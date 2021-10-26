高鐵延伸規劃到潮州　蘇清泉：鄉親期盼已久趕快動工

▲安泰醫院榮譽院長蘇清泉（左） 。（圖／安泰醫院提供）

記者陳崑福／屏東報導

行政院長蘇貞昌今日在立法院答覆屏東縣籍立委蘇震清對高鐵延長到屏東看法時表示，「未來會規畫延伸至屏東潮州」；消息傳出，讓潮州等屏南地區民眾相當雀躍；安泰醫院榮譽院長蘇清泉更表達強烈支持，「太重要了」，但提醒行政院不要只是為選舉考量的「規劃」階段，應該及早進行，趕快兌現，讓屏南地區民眾在最短時間內享受到交通建設帶來的便利成果，繁榮地方經濟。

蘇震清今天在立法院質詢交通部時指出，「交通部目前規畫高鐵延伸至屏東六塊厝設站，六塊厝前不著村、後不著店，觀光客沒有人會去。行政院長蘇貞昌自己是老縣長，難道不知道嗎？蘇揆回答「未來會規畫延伸至屏東潮州。」



消息傳出，讓潮州等屏南地區民眾很期待；安泰醫院榮譽院長蘇清泉表示，行政院先前開了「規劃」潮州到恆春的屏南快速公路支票；今天再承諾高鐵延長到潮州，讓鄉親很興奮，也很期待。

蘇清泉指出，行政院為屏東規劃了如此多的重大交通建設，「沒有一樣在開始進行的」，很容易讓鄉親誤會是為明年選舉做考量，而鄉親們期待屏南快路道路及高鐵延長到潮州，已有一段相當久時間，提醒政府早日進行動工，讓民眾享受到便利交通，帶動地方繁榮。不要都只是停留在「規劃」階段。