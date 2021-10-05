線上解題問「念書真的好痛苦...」竟釣出學霸網紅黃大謙回覆！學生興奮PO文「曝2人對話」

▲高中生網路論壇meteor近期一篇爆文引發熱烈討論，一位高中生表示自己在自學科技平台「Snapask 時課問」遇到知名網紅黃大謙。（圖／黃大謙提供）

生活中心／綜合報導

你是Z世代的學生嗎？你會用線上學習平台解答平常的問題嗎？或許這些都是稀鬆平常的事情，但你有想過利用無遠弗屆的線上平台，竟然還有機會遇到知名網紅化身線上專屬家教嗎？高中生網路論壇 meteor 近期一篇爆文引發熱烈討論，一位高中生表示自己在自學科技平台「Snapask 時課問」遇到知名網紅黃大謙，讓身為鐵粉的他興奮地PO文炫耀：「意外捕獲野生黃大謙！」

擁有 YouTube 80 萬訂閱、過去曾在自己的頻道侃侃而談求學經歷的黃大謙，一直以來都不吝與粉絲分享自己的讀書技巧，追隨他的粉絲也一定都知道，黃大謙當年的大學指考成績是花蓮高中的第一類組榜首，分數可上台大的他，最後決定追隨自己的興趣選填並錄取政大傳播系，「學霸級網紅」當之無愧！也因此不少應屆考生或大學生，在遇到瓶頸或猶豫未來志願時，都會在他的FB、IG留言。沒想到疫情期間，黃大謙收到線上學習平台Snapask的邀請，偷偷化身「Snapask」的線上家教，收到如雪片般飛來的問題，從背英文單字的技巧、考前的生活作息安排，甚至是無厘頭的戀愛疑難雜症，都順利得到黃大謙調侃風格的專屬答覆，讓這些學生直呼「超幸運的！」

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不少學生覺得考前讀書很痛苦，黃大謙就回覆：「我每天（念書）結束時，都會想想自己讀完了哪些進度，與其焦慮書念不完，不如回頭檢視你今天做了什麼，如果每天都有讀完進度，其實每天都會很有成就感。」讓不少網友看了都大讚「超受用」。他也建議可以在鉛筆盒上寫上夢幻科系，給自己一個目標之外，也不忘偷打廣告，建議他們考前少看社群平台、少接觸新遊戲和影集，不然會上癮，只要偶爾看看黃大謙的 YouTube 頻道就好！

▲黃大謙近期悄悄化身「Snapask」線上家教，幽默回答學生們的問題。（圖／擷取自Meteor）

面對最擅長的英文問題，黃大謙也不吝提供背單字的小撇步：「我會把這個字在腦海中多唸幾遍，每唸一個音節就拼出這個音節包含哪些字母，然後再拼成一個完整的單字。或是直接 google 這個字，看會出現哪些圖片，用圖片去記憶。」他更貼心補充，英文能力還是要靠平常的累積，建議多看外國影集、追蹤英文 YouTuber 或聽英文歌，時間久了就容易記住單字的意思。同學問他有推薦的影集嗎？黃大謙也幽默回說：「Modern family（摩登家庭），總共 11季，可以看到大學畢業。」讓同學一秒笑噴。

網友發文後，隨即吸引線上的同學狂刷一波留言，「用 Snapask 要怎麼樣才可以指定大謙發問呀？」、「靠，剛才發現之前用 Snapask 也有遇到黃大謙，還以為有人偷拿他的照片」、「我是 108課綱的白老鼠，新學測素養題覺得好難，希望大謙可以拍片分享」。也有同學好奇：「想問大謙高中沒有戀愛怎麼辦？幾歲開始談戀愛的？」只能說現在的線上家教不僅要能解答學科問題，更要充當同學們的生涯輔導老師，真的是太辛苦了！

▲黃大謙在自己的IG限動搞笑謙虛道，「本來想拍當線上家教可以賺多少錢的影片，但因為高中題目太難直接放棄。」不過他轉為回答高中生的困擾，確實幫學生解決不少學習上的難題。（圖／擷取自黃大謙IG）

但要當上 Snapask 的即時問答家教也不容易，記者找到黃大謙詢問後才發現，即便身為學霸網紅，仍要過五關、斬六將，除了出示大考「頂標」成績單外，還要被檢視解題的過程與實際教學狀況，嚴格篩選的過程讓黃大謙覺得「太困難」，直呼差點想放棄！不過，疫情期間線上教育市場大爆發，業者、YouTuber 相繼投入成為線上家教，顯示商機無窮，對網紅和大學生來說，不失為一個斜槓賺外快的好機會。