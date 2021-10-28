稱場館無法徵用打疫苗　林穎孟曝音檔轟北市：為掩蓋失能一騙再騙

▲林穎孟批北市府為了掩蓋防疫政策失能說謊。（圖／翻攝林穎孟臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

國內陸續展開疫苗施打作業，使各界關注疫苗施打的相關政策。台北市議員林穎孟28日批評，台北市副市長蔡炳坤說大型場館使用中，無法徵用來打疫苗根本是謊言，「市府竟然可以為了掩蓋自己的疫苗接種政策失能，不惜對市民公然說謊，讓市民只能吞下去」。

林穎孟質疑，北市府施打疫苗政策混亂引起民怨，努力改善就好，但公然對媒體和在質詢台上說謊狡辯，誰能接受？「這陣子許多大安文山民眾來向我陳情」，北市府只安排花博大型接種站，距離遙遠，尤其文山居民，來回要2小時，根本在整市民。

林穎孟表示，「我在10月17日建議台北市長柯文哲應實現6月對市民有關大型施打站的承諾」，加開市中心的和平籃球館、小巨蛋等場館，才符合柯文哲說「民眾應就近施打」的原則。結果蔡炳坤媒體受訪時聲稱「場館使用中、無法臨時徵用來打疫苗」，無法加開。

林穎孟批評，這段話根本是謊言，「事實上我已經與小巨蛋、和平籃球館的主管機關、場館負責人員再三確認過，證實此波疫苗施打的檔期，因為防疫關係，無人申請借用，也沒有民眾在排隊等待申請審核。」

林穎孟強調，她今天在質詢台上特別詢問柯文哲到底知不知道這些場館有人使用？「問了4次，柯文哲一直轉移焦點，無法回答。我當場秀出系統預約畫面，顯示疫苗施打檔期時，場館是空的。」

林穎孟批評，結果柯文哲與副市長竟還想繼續在質詢台上狡辯，繼續說謊、欺騙市民，最後只好在質詢台上播放錄音檔，告訴他們場館的承辦人都已經確認，市府對媒體的說詞根本不是事實，睜眼說瞎話。

林穎孟質疑，市府竟然可以為了掩蓋自己的疫苗接種政策失能，不惜對市民公然說謊，讓市民只能吞下去。這樣以後誰能相信市府說的話是真的？以後市府會不會又為了掩蓋錯誤一再公然說謊？連上了質詢台上都要說？就是為了掩蓋自己市府問題好讓市民疲於奔命？請柯市長好好向全體市民道歉。