柯文哲遭控拜會議員不約時間　北市府曝時間軸繼續爭取支持

▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市政府的振興方案「熊好券」，因預算問題遲遲無法上路，近來又跟邱威傑、苗博雅等議會改革政團成員，因為拜會未約時間一事大打口水仗。針對政團指控拜會不約時間、卻與國民黨議員慶生，北市府29日回應，強調10月13日就曾約時間拜會，但遭政團總召林穎孟拒絕；此外，當天並非刻意去慶生，而是在拜會過程中順道上前祝賀。

北市府副發言人魏佑任表示，本會期市長率局處首長於10月6日向民進黨團、10月13日向國民黨團、10月27日向新黨黨團拜會。議案函送議會後，局處首長也已安排向所有議員進行預算說明。

10月13日財建委員會審議通過後，副總聯絡人陳慶安參議也向議會改革政團總召林穎孟議員聯繫拜會政團，10月19日林總召通知決議不見。向總聯絡人黃副市長商討後，改為採個別拜訪，持續爭取議員的支持。

10月27日在新黨黨團說明會後，市長、副市長前去議員辦公室做禮貌性的拜會，遞交資料供議員參考，對於聯繫上的不完善，會檢討精進。尚未拜會到的議員，市長也責成陳參議安排聯繫，在議員們方便的時間前去拜會。

魏佑任表示，當天並非特別和戴議員慶生，活動和蛋糕是均為議員辦公室準備，市長是在拜會途中經過，並上前祝賀。市府會持續爭取議員們的支持，推動市政建設和福國利民的政策。