　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

線上解題問「念書真的好痛苦...」竟釣出學霸網紅黃大謙回覆！學生興奮PO文「曝2人對話」

▲▼黃大謙,YouTuber,數位工具,線上平台,高中,108課綱,Snapask,學霸級網紅。（圖／品牌提供）

▲高中生網路論壇meteor近期一篇爆文引發熱烈討論，一位高中生表示自己在自學科技平台「Snapask 時課問」遇到知名網紅黃大謙。（圖／黃大謙提供）

生活中心／綜合報導

你是Z世代的學生嗎？你會用線上學習平台解答平常的問題嗎？或許這些都是稀鬆平常的事情，但你有想過利用無遠弗屆的線上平台，竟然還有機會遇到知名網紅化身線上專屬家教嗎？高中生網路論壇 meteor 近期一篇爆文引發熱烈討論，一位高中生表示自己在自學科技平台「Snapask 時課問」遇到知名網紅黃大謙，讓身為鐵粉的他興奮地PO文炫耀：「意外捕獲野生黃大謙！」

擁有 YouTube 80 萬訂閱、過去曾在自己的頻道侃侃而談求學經歷的黃大謙，一直以來都不吝與粉絲分享自己的讀書技巧，追隨他的粉絲也一定都知道，黃大謙當年的大學指考成績是花蓮高中的第一類組榜首，分數可上台大的他，最後決定追隨自己的興趣選填並錄取政大傳播系，「學霸級網紅」當之無愧！也因此不少應屆考生或大學生，在遇到瓶頸或猶豫未來志願時，都會在他的FB、IG留言。沒想到疫情期間，黃大謙收到線上學習平台Snapask的邀請，偷偷化身「Snapask」的線上家教，收到如雪片般飛來的問題，從背英文單字的技巧、考前的生活作息安排，甚至是無厘頭的戀愛疑難雜症，都順利得到黃大謙調侃風格的專屬答覆，讓這些學生直呼「超幸運的！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少學生覺得考前讀書很痛苦，黃大謙就回覆：「我每天（念書）結束時，都會想想自己讀完了哪些進度，與其焦慮書念不完，不如回頭檢視你今天做了什麼，如果每天都有讀完進度，其實每天都會很有成就感。」讓不少網友看了都大讚「超受用」。他也建議可以在鉛筆盒上寫上夢幻科系，給自己一個目標之外，也不忘偷打廣告，建議他們考前少看社群平台、少接觸新遊戲和影集，不然會上癮，只要偶爾看看黃大謙的 YouTube 頻道就好！

▲▼黃大謙,YouTuber,數位工具,線上平台,高中,108課綱,Snapask,學霸級網紅。（圖／品牌提供）

▲黃大謙近期悄悄化身「Snapask」線上家教，幽默回答學生們的問題。（圖／擷取自Meteor）

面對最擅長的英文問題，黃大謙也不吝提供背單字的小撇步：「我會把這個字在腦海中多唸幾遍，每唸一個音節就拼出這個音節包含哪些字母，然後再拼成一個完整的單字。或是直接 google 這個字，看會出現哪些圖片，用圖片去記憶。」他更貼心補充，英文能力還是要靠平常的累積，建議多看外國影集、追蹤英文 YouTuber 或聽英文歌，時間久了就容易記住單字的意思。同學問他有推薦的影集嗎？黃大謙也幽默回說：「Modern family（摩登家庭），總共 11季，可以看到大學畢業。」讓同學一秒笑噴。

網友發文後，隨即吸引線上的同學狂刷一波留言，「用 Snapask 要怎麼樣才可以指定大謙發問呀？」、「靠，剛才發現之前用 Snapask 也有遇到黃大謙，還以為有人偷拿他的照片」、「我是 108課綱的白老鼠，新學測素養題覺得好難，希望大謙可以拍片分享」。也有同學好奇：「想問大謙高中沒有戀愛怎麼辦？幾歲開始談戀愛的？」只能說現在的線上家教不僅要能解答學科問題，更要充當同學們的生涯輔導老師，真的是太辛苦了！

▲▼黃大謙,YouTuber,數位工具,線上平台,高中,108課綱,Snapask,學霸級網紅。（圖／擷取自黃大謙IG）

▲黃大謙在自己的IG限動搞笑謙虛道，「本來想拍當線上家教可以賺多少錢的影片，但因為高中題目太難直接放棄。」不過他轉為回答高中生的困擾，確實幫學生解決不少學習上的難題。（圖／擷取自黃大謙IG）

但要當上 Snapask 的即時問答家教也不容易，記者找到黃大謙詢問後才發現，即便身為學霸網紅，仍要過五關、斬六將，除了出示大考「頂標」成績單外，還要被檢視解題的過程與實際教學狀況，嚴格篩選的過程讓黃大謙覺得「太困難」，直呼差點想放棄！不過，疫情期間線上教育市場大爆發，業者、YouTuber 相繼投入成為線上家教，顯示商機無窮，對網紅和大學生來說，不失為一個斜槓賺外快的好機會。

►網推必住！花蓮瑞穗天合酒店激殺2.8折

ET快訊
「僅限這層樓」金錢豹改平價KTV營業　老司機哀號
金錢豹「轉型過關」即日生效！成台中第一間復業KTV
手搖飲吸管要插哪？內行曝「正確位置」　他愣：喝錯20年
賓士吊嘎男暴走！攔公車6字經狂飆女司機　網怒：有夠沒品
女星罕登陸綜「網紅嘉賓沒人認出她」　揭真實身分全驚呆
和女友「恩愛」忘鎖門　姊突開房門他崩潰了
《魷魚遊戲》證實　「這幕畫面」將刪掉
女店員遭挖眼　屏縣府不開募款帳戶！宅神開嗆了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

停課學習不間斷！北市推出線上家教　一對一即時問答造福3千學童

北市國中生學習扶助策略大躍進　線上高材生家教24H即問即答

108課綱翻轉教育！自主學習、善用數位工具效率解答是關鍵

滿足咖啡重度飲用者！濾掛進階版「西雅圖咖柏斯濃萃浸泡式咖啡」沖泡更方便「完整萃取」釋放濃郁風味

懂買「優選有機米」還要懂得煮！阿發師教撇步：關鍵在於「加熱時間」愈短愈好

西雅圖咖啡全系列盒裝商品買一送一來了！必收「2款新品＋超萌加價商品」好喝、好可愛雙重療癒

為了健康少吃白米飯？營養師解惑「均衡飲食才是重點」注重食安者建議可挑選有機米

正南京東路核心樞紐！百億大老闆的發跡地「南京御邸」稀有純住宅增值力看好

金錢豹「轉型過關」即日生效！成台中第一間復業KTV

書店落腳屏東與《斯卡羅》有關！耗時3年拍《牡丹社紀錄片》震撼台日

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

綜藝人走光掀熱議！黃子佼挺身抱不平　冤吐金鐘實況…藍祖蔚改口：理解煎敖

800萬保時捷保固期過漏油　車主回原廠狂譙「X你娘」17次

申敏兒要祕戀！甜完下一秒就翻臉　金宣虎狂挨揍..流鼻血懷疑人生

萌弟學唱《我很好騙》還心酸改版 意外引出天籟爸爸合唱...網讚翻

騎車撞牙叉2男爆頭斷頸慘死　目擊噴磨50米驚喊：皮肉還黏地上

金錢豹「轉型過關」即日生效！成台中第一間復業KTV

書店落腳屏東與《斯卡羅》有關！耗時3年拍《牡丹社紀錄片》震撼台日

線上解題問「念書真的好痛苦...」竟釣出學霸網紅黃大謙回覆！學生興奮PO文「曝2人對話」

BNT疫苗配送延後　桃園7、8日接種學校改12到18日施打

夜市馬尾妹輕飆《倫敦的愛情》　網敲碗狂讚：可去聲林之王了

到藍皮解憂號實習！　城市科大攜手雄獅開觀光課程

陳時中稱讚的好歌喉！羅一鈞高唱《國恩家慶》影片曝光

機車倒一整排！警察一查監視器　曝真相「保時捷肇逃」GG了

只拿到一盒喜餅！遠親PO文怒公審「沒大沒小」　新人一看紅包傻了

不喜歡回訊息星座 TOP4　第一名乾脆「不讀不回」

Rosé帶貨「沒LOGO」的低調手袋　美到女星們不惜狂撞包也要背

吠陀占星10月運勢「3星座」財運最旺　金牛把握脫單好機會

追劇前先搞懂！魷魚家族「6張臉長一樣」　營養師一圖破解差在哪

美國務院2度重批北京「破壞區域和平」　共軍今僅派1架運8擾台

「僅限這層樓」金錢豹改平價KTV營業　老司機哀號：以後一位難求了

卡達航空獲Skytrax年度最佳航空公司獎　為首家六度獲該最高獎項公司

金錢豹「轉型過關」即日生效！成台中第一間復業KTV

書店落腳屏東與《斯卡羅》有關！耗時3年拍《牡丹社紀錄片》震撼台日

線上解題問「念書真的好痛苦...」竟釣出學霸網紅黃大謙回覆！學生興奮PO文「曝2人對話」

許基宏適時二壘打　兄弟1比0領先桃猿

超胸妹推北台灣10處絕美海景　網友歪樓：沒空欣賞風景啦！

生活熱門新聞

臉書、IG深夜大當機

臉書、IG深夜大當機！全球災情傳出

當機1小時　臉書在推特回應了

他怒罵「好市多結帳新規」！網秒反嘴：支持剪卡

手搖飲吸管要插哪？內行曝「正確位置」

公園一張照　千人驚：激戰到噴裝

預約莫德納第2劑　孕婦卻被通知已混打高端

莫德納快來了！ 陳時中鬆口：這兩天就會和大家報告

「獅子山」最快明誕生　恐有雙颱2波變天防大雨

全聯太夯「美廉社怎生存？」　常客曝4優勢

「孩數學考8分」家長聯絡簿神回2字！老師傻了

打槍恢復疫情前生活　醫曝2恐怖數字

和女友房間「辦正事」忘鎖門　姊突開門尬爆　

第10輪預約下午截止！1圖看懂4大疫苗換誰接種

更多熱門

相關新聞

「殺人犯」宣布追捕美國網紅謀殺案兇手

「殺人犯」宣布追捕美國網紅謀殺案兇手

美國22歲網紅裴蒂托（Gabrielle ”Gabby” Petito）辭去工作，開心與23歲未婚夫開著露營車跨州旅行，卻陳屍懷俄明州的國家公園內，並且確認遭到他殺，其未婚夫勞德里（Brian Laundrie）則從9月14日消失至今。美國的傳奇通緝犯賞金獵人查普曼（Duane Lee Chapman）宣布參與緝凶，並且已有了初步的頭緒。

2021網紅調查兩樣情　IG臉書網紅增加、YouTuber減少1成

2021網紅調查兩樣情　IG臉書網紅增加、YouTuber減少1成

學習歷程系統塞車　教育部籲各校延長期限

學習歷程系統塞車　教育部籲各校延長期限

李子柒3年「YouTube破千萬訂閱」　他分析爆紅關鍵

李子柒3年「YouTube破千萬訂閱」　他分析爆紅關鍵

媽贊助4千約會！直男兒「1行程」妹子秒閃人

媽贊助4千約會！直男兒「1行程」妹子秒閃人

關鍵字：

黃大謙YouTuber數位工具線上平台高中108課綱Snapask學霸級網紅

讀者迴響

熱門新聞

臉書、IG深夜大當機

御飯糰吃了會嗜睡！超商「TOP3危險食物」出爐

天天自慰害早洩？最美博士解答「2種人最容易」

臉書、IG深夜大當機！全球災情傳出

Toyz販毒原因曝光　疑「格差婚」讓他鋌而走險

Toyz與藥腳對話曝光！　驚爆「黑吃黑」始末

丟丟妹產後2年變瘦！減肥菜單曝光

不甩年薪3000萬夫！妻偷吃窮小王

謝和弦爆離婚前性生活！又戰前妻Keanna「演流產」

當機1小時　臉書在推特回應了

限量1萬5千名！神腦推指定8款iPhone換電池990元

車廠沒晶片問責台積電！　兇手抓到了

Janet參加金鐘獎「穿20年老洋裝」只花560元

臉書全球死機！「它」可能是禍首

他怒罵「好市多結帳新規」！網秒反嘴：支持剪卡

更多

最夯影音

更多
澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌
謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面