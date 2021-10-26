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臺中長照揪熱血青年加入！3年培訓近1萬人「金照獎表揚」提升自我價值及榮譽感　協助開創職涯新方向

地方中心／綜合報導

台灣早在1993年就邁入了高齡化社會，去年國家發展委員會更是宣布進入人口負成長階段，超高齡（85歲以上）人口已占老年人口10.7%，預計2025年便會提前迎來超高齡社會，意即每5人就有1人是65歲以上的長輩。儘管政府與相關單位近幾年將育兒政策與長照政策等同視之，希望民眾放心「養小孩」，但需要整個社會齊力「照顧長輩」，也已是無庸置疑的方向了！至於長照資源的規劃，除了國家政策外，要讓民眾格外有感的，也關乎地方政府對於長照議題與實際政策的重視。

自2017年長照法正式上路、2018年正式推動長照2.0計畫，為了落實臺中市長盧秀燕「顧好老小，青年沒煩惱」長照社福政策。臺中市除了針對健康醫療、社會福利等面向，亦極力建構完善的長照服務系統，考量到未來持續增加的高齡人口需大量照服員協助照護，臺中市政府也著手鼓勵年輕人投入照服員工作等訓練規劃，這幾年累積的培訓人力逐年增加，自2019年培訓3,675人、2020年培訓4,236人，今年因新冠肺炎疫情影響，部分課程延期或停辦，截至9月底共辦理62班，已培訓1,492人，疫情趨緩，陸續復課中，培訓人數將再回升。臺中市政府衛生局長曾梓展受訪時表示，「目前使用臺中長照服務的人數約34,039人，若依照服員日間照顧的比例原則1：8推估，照服員至少要有4,254人，目前本市的居家及社區長照機構在職(含兼職)的照服員人數約10,326人，人力是相當足夠的！」

事實上，過去因刻板印象，照服員工作並非許多人的就業首選，為此，臺中市政府特別規劃培訓課程，除了讓有興趣的民眾主動參加，更輔導許多失業、待業中的勞工找到人生新方向。「目前我們的訓練課程分為提升失業者的專業技能、促成外來就業技能和上工管道的『自訓自用班』，針對失業、待業或在職勞工的『專班』，以及由訓練單位自行招生，有興趣的學員自費參加的『自費班』3種。」曾局長特別說明，「參加『自訓自用班』結訓即可就業，而且完訓後每人補助最多15,000元。『專班』則分為職前班和在職班，完訓後每人補助10,000元，同時也會提供就業輔導，只要有心加入長照產業，臺中都有許多資源能協助民眾。」為了提升各訓練班的品質，臺中市更特別訂定「臺中市政府照顧服務員訓練自費班實施計畫」，藉由相關人員無預警現場訪查，實地了解施訓情形及學員滿意度，力求維護辦訓品質並提升照服員素質。

▲▼ 臺中長照揪熱血青年加入！3年培訓近1萬人「金照獎表揚」提升自我價值及榮譽感臺中長照揪熱血青年加入！3年培訓近1萬人「金照獎表揚」提升自我價值及榮譽感　協助開創職涯新方向 。（圖／台中市政府提供）

▲照顧服務員協助家庭照顧者緩解照顧壓力。（圖／臺中市衛生局提供）

除了為民眾規劃職前培訓、完訓補助以及未來就業媒合，照服員的就業保障與福利也備受相關單位重視。目前臺中長照服務單位明定「月薪制」的居家照顧服務員，每月最低薪資為32,000元，「時薪制」每小時最低薪資最少200元，在職期間若考取技術士證照，還可依「勞工藝級棒獎勵實施要點」申請2,000元獎勵金。曾梓展也強調，自2017年推動的「青年穩定就業獎勵金」，現在更把長照事業單位一同納入。「只要是臺中市29歲以下的失業青年加入長照工作，工作滿6個月可得最高獎金22,000元，這是全國首創『地方結合中央』的長照政策獎勵措施，截至今年8月已經補助5人。」

若有興趣欲加入長照產業，只要年滿16歲以上、身體健康狀況良好且擁有熱忱，就可報名培訓課程，取得訓練結業證書後，檢附相關文件向衛生局申請長照人員認證，即可提供長照服務。此外，由於服務個案常需要照服員耗費體力、協助移動，因此照服員的工作也較適合具備耐心、細心且樂於助人等特質的人，一同加入並壯大長照領域！

為了感謝照服員一直以來的默默付出，臺中市政府也首創「金照獎」，公開肯定優質從業人員不可取代的重要性！談起這幾年加入的年輕新血，讓曾局長印象最為深刻的就是去年獲得「長照男神獎」的張小捷，「這位照服員說，自己本來對長照一竅不通，因緣際會受訓成為照服員。他曾分享雖然過程中難免會遇到挫折，但是熱忱不會因此而減少。讓我感動的是，雖然社會大眾普遍仍有傳統刻板印象，覺得男生做長照不合適，但他認為每個人的志向及理念本就有所不同，不該被傳統觀念限制框架，他也期許自己未來能幫助更多長輩，讓他們的晚年生活過得快樂且安穩。」

而今年的「金照獎」已截止收件，民眾報名狀況踴躍，臺中市政府預計於11月27日舉辦「金照獎」表揚活動，藉由此頒獎活動，打造激勵平台，增進長照服務人員的榮耀感，進一步提升人員自我工作價值，強調這是一項結合專業、深度、有意義的工作，期吸引更多年輕人加入長照行列。

臺中市政府不僅鼓勵年輕人為長照事業做夥打拚，同時也關照需要長照服務的長輩與家屬需求，近幾年竭力打造「長照APP」，自2020年6月正式上線以來，也持續從使用者的回饋中滾動式修正。曾局長振奮地表示，「長照APP共計有6大貼心功能，不僅方便讓長輩線上申請長照服務、掌握申請進度，同時也能更快了解周邊資源，還可直接撥打電話諮詢！」再者，「設計主要希望能讓長輩輕易上手，照顧管理專員也會親自教長輩如何操作使用，目前APP使用涵蓋率已達37%，我們會持續推廣，朝向訂定的KPI前進。」

▲▼ 超高齡社會,高齡,長照,臺中衛生局,就業輔導,曾梓展。（圖／臺中市衛生局提供）

▲臺中市衛生局，投入長照培訓課程、長照APP建置等工作，成效有目共睹。（圖／臺中市衛生局提供）

為了在長照2.0進程中進駐更多青年人力，臺中市多管齊下，協助年輕人重新找到職場新方向並心無旁騖投入的同時，更造福在地需要長照服務的長輩。對於未來臺中長照服務的展望，曾局長笑言，自然是希望達成「六都第一」的目標，因此「接下來，臺中長照將朝向『量足、質優及科技化』3大方向持續努力。配合中央政策，期望能在2022年達成全市80個國中學區『區區有日照』的目標。其次就是照顧品質的再提升，讓民眾安心又放心。第三，持續扎根推動智慧長照，包含長照即時通APP再優化、派車預約系統的建置等，逐步為邁向智慧長照城市努力！」

（臺中市政府廣告）
 

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