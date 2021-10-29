黃郁芬批柯文哲「都只是說說」　居住正義與動物福利被一腳踢開

▲黃郁芬批柯文哲面對政策選擇時，一腳把居住正義與動物福利給踢開。（圖／翻攝黃郁芬臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

台北市長柯文哲昨（28日）赴議會報告時表示，為因應物價上漲對北市重大工程的影響，社宅將因此卡掉幾個。台北市議員黃郁芬29日批評，柯文哲一方面宣稱自己重視社宅規畫、毛孩福利，結果當面臨資源分配問題、面對政策選擇的時候，卻是一腳把居住正義與動物福利給踢開。

黃郁芬透過臉書回顧，昨天柯文哲表示，因應營造物料上漲影響北市重大工程進行，所以除了幾個重大工程一定會做、但「社宅會卡掉幾個」，而動物之家的新建工程也確定暫緩。請大家一起回想一下，當初柯文哲參選時，是如何打著居住正義的大旗、喊出「8年5萬戶」的社宅政見，吸引年輕人的支持。而柯市長又是如何強調動物福利，希望打造台北成為動物友善城市，還說「毛小孩對許多人來說，已經不只是寵物而已；我們怎麼對待自己，就要那麼對待動物」。

黃郁芬批評，柯文哲在說的時候，都可以把話說的很漂亮，宣稱自己多麼重視社宅規畫、多麼重視毛孩福利。結果當面臨資源分配問題、面對政策選擇的時候，卻是一腳把居住正義與動物福利給踢開。被犧牲的，都是弱勢的民眾與族群，是那些買不起甚至租不起房的無殼蝸牛、是那些沒辦法為自己發聲的毛小孩。宣稱的再好聽，都只是空話。

黃郁芬表示，「我昨天質詢時詢問柯文哲，他上一次去動物之家，是什麼時候、印象最深刻的是什麼？」，柯文哲說，他上次是2018年去的，當時就覺得那邊很臭，狗籠還是一籠關四隻狗，很擠；「但我要跟市長說的是，我上週跟財建委員會參訪動物之家，看到的已經變成一籠關六隻狗狗了！」

她痛批，原本已經夠擠的場地，現在又更擠，超收狀況持續加劇，動物之家改建的工程又因為市長嫌貴，而變得遙遙無期，動物之家內的這些狗狗貓貓們，還有幾年的時間可以等？一方面說自己重視動物福利，一方面又放任狗狗貓貓關在狹小籠內再關個幾年，如果不是市長自相矛盾、就是市長重視動物福利根本就只是說說。

黃郁芬強調，每次只要有議員問到動物之家改建問題時，柯文哲都會回答：中繼之家年底就會蓋好。但是中繼之家蓋好，並不等於動物之家改建問題被解決。因為中繼之家的設計本來就不是永久性建築、只是暫時的居所。中繼之家使用的建材並不具永久性，包含外牆板、屋頂板等，可能五到八年後就會氧化、破損、缺角，還要另外更新。

黃郁芬批評，中繼之家現在的規劃更是連冷氣都沒有，還要另外添購，到了夏天狗狗受不受得了都令人擔憂，柯文哲卻想要把動物收容問題全推給中繼之家，認為有了中繼之家、新建工程就可以慢慢來，這完全是錯誤、忽略動物權益的思維邏輯。

黃郁芬認為，動物之家若要選新址重建，除了要先找到夠大的空間之外，還需要與地方溝通、取得地方共識、然後重新規劃設計，耗下去的時間成本非常可觀，市府更完全說不出個時間表。原址重建，縱使需要增加預算，但卻是時間與溝通等隱形成本最少的方案，只要市府願意，馬上就可以開始執行。萬事俱備，只欠市府點頭。

黃郁芬呼籲，希望柯市長可以去看看動物之家現在的環境，親身感受一下毛小孩的處境，評估原址重建方案，不要再拖下去了。也希望所有關心動物福利、愛護毛小孩的朋友，可以去柯文哲粉專留言、或打1999給市府，告訴市府：我們重視毛孩福利、我們重視動物之家改建，我們不希望毛孩總是成為被犧牲的那一群，我們希望市府可以有魄力、說到做到。動物們真的沒有那麼多時間，可以再等市府慢慢來了。