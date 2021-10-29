快訊／柯文哲出招籲中央鬆綁春節入境檢疫　「打2劑放人回家」

▲柯文哲呼籲中央放寬入境檢疫標準，以便釋出更多防疫旅館量能。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

隨著年關接近，預計明年春節將有數萬國人返台過年，恐衝擊防疫旅館的能量。台北市長柯文哲29日呼籲中央放寬居家檢疫政策，若打滿2劑疫苗者，檢疫可以改為居家自主管理；另外，同班機的家人也可以安排同房。北市觀傳局則表示，目前已近8成房間被預訂，接下來雖然還有20幾家旅館、約1000多個房間會上線，但評估量能仍吃緊近期會與交通部討論此事。

為因應農曆春節返鄉潮，北市府積極擴增防疫旅館量能，截至110年10月29日，總計有132間防疫旅館、超過9500個房間，數量居全國之冠。觀傳局長劉奕霆說，目前已近8成房間被預訂，接下來雖然還有20幾家旅館、約1000多個房間會上線，但評估量能仍吃緊，目前已將放寬標準的提議去文交通部，對方回覆後會討論。

柯文哲表示，為讓市民安心返家，觀傳局針對本市市民入住本市合法防疫旅館提供補助，最高補助金額達7000元，他呼籲中央應參考世界趨勢，儘速調整春節防疫政策，例如打滿2劑疫苗可考慮在家自主管理，以及一家人搭同班機回台居家檢疫可住同一房。

另外，北市觀傳局長劉奕霆也建議，盼授權地方政府因應市場狀況管制防疫旅館房價，以緩解全國防疫旅館量能吃緊及房價居高不下問題。

劉奕霆指出，為鼓勵返國民眾避開尖峰時段提前或延後返國，已有防疫旅館祭出「早回專案」折扣價，盼民眾提前返國、降低尖峰時段壓力；另外，也有業者也提供即日起至12月中入住享房價最高6折之優惠。觀傳局將持續輔導旅館投入防疫旅館行列，擴充防疫旅館量能，讓民眾能安心檢疫，提早返家過年。