屏科大與東港安泰醫院　簽訂策略聯盟

▲屏科大與東港安泰醫療社團法人安泰醫院26日簽訂策略聯盟 。（圖／屏科大提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國立屏東科技大學與安泰醫療社團法人安泰醫院為能擴充雙方教育、研究能量，連結地區資源，建立雙方學術交流平台，以及依醫院人力需求規劃相關專業課程，打造產業所須人才，今(26）日由戴昌賢校長及蘇清泉榮譽院長於屏科大簽訂策略聯盟。

戴昌賢校長說，該校為綜合性的大學，透過各個學院及各系所的專精領域，運用雙方各自的特色，不僅歡迎讓安泰醫院的同仁到該校進修，也透過與安泰醫院「業界教師課程」的安排，來讓同學吸收到業界最先進的經驗及跨領域的知識，未來希望能全方位與安泰醫院於將來有著更多及更緊密的合作關聯。

蘇清泉表示，安泰醫院對於提供就醫患者具有多元化、整合性的醫療服務，相對來說在「人文方面」、「社工方面」與屏科大所具備的豐富資源連結是有息息相關的串聯性，期盼能朝著共同的目標一同努力。」

未來雙方視需要相互經驗與技術交流、互訪諮詢等活動，透過學術研討會、指導學生論文及專題研究、開設整合課程等來發展醫院臨床教學，以提昇醫院產學競爭力。也視業務需要組成研究團隊，結合雙方特色，共同爭取產學、研究合作計畫，相互支援或協辦各項教育訓練及實習等活動，進行成果發表，加強雙方各類教育、產學之交流與合作機會，共同促進產業提昇。