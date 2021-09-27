美式賣場續卡怎回本 內行人: 每年鎖定「淺綠色箱子隱藏特賣」回本多又快

▲有一派的人竟然是家裡有了小小孩後，才發現「一卡在手、爽度無窮」。（圖／網友提供，請勿翻攝，下同。）

消費中心／綜合報導

全台已有14家分店的會員制美式賣場，即使每年要花一兩千元的會費辦卡才能消費買東西，仍是以許多獨家品項、特賣優惠以及全年划算的高CP價格，讓大小家庭甚至年輕族群都趨之若鶩，只要遇到週末和連假，總是湧進一波波購物人潮！不過「你是為了什麼原因而辦卡」？網路上不乏有網友會開啟這類的閒聊討論，多數人純粹是因為「很多食品雜貨雖然一次買大量，可是跟家人朋友一起分超划算」，但有一派的人竟然是家裡有了小小孩後，才發現「一卡在手、爽度無窮」。

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寶貝出生前後要準備的東西不少，尤其新生兒出生後最大宗的消耗品「尿布」，一個月用完5、6包也不誇張。美式賣場不定期推出的「划算尿布特賣」，可說是所有爸媽的「育嬰救星」，常跑賣場的卡友都笑說，遠遠只要看到有人一次把好幾個粉綠色箱子死命往推車裡塞，就知道「是幫寶適在特價了！」所有卡友注意了！即日起～10/3為期一周有「幫寶適拉拉褲」的隱藏優惠，入手L-XXL每箱直接現折70元，囤貨愈多省愈多。這個消息目前已經傳遍各大育兒社團，看著網路一一回報賣場搶貨的現況，讓當下還要忙著工作的爸媽，急得也想手刀直奔現場，把握住等待已久的超級好價。

▲不少新手家長笑說：「一年只要跟好幫寶適的檔期，會費就可以回本了。」

開賣當天早上，就有民眾直擊特賣區持續被好幾台推車包圍，每台推車也堆滿4、5箱幫寶適拉拉褲，看起來已經堆到極限，讓網友再次讚嘆爸媽的偉大！有趣的是，不少新手家長除了在現場討論寶貝的尺寸選擇，也順道交換美式賣場的會員攻略，笑說：「一年只要跟好幫寶適的檔期，會費就可以回本了。」為了體貼近期不方便出門購物的爸媽，即日起～10/3優惠的優惠檔期同步也在「COSTCO好市多線上購物」同步優惠中>> https://pse.is/3q4784

▲即日起～10/3優惠的優惠檔期同步也在「COSTCO好市多線上購物」同步優惠中。（圖／翻攝自COSTCO好市多線上購物頁面。）

其對於疼愛寶貝的爸媽來說，有折扣的尿布固然重要，但如果寶寶穿了不夠舒適透氣，那麼折扣殺得再低可能也乏人問津。近年熱銷的日本製幫寶適一級幫拉拉褲，主打即使好動的大寶寶也能穿得「好速喜」。讓寶貝舒適的關鍵，不外乎是「透氣不悶屁屁」、「彈性材質不勒肚肚」。而一拉就穿，一撕就脫的好穿脱特性，只需幾秒的時間就能完成幫寶貝換穿拉拉褲的任務，讓爸媽驚呼：「不愧是地表超強的『甜睡神器』無誤！」

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