地方 地方焦點

捕蜂捉蛇元月起轉型委外　桃園1999專線24小時受理

▲桃園捕蜂捉蛇委外1999專線24小時受理

▲桃園捕蜂捉蛇元月起轉型委外。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府農業局表示，捕蜂捉蛇業務屬農政工作，桃園市是六都唯一尚未委外執行地區，為因應中央政策趨勢，自115年元月起，桃園市捕蜂捉蛇業務正式委由專業廠商辦理，通報專線1999提供全天候24小時服務。

農業局4日表示，捕蜂捉蛇工作具危險性及挑戰性，且需具備捕捉技巧及辨認不同種類動物的專業知識，全台僅有桃園及嘉義尚未委外執行捕蜂捉蛇任務。桃園市義消捕蜂捉蛇大隊每日上午8時至晚上10時值勤，其餘時段則由消防局接手。

為不占用消防資源，捕蜂捉蛇回歸農政，且經農業局施行過敏原檢測，現行捕蜂捉蛇大隊隊員有半數具蜂毒過敏體質，人力不敷執行量能，加上中央政策等多方考量，農業局以公開招標方式委託專業廠商辦理捕蜂捉蛇任務，115年元月起將正式委外。

農業局說，桃園市自104年10月起成立捕蜂捉蛇大隊，由義消專責執行蜂蛇勤務，成立以來總計處理逾10萬件蜂蛇案件，平均每年9700餘件，旺季時，一日內可處理高達50案。呼籲民眾若於家中發現蛇類入侵、蜂類築巢，全天候24小時皆可撥打1999專線通報，農業局委外廠商將儘速到場處理；原119專線則回歸消防通報，不再受理捕蜂捉蛇勤務。

