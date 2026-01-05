　
地方 地方焦點

「裝修房屋」提款謊言揭秘　警方攔截假檢警詐騙46萬

▲▼ 【「假檢警」老梗再出！布袋警識破成功阻詐!】 。（圖／布袋分局提供）

▲▼ 民眾遇到「假檢警」，郵局提款裝修名義，被布袋警識破成功阻詐 。（圖／布袋分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

布袋分局義竹聯合所巡佐陳茂松、警員蔡承諭日前擔服巡邏勤務時，接獲義竹郵局通報稱：有位女子至郵局要提款新臺幣46萬元，行員關心詢問用途時，對方說要「裝修房屋」，因近期有發生詐團教導民眾稱：如至金融機構提(匯)款時，要跟行員謊騙稱係「裝修房屋」所需，故郵局行員聽到後，察覺有異，便通報員警前往協助。

▲▼ 【「假檢警」老梗再出！布袋警識破成功阻詐!】 。（圖／布袋分局提供）

經警方到場了解，住居義竹鄉張姓女子落入「假檢警」之詐騙陷阱。張女接獲自稱金管會來電（無顯示號碼）稱：其帳戶有異常，之後便轉接予自稱臺北市政府警察局刑大偵二隊員警「陳○強」接聽表示：其帳戶遭警示，如需解除帳戶，需把錢領出監管，另告知如不配合，檢察官會派員至其住家拘提，張女深信不疑，便聽從假冒員警「陳○強」指示至郵局欲將錢領出，讓假冒檢警單位監管，全然不知已陷入詐騙集團所設陷阱，所幸警方與轄內金融機構有防詐機制，建立阻詐友善通報網，齊心合力成功攔阻鄉親險遭詐騙46萬元。

▲▼ 【「假檢警」老梗再出！布袋警識破成功阻詐!】 。（圖／布袋分局提供）

布袋分局長林明韋提醒，警方不會用通訊媒體（視訊）製作筆錄、檢察官或法院不會通知監管帳戶，只要聽到關鍵字：「偵查不公開」、「帳戶涉洗錢或其他不法」、「證件遭冒用」、「加Line定時回報」、「監管帳戶」、「繳交保證金」等，或是在電話中要協助「轉接165專線、轉接銀行專員、轉接地檢署或法院」等，這些都是詐騙話術，請提高警覺，冷靜查證，切勿上當。

01/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊
台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398
19歲無照男、16歲少女雙亡！機車炸火光噴30m才停下
珉娥突大動作刪IG！　公司緊急發聲
快訊／台積電內鬼！又1工程師遭起訴　求刑8年8月
獨／五月天台中最終場爆「小刀威脅」　警證實武裝特警+偵爆犬維

朴子警社區強化長者反詐騙意識

近期警方結合文化里敬老餐會活動現場，向在場民眾進行反詐騙宣導，提醒長者提高警覺，避免落入新型詐騙陷阱。活動中，多名員警手持宣導看板，清楚說明常見詐騙手法，包括假投資、假檢警、假網拍及陌生連結誘騙等，吸引不少民眾聆聽。

網路買家稱「付款異常」　屏東母女險遭詐

已被騙好幾千萬！婦還要再領1463萬

屏東婦接假檢警來電好慌　直接問警察安心了

「戶政事務所」來電稱涉洗錢　又是詐騙話術

布袋分局假檢警詐騙防治嘉義警局郵局攔詐防詐提醒

