「裝修房屋」提款謊言揭秘　警方攔截假檢警詐騙46萬

▲▼ 民眾遇到「假檢警」，郵局提款裝修名義，被布袋警識破成功阻詐 。（圖／布袋分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



布袋分局義竹聯合所巡佐陳茂松、警員蔡承諭日前擔服巡邏勤務時，接獲義竹郵局通報稱：有位女子至郵局要提款新臺幣46萬元，行員關心詢問用途時，對方說要「裝修房屋」，因近期有發生詐團教導民眾稱：如至金融機構提(匯)款時，要跟行員謊騙稱係「裝修房屋」所需，故郵局行員聽到後，察覺有異，便通報員警前往協助。





經警方到場了解，住居義竹鄉張姓女子落入「假檢警」之詐騙陷阱。張女接獲自稱金管會來電（無顯示號碼）稱：其帳戶有異常，之後便轉接予自稱臺北市政府警察局刑大偵二隊員警「陳○強」接聽表示：其帳戶遭警示，如需解除帳戶，需把錢領出監管，另告知如不配合，檢察官會派員至其住家拘提，張女深信不疑，便聽從假冒員警「陳○強」指示至郵局欲將錢領出，讓假冒檢警單位監管，全然不知已陷入詐騙集團所設陷阱，所幸警方與轄內金融機構有防詐機制，建立阻詐友善通報網，齊心合力成功攔阻鄉親險遭詐騙46萬元。





布袋分局長林明韋提醒，警方不會用通訊媒體（視訊）製作筆錄、檢察官或法院不會通知監管帳戶，只要聽到關鍵字：「偵查不公開」、「帳戶涉洗錢或其他不法」、「證件遭冒用」、「加Line定時回報」、「監管帳戶」、「繳交保證金」等，或是在電話中要協助「轉接165專線、轉接銀行專員、轉接地檢署或法院」等，這些都是詐騙話術，請提高警覺，冷靜查證，切勿上當。