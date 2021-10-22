互億科技假交易10億再炒股　董座100萬交保…董事遭聲押

▲互億科技董事長廖年豐涉嫌違反《證交法》，22日凌晨被以100萬元交保候傳。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

上市公司互億科技(6172)董事長廖年豐、董事章德功等人，涉嫌利用人頭製作至少10億元的假交易，虛增營收、美化財報，並且進場炒股拉抬自家股價，涉嫌違反《證券交易法》財報不實、操縱股價等罪，檢調21日兵分15路搜索約談，廖、章等人22日凌晨先後被移送台北地檢署，檢察官漏夜複訊後諭令廖100萬元交保，董事章遭聲押禁見。

互億科技成立於1997年，實收資本額3億元，2002年興櫃、上櫃後，2004年上市，主要經營業務包括電腦週邊設備、資料儲存及處理設備、有線無線通訊機械器材，號稱是台灣前3大筆記型電腦專用的PC-Card 專業設計、研發、製造及銷售廠商。

▲互億科技董事章德功遭聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

檢調獲報，互億科技董事長廖年豐、董事章德功，涉嫌找人頭公司不斷進行假交易，虛增公司收益，美化財報，在此同時，還疑似進場買賣自家公司股票，製造股票交易活絡的假象，藉此拉抬股價，同時涉嫌違反《證交法》財報不實、操縱股價等多項罪名。

台北地檢署21日指揮調查局新北市調處，搜索互億科技等15處，包括疑似人頭公司負責人、章家親友在內，已有多人陸續在深夜獲檢察官諭令，依違反《證券交易法》罪嫌，依5萬到50萬不等金額交保候傳。

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