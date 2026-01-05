鐵馬騎進台南山區　陳亭妃強調12年爭取農水利建設不是選舉才出現

▲立委陳亭妃5日騎鐵馬深入楠西、玉井等台南山區，傾聽農民對農水利建設的需求。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

立委陳亭妃推動的「行動政府・行動正能量」37區鐵馬行動，5日騎進台南山區，深入楠西、玉井、南化、左鎮、山上、大內等地，實地傾聽地方需求，她直言山區面對極端氣候衝擊，農民在意的不是政治口號，而是災害發生時，政府能不能第一時間站出來，這也是她12年來持續為山區爭取農水路、水利建設、水土保持與野溪治理的核心原因。

陳亭妃指出，長年下來，山區農民只要遇到農損、水利或農業設施問題，第一時間想到的就是她，這份信任不是一朝一夕建立，而是12年來持續蹲點服務累積而來。她也提到，8年前市長初選後援會成立後，團隊持續在地方與里長、社區理事長、農會總幹事及產銷班班長保持密切聯繫，隨時掌握地方狀況，絕非因選舉才走進山區。

陳亭妃表示，這些年在山區爭取的建設經費難以一一列舉，但農民最有感的，包括成功爭取大內區抽水站建置與水利改善工程，有效強化排水效能，降低淹水風險，這些都是實際改善生活的工程，而非紙上談兵。

她進一步指出，因長期在立法院經濟委員會，山區農損事件幾乎都是她第一時間向當時農委會主委陳吉仲，以及現任農業部部長陳駿季質詢、爭取災損補助，並協助辦理第一時間的農損會勘。相關紀錄不只存在於臉書官方粉絲專頁，也可在立法院公報中查證，時間軸清楚，無法造假，「大家直接去看各參選人的紀錄，自然一目了然」。

陳亭妃指出，農民長期最困擾的，其實是災後復原的時間差，因此她過去在立法院多次要求簡化行政程序，讓救助與補助能更快到位，減輕農民負擔。她認為，若能從民意代表的建議角色，轉換為市長的執行角色，過去長期提出的建議，才有機會真正落實，讓農民「有感」。

陳亭妃強調，「行動政府」不是坐在辦公室裡做決策，而是要走進每一個需要被看見的角落。透過37區鐵馬行動，她希望展現上山下海、親自傾聽的行動力，並透過效率控管與中央、地方資源整合，實際解決長期被邊緣化的問題。