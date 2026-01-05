　
社會 社會焦點 保障人權

禽獸高官主管逼部屬下跪遭降職　迄今仍列教育部「反霸凌人才」

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府衛生局心衛中心醜聞連環爆，不只禽獸高官何建忠濫權性侵少女，早在2024年11月，心衛中心蘇姓主任就涉職場霸凌、管理失當爭議，讓原本肩負社會安全網重責的單位，陷入信任危機。國民黨高雄市長候選人柯志恩今（5）日更踢爆，蘇姓主任雖遭降職及退休，但名字竟高掛在教育部「反霸凌人才」資料庫，實在是有夠諷刺！

▲▼離譜！高雄心衛中心主任逼部屬下跪　名字竟列教育部「反霸凌人才」 。（圖／記者賴文翻萱攝）

▲高雄心衛中心主任逼部屬下跪，名字竟列教育部「反霸凌人才」 。（圖／記者賴文萱翻攝）

今早立委柯志恩與國民黨市議會黨團針對高雄市衛生局心衛之狼「性侵市民」案召開記者會，強力譴責高雄市府針對該事件擺爛、默不作聲，直到起訴書曝光，社會大眾才知道有這麼離譜的事情發生。 ​

而過去高市衛生局心衛中心也發生蘇姓主任霸凌下屬，遭市府隱瞞三年，直到2024年11月，高雄市議員李眉蓁揭露，蘇姓主任疑因市長視察活動餐點未準時送達，情緒失控對同仁飆罵，甚至要員工當場下跪認錯。

▲▼離譜！高雄心衛中心主任逼部屬下跪　名字竟列教育部「反霸凌人才」 。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄心衛中心主任逼部屬下跪，名字竟被列在教育部「反霸凌人才庫」。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩在記者會中加碼爆料，霸凌下屬的蘇姓主任事後遭降調及退休，但她的名字竟還高掛在教育部「反霸凌人才」資料庫，實在是有夠諷刺！她也怒批，到底是行政官僚體系的僵化脫節，還是校園霸凌防制的通報都沒有切實檢視？

▲▼高雄狼官性侵少女！柯志恩看衛生局長聲明氣炸：有沒有搞錯方向。（圖／記者賴文萱攝）

▲柯志恩爆，心衛中心前主任霸凌部屬後，名字到今天還掛在教育部「反霸凌人才庫」裡頭。（圖／記者賴文萱攝）

國民黨高雄市黨部發言人張永杰指出，記者會結束後約 11:18，蘇姓主任的名字依然高掛在人才庫中，但在輿論發酵後，12:30 再次查詢已被火速除名，難得的高效率，也坐實了中央與地方機關平時有多消極怠惰。 ​

張永杰狠酸，原來不管是中央還是地方機關，平常該作為的時候不積極作為，非要等到被監督、被質疑時才想到亡羊補牢，但對市民的傷害早已造成。這件事也凸顯了缺乏有效監督的政府，將會對人民與社會安全網造成多麼巨大的崩壞。

01/03 全台詐欺最新數據

