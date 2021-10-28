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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨躍居第二大黨支持度超越國民黨？　柯文哲：我覺得不準

記者袁茵／台北報導

台灣民意基金會26日公布政黨支持分布民調，在20歲以上台灣人中，27%支持民進黨，18％支持民眾黨，16%支持國民黨，民眾黨繼月初「感情溫度計」民意調查後，再次超車國民黨。民進黨籍台北市議員洪健益28日表示，恭喜民眾黨躍居第二大黨，但兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲直言，「我覺得那個不準。」

柯文哲27日中午拜會台北市議會新黨黨團，臨時通知媒體，結束後將針對下午審議5億元的「熊好券」振興方案，拜訪其他議員辦公室。

柯文哲28日赴台北市議會專案報告，針對台北「熊好券」部分，洪健益表示，既然柯文哲認為該項政策很重要、可以振興北市經濟，那為什麼沒有跟議員拜訪、說明與拜託預算通過？自己要拜訪柯文哲都得預約、取得同意，難道柯文哲說要來拜訪議員，議員們就要同意碰面嗎？究竟有無誠意把北市振興經濟計畫做好？

▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲回應，自己有誠意，已有去拜會台北市議會民進黨團、國民黨團與新黨黨團。洪健益認為，相信只要是「柯文哲」3字跟任何議員辦公室約議員碰面，都可以約得到，「只是你有做不做、要做不做。」

被問到熊好券再拖下去對振興經濟有無幫助？柯文哲說，就會變成一般酷碰券，「還是有用，但效果變差。」

話鋒一轉，洪健益提到，「我先恭喜你，你領導的民眾黨躍居全國第二大黨，支持度第二名，你開不開心？」不過柯文哲直言，「我覺得那個不準啦！」

洪健益認為，說柯文哲好，卻被稱「不準」，但說柯文哲壞又被回「當作參考」，「你這個人也很奇怪欸！」自己恭喜柯文哲的原因，除了是民眾黨獲得民眾接受，也要建議若想獲得更多民眾支持，敬老重陽金1500元可以改回發現金。柯文哲則秒回「不行。」

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