒嗆，一個天天捏著排泄器官要吃壯陽藥的人，不是我們歡迎的股東，他們的嘴巴才是最臭不可聞的地方，這樣的人買我們的股票是我們的恥辱，「實在受不了這股比廁所還臭的嘴巴發出來的惡臭，必須通而快之！」

隨後，該網友還質疑呂建明，不增持、又不回購，跑來社群罵街，有失管理層身份，「那麼在意關注市值，是不是關注點錯了？？」呂建明則回應，「自己是一粒銅豌豆，蒸不爛、煮不熟、捶不扁、炒不爆、響璫璫。」

▲通策醫療被稱為口腔醫療界的茅台。（圖／翻攝通策醫療官網）

據悉，通策醫療被稱為大陸口腔醫療界的「茅台酒」，主要是在過去多年間，通策醫療股價一漲再漲，從2013年起最高漲幅達30多倍。2021年6月底時，通策醫療股價還創下歷史新高，達到421.99元，而在10月15日，股價已跌至246.65元。