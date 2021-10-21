快訊／前3大筆電設備商涉假交易逾10億　互億科技董座遭約談

▲上市公司互億科技涉假交易美化財報，疑似擔任人頭的曾姓女子被檢察官諭令10萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

上市公司互億科技(6172)董事長廖年豐，涉嫌為了拉抬股價，利用人頭公司製作假交易，借此美化財報，同時進場製造自家公司股票活絡假象，檢調獲報清查，廖涉嫌製造的假交易至少10億元，21日兵分15路搜索互億科技等處，並依違反《證券交易法》等罪約談廖等5名嫌疑人。

互億科技成立於1997年，實收資本額3億元，2002年興櫃、上櫃後，2004年上市，主要經營業務包括電腦週邊設備、資料儲存及處理設備、有線無線通訊機械器材，號稱是台灣前3大筆記型電腦專用的PC-Card 專業設計、研發、製造及銷售廠商。

檢調獲報，互億科技董事長廖年豐涉嫌找人頭公司不斷進行假交易，疑似借此公司收益，美化財報，在此同時，還疑似多次進場買賣自家公司股票，製造股票交易活絡的假象，藉此拉抬股價，同時涉嫌違反《證交法》財報不實、操縱股價等多項罪名。

台北地檢署21日指揮調查局新北市調處，搜索互億科技等15處，預計約談廖年峰等5名嫌疑人，其中已有部分人頭陸續在傍晚移送北檢，由檢察官複訊後諭令交保候傳。

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