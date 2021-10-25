中國兵器集團董事長收賄被逮　親屬「靠勢」玩錢色交易罪加一條

▲中國兵器工業集團有限公司前書記、董事長尹家緒。（圖／翻攝新京報）

記者魏有德／綜合報導

中國兵器工業集團有限公司前書記、董事長尹家緒涉嫌收賄、為親友非法牟利一案，由大陸國家監察委調查終結，移送檢察機關審查並起訴。尹家緒日前也已被大陸最高檢逮捕，全案正在進一步審理中。

▲大陸國家軍委主席習近平登上中國兵工集團生產的99A坦克。（圖／翻攝新華網）

《新京報》報導，尹家緒喪失理想信念，背棄初心使命，與黨離心離德，搞兩面派、做兩面人，欺騙組織，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，長期違規持有高爾夫球卡，痴迷打高爾夫球，違規收受禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊安排。

此外，調查報告還指，尹家緒貪婪自私，家風敗壞、「靠企吃企」，支持、縱容親屬違規經商謀取巨額利益，搞錢色交易；對巨額國有資產損失負有主要領導責任；大肆收錢斂財，利用職務便利在企業經營、款項結算等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物；濫用公權力，將本單位的盈利業務交由親友經營牟取私利，致使國家利益遭受巨額損失。

▲解放軍紅箭10反坦克飛彈系統。（圖／翻攝新華網）

公開資訊顯示，尹家緒生於1956年4月，現年65歲，他在1976年進入重慶渝州齒輪廠工作，後進入西南兵工局擔任副局長。尹家緒2002年調任中國兵器裝備集團公司任副總經理，此後便在該集團平步青雲，最終做到書記兼董事長的一把手職務，直至2018年卸任後被查。

據了解，中國兵器工業集團有限公司又稱中國北方工業集團有限公司，為2021年《財富》世界500強企業排行榜第127名。此外，中國兵器工業集團有限公司也是大陸是各大軍工集團中唯一面向陸軍、海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊以及武警公安等部隊，提供武器裝備和技術保障服務的企業集團，除為陸軍提供坦克裝甲車輛、遠程壓制、防空反導等主戰裝備之外，還向各軍兵種提供智慧化彈藥、光電資訊、毀傷技術等戰略性、基礎性產品。

同時，中國兵器工業集團有限公司在「一帶一路」倡議背景下，陸續將自製裝備外銷並和國際產能合作，推動軍貿、戰略資源開發、國際工程承包、產品出口及技術引進等國際化經營業務。