國內首家成大老人醫院動土　打造無牆化社區高齡整合照護新典範

▲國內首家「老人醫院」成大老人醫院22日舉行動土典禮，由蔡英文總統親臨主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內首家「老人醫院」成大老人醫院22日舉行動土典禮，由蔡英文總統親臨主持，並期許具有更專業、更周全完整、結合智慧科技與醫療等示範意義的「老人醫院」，未來也會成為國內其他地方打造老人醫院計畫的重要參考，一起照顧好「咱的老大人」。

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全名為「國立成功大學醫學院附設醫院老人醫院暨高齡醫藥智慧照護發展教育中心」的成大老人醫院興建計畫，於2018年4月奉行政院核定，預計投入近45.9億元經費，其中包含教育部公共建設計畫經費補助15億元，以打造無牆化社區高齡整合照護專責醫院，導入智慧醫療，並將高齡醫療照護由醫院延續至社區、深入到家庭。

興建於台南市東豐路與林森路交叉口、成功大學敬業校區的成大老人醫院，預計2025年底完工，全院為地上12層、地下5層建築，為約450床的地區教學醫院，提供包含一般門診、整合門診、急性一般病房、負壓病房、急性後期病房、精神科病房、安寧病房、日照中心、復健中心、透析室、內視鏡室、手術室及加護病房等針對高齡者的醫療服務。同時設置「高齡醫藥智慧照護發展教育中心」，發展高齡醫藥和智慧照護領域，厚植專業人才，延續全方位高品質照護。

成大老人醫院動土典禮，由總統蔡英文主持，各界來賓冠蓋雲集，包含：建言總統促成老人醫院的韓良誠教授、教育部劉孟奇政務次長、衛福部健保署李伯璋署長、成功大學蘇慧貞校長、醫學院沈延盛院長及成大醫院沈孟儒院長，立法委員、台南市政府、台南市議會團隊成員和各級醫院、學校、企業團體代表等，也共同親臨現場見證。

蔡英文總統指出，老人醫院是 國家未來發展非常要的建設，由成大做領頭羊，實至名歸。成大老人醫院的動土，是國內第一家老人專屬醫院，代表提升對高齡者的照顧，將從臺南開始，由成大出發，進入到另一個層次。期待從成大老人醫院，打造高齡照護模式，讓全臺灣一起照顧好社會的高齡者。成功大學、成大醫學院及成大醫院除了持續提升高齡照護品質，也積極培育老人專科的醫護人員；展望未來，成大老人醫院更加結合智慧化、科技創新，把醫院、社區、長照機構和居家聯結起來，讓不同年齡層長輩都能受到更多元照顧。

成功大學蘇慧貞校長時表示，當台灣進入智慧醫療的新世代，成大老人醫院除了以深化醫病關係為核心要務，將結合成大工學院、電資學院、規劃設計學院及南部科學園區的豐沛研究能量，建構全新的健康照護生態系。並以高齡者和家庭照顧者為中心，聯結健康照顧網絡的不同結點，透過共同協作的模式，以健康數據為基礎，優化醫護人員照護模式，提升民眾健康照護品質。在產官學園的共創精神下，成大醫院老人將推動「大南方」智慧醫療產業鏈的前瞻研發與臨床應用，成為智慧醫療科技的示範基地，讓健康照護全面升級。