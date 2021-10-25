　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中國兵器集團董事長收賄被逮　親屬「靠勢」玩錢色交易罪加一條

▲中國兵器工業集團有限公司前書記、董事長尹家緒。（圖／翻攝新京報）

▲中國兵器工業集團有限公司前書記、董事長尹家緒。（圖／翻攝新京報）

記者魏有德／綜合報導

中國兵器工業集團有限公司前書記、董事長尹家緒涉嫌收賄、為親友非法牟利一案，由大陸國家監察委調查終結，移送檢察機關審查並起訴。尹家緒日前也已被大陸最高檢逮捕，全案正在進一步審理中。

▲解放軍99A主戰坦克,紅箭10反坦克飛彈系統,習近平登99A坦克。（圖／翻攝新華網）

▲大陸國家軍委主席習近平登上中國兵工集團生產的99A坦克。（圖／翻攝新華網）

《新京報》報導，尹家緒喪失理想信念，背棄初心使命，與黨離心離德，搞兩面派、做兩面人，欺騙組織，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，長期違規持有高爾夫球卡，痴迷打高爾夫球，違規收受禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊安排。

此外，調查報告還指，尹家緒貪婪自私，家風敗壞、「靠企吃企」，支持、縱容親屬違規經商謀取巨額利益，搞錢色交易；對巨額國有資產損失負有主要領導責任；大肆收錢斂財，利用職務便利在企業經營、款項結算等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物；濫用公權力，將本單位的盈利業務交由親友經營牟取私利，致使國家利益遭受巨額損失。

▲解放軍99A主戰坦克,紅箭10反坦克飛彈系統,習近平登99A坦克。（圖／翻攝新華網）

▲解放軍紅箭10反坦克飛彈系統。（圖／翻攝新華網）

公開資訊顯示，尹家緒生於1956年4月，現年65歲，他在1976年進入重慶渝州齒輪廠工作，後進入西南兵工局擔任副局長。尹家緒2002年調任中國兵器裝備集團公司任副總經理，此後便在該集團平步青雲，最終做到書記兼董事長的一把手職務，直至2018年卸任後被查。

據了解，中國兵器工業集團有限公司又稱中國北方工業集團有限公司，為2021年《財富》世界500強企業排行榜第127名。此外，中國兵器工業集團有限公司也是大陸是各大軍工集團中唯一面向陸軍、海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊以及武警公安等部隊，提供武器裝備和技術保障服務的企業集團，除為陸軍提供坦克裝甲車輛、遠程壓制、防空反導等主戰裝備之外，還向各軍兵種提供智慧化彈藥、光電資訊、毀傷技術等戰略性、基礎性產品。

同時，中國兵器工業集團有限公司在「一帶一路」倡議背景下，陸續將自製裝備外銷並和國際產能合作，推動軍貿、戰略資源開發、國際工程承包、產品出口及技術引進等國際化經營業務。

►快搶！智慧型手機竟然才3690元

ET快訊
3名男童模仿A片「性侵6歲女童」　還砸死她丟廁所
女房仲超辣！　「全裸遮胸」開大腿吃小鮮肉
快訊／桃園超商槍響！　歹徒闖進搶收銀台
女大生打BNT　驚現「2嚴重副作用」嚇哭
阮經天《艋舺》真是同性戀！　超細膩演技曝
江俊翰突發文「是時候該走了」　身心狀況曝
獨／陳修將女友死前「4段音檔」曝光　爆出神秘夫妻「毀滅計畫」
方文山《東風破》破了！　遭民眾掃落摔碎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

這部位別亂按！IT男按摩後頭暈狂吐　檢查發現「腦梗塞」差點癱瘓

中國兵器集團董事長收賄被逮　親屬「靠勢」玩錢色交易罪加一條

美挺台灣有意義參與聯合國活動　崔天凱：我們不會讓它得逞

大陸國務院公布「雙碳」目標　2060年非化石能源比重要達8成

2758號決議50週年　習近平：愛好和平主持正義國家共同努力結果

中芯國際深圳擴廠面積約10座足球場　月產12吋晶圓4萬片

等公車遭輾斃！男倒地時「丟出懷中兒」　5歲童醒來狂問：爸爸在哪

Delta反撲大陸「11省中招」　北京公布源頭：一起新的境外輸入

陸暴增本土「35+3」遍及9省　內蒙古額濟納旗0點起居家抗疫

外送員抓小貓尾巴對地連摔活活砸死　前一秒還蹲地逗貓示好

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

女邊走邊滑手機被按喇叭爆口角 駕駛怒下車「持BB槍」恐嚇追趕

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

萌娃找奶水喝「狂吸吮爸爸胸部」 爹痛到表情猙獰...媽笑：體驗親餵

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

13:11宜蘭南澳規模6.5地震！　 台北4級狂搖「國家警報大響」

這部位別亂按！IT男按摩後頭暈狂吐　檢查發現「腦梗塞」差點癱瘓

中國兵器集團董事長收賄被逮　親屬「靠勢」玩錢色交易罪加一條

美挺台灣有意義參與聯合國活動　崔天凱：我們不會讓它得逞

大陸國務院公布「雙碳」目標　2060年非化石能源比重要達8成

2758號決議50週年　習近平：愛好和平主持正義國家共同努力結果

中芯國際深圳擴廠面積約10座足球場　月產12吋晶圓4萬片

等公車遭輾斃！男倒地時「丟出懷中兒」　5歲童醒來狂問：爸爸在哪

Delta反撲大陸「11省中招」　北京公布源頭：一起新的境外輸入

陸暴增本土「35+3」遍及9省　內蒙古額濟納旗0點起居家抗疫

外送員抓小貓尾巴對地連摔活活砸死　前一秒還蹲地逗貓示好

地震多大民眾才會想跑？　網曝「2情況」會恐慌爆：好可怕

高端疫苗未向越南提出申請註冊　童振源：有聽到承認的可能性

中信盃黑豹旗／金門擊敗陽明搶首勝　許柏庠投打秀建功

這部位別亂按！IT男按摩後頭暈狂吐　檢查發現「腦梗塞」差點癱瘓

KLOOK雙十一全站商品1元、抽0元吃到飽餐券　KKday滿3000折300

勞斯萊斯Ghost Black Badge預告10／28發表　性能版暗夜女神將至

國1和美段轎車撞護欄...後車閃不過追撞！3人受傷送醫

全國第二所雙原民族語實驗學校　久美國小新建校舍和操場啟用

台積電炒太熱　2大原因逼楠梓、橋頭交易量銳減

口袋隨身備用金！隨借隨還的國泰世華彈力貸　還款、投資、週轉罩得住

大陸熱門新聞

新員工到職主動加班到半夜　隔天公司癱瘓了

20歲嫩妹墮胎7次！獨自住院喊：他是愛我的

Delta反撲大陸11省中招　北京公布源頭：境外輸入

南京大學實驗室爆炸　已知2死9傷

等公車遭輾斃...男倒地時「丟出懷中兒」

外送員抓小貓尾巴對地連摔活活砸死 前一秒還蹲地逗貓示好

電視插孔閃紅光　她一戳竟是針孔攝影機

女子短裙黑絲校門擺拍接小孩 佛媛、病媛後陸再現「幼兒媛」

疑聘金談不攏！女街頭跪求別走　男友：放過我吧

限電衝擊！台商買剩餘電應急

台商憂「限電」恐到12月底

台商「養蟲」研發環保農藥

李雲迪賣春女影片被38元售賣　觀看她爆乳彈鋼琴

嫩妻纏綿水電工床上修水龍頭　尪悲喊：不信她是自願

更多熱門

相關新聞

瑞芳分局豬肉警索賄　判刑6年定讞

瑞芳分局豬肉警索賄　判刑6年定讞

前瑞芳分局偵查佐賴柏瑞，在警察學校2018年招生海報中化身肉販、臥底市場，還寫著「為了緝捕嫌犯，我的Cosplay沒有極限。」頗獲好評。但他竟利用職務之便，向詐騙集團索賄35萬元。一審將他判刑5年、二審加重改判6年。案經上訴第三審，最高法院25日駁回上訴定讞。

解放軍殲-10疑似「墜毀河南」

解放軍殲-10疑似「墜毀河南」

獨／反恐軍購弊案新突破　2校官擁數百萬不明財產

獨／反恐軍購弊案新突破　2校官擁數百萬不明財產

國軍採購爆弊案　退役上校遭聲押

國軍採購爆弊案　退役上校遭聲押

假交易10億再炒股　互億董事遭聲押

假交易10億再炒股　互億董事遭聲押

關鍵字：

兵器集團大陸軍武貪污收賄賄賂董事長書記尹家緒

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又說中！它「滿血復活」

蕾菈親爆「跟酷炫在一起過」　穿超辣戰袍提分手！

新員工到職主動加班到半夜　隔天公司癱瘓了

吳寶春舉國旗領獎　管碧玲17字掀熱議

抖10秒！今晨連2震　南部人驚：超大！先上下再左右

鄧佳華給媽媽「孝親費金額曝」！

在丟丟妹直播抽中電視！她慘被盜刷

23歲↑10:00開搶BNT　莫德納全開放

快訊／台北知名餐廳「唐宮」大火

餐被打翻卻要付錢！呱吉怒轟...下秒愧疚了

雪隧用「自動感應大燈」竟遭罰3000

狗乘客車上斷氣　司機曝最痛故事

蔡英文不是隊友！　陳柏惟要基進派人補選

20歲嫩妹墮胎7次！獨自住院喊：他是愛我的

柴柴地震遭甩出沙發　全家晃20秒

更多

最夯影音

更多
坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！
愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面