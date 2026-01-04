　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「護國院長」蘇貞昌現身力挺　林俊憲直搗台南安南本命區湧破2萬人

▲前行政院長蘇貞昌現身安南區造勢，大力力挺林俊憲，現場湧入破2萬名支持者。（記者林東良翻攝，下同）

▲前行政院長蘇貞昌現身安南區造勢，大力力挺林俊憲，現場湧入破2萬名支持者。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著選戰進入關鍵階段，民進黨台南市長參選人林俊憲在民調出現「黃金交叉」、純綠支持度正式超越後，選情明顯升溫，林俊憲4日選擇直搗對手本命區，在安南區舉辦「挺憲團結大會」，前行政院長蘇貞昌、立法委員林楚茵、蔡其昌等重量級黨內人士到場力挺，現場湧入超過2萬名支持者，不畏低溫齊聲相挺，展現「後來居上、倒吃甘蔗」的選戰氣勢。

▲前行政院長蘇貞昌現身安南區造勢，大力力挺林俊憲，現場湧入破2萬名支持者。（記者林東良翻攝，下同）

包括立法委員林宜瑾、郭國文，台南市議長邱莉莉、副議長林志展，以及多位民進黨與無黨籍市議員齊聚聲援，金曲歌王謝銘祐、翁立友也到場站台，象徵林俊憲整合完成的「台南隊」全面到位，展現團結一致的決心。

▲前行政院長蘇貞昌現身安南區造勢，大力力挺林俊憲，現場湧入破2萬名支持者。（記者林東良翻攝，下同）

前行政院長蘇貞昌以「護國院長挺台南隊長」為題發言指出，回顧林俊憲在他擔任民進黨主席時期，曾任中央黨部發言人，是每天站在第一線、替民進黨說話、替台灣辯護、也替同志承擔攻擊的人，「以老上司的角度來看，林俊憲的表現，絕對對得起台南鄉親的栽培。」

▲前行政院長蘇貞昌現身安南區造勢，大力力挺林俊憲，現場湧入破2萬名支持者。（記者林東良翻攝，下同）

蘇貞昌也直言，檢視市長級候選人，有三個關鍵標準：第一是品行操守，第二是府會關係，第三是與中央溝通協調的能力，「把這三點攤開來看，誰最適合當市長，其實非常清楚。」他並再度強調團結的重要性，指出林俊憲不僅獲得多位民進黨立委、議員力挺，自己這位「老院長、老上司」也站在他身邊，加上林俊憲在國會表現名列前茅，對台南未來有完整規劃與願景，最後用一句話力挺：「有俊憲，會做事。」

▲前行政院長蘇貞昌現身安南區造勢，大力力挺林俊憲，現場湧入破2萬名支持者。（記者林東良翻攝，下同）

立法委員蔡其昌表示，短短五天內兩度南下台南站台，就是因為台南需要一位有魄力、有執行力的新市長人選。他以棒球比喻，強調「一棒接一棒、世代交替很重要」，並肯定林俊憲對市政藍圖有清楚想法，也長期關注台南體育發展，是能延續賴清德、黃偉哲施政成果的最佳人選。

▲前行政院長蘇貞昌現身安南區造勢，大力力挺林俊憲，現場湧入破2萬名支持者。（記者林東良翻攝，下同）

台南市議長邱莉莉則指出，三位黨籍立委與過半民進黨議員、無黨籍議員公開力挺，證明林俊憲是民進黨在台南「最大的桶箍」。她回顧過去兩次議長選舉，因部分特定議員跑票，導致黨內分裂，相關人士與陳亭妃陣營關係密切，背離支持者期待，呼籲選民支持堅守民主價值、能團結台南的林俊憲。

▲前行政院長蘇貞昌現身安南區造勢，大力力挺林俊憲，現場湧入破2萬名支持者。（記者林東良翻攝，下同）

林俊憲致詞時表示，民進黨從黨外、創黨到執政，位置或許改變，但團結精神與核心價值從未改變。他強調，自己與蘇貞昌院長及黨內同志一路走來始終如一，從未背離信念，「歷史與現實都告訴我們，背叛信念、背叛團隊，只會讓民主與責任受損。」他也直言，國民黨最害怕的就是團結的民進黨，為了台南的未來與民進黨的責任，自己已完成「台南隊」整合，絕不背叛信念、不背叛團隊，將一路走到底，贏得初選，也為台南贏得未來。

▲前行政院長蘇貞昌現身安南區造勢，大力力挺林俊憲，現場湧入破2萬名支持者。（記者林東良翻攝，下同）

在政策面上，林俊憲提出多項貼近市民生活的主張，包括「助你好孕」生育政策，主張生育獎勵金翻倍、孕婦免費接種 RSV 疫苗，並擴大孕婦產檢計程車補助，減輕家庭迎接新生命的負擔。托育方面，他提出全面擴大公共與準公共托育服務，提供2歲以下托育補助、2歲以上幼兒園費用支持，並增設日夜間定點臨時托育據點，回應輪班家庭需求，目標打造六都最友善的托育城市。▲前行政院長蘇貞昌現身安南區造勢，大力力挺林俊憲，現場湧入破2萬名支持者。（記者林東良翻攝，下同）

面對高齡化社會，林俊憲主張長者健保補助不排富、重陽敬老禮金加倍至2,000元，並推動免費帶狀皰疹疫苗，降低長輩健康風險，同時擴大敬老卡使用至計程車與社區共餐據點，讓長者能在熟悉的社區安心生活。教育政策方面，林俊憲表示，除持續免學雜費外，將推動國中小營養午餐免費，並把現行「二果一乳」升級為「二果二乳」，補足學童營養，也支持在地酪農與農業永續。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
入夜強烈冷氣團報到「北東水氣增」　後天轉乾再探7度
彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲
拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中89歲嬤、10歲女童走失　六分局警助順利返家

雲林縣政府文化觀光處長　34歲前空姐謝明璇接任

政二代顏大鈞涉吸金逾億被羈押　聲請處理債務台南地院裁定300萬交保

嘉義市推動住家周邊環境清潔　打造友善居住空間

嘉義北排水護岸改善工程　強化提升排水安全

公益揭弊者保護法宣導　台電嘉義區處力推行政安全

海端鄉長盃慢壘賽登場　關山警舉牌宣導防詐與交安

錯過火車行程夜晚抵達　池上警助日籍旅客順利入住度假村

警民聯手守護荷包　豐里警即時戳破假貸款詐騙

機車不見先別慌　大武警提醒先確認鑰匙與停放位置

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

台中89歲嬤、10歲女童走失　六分局警助順利返家

雲林縣政府文化觀光處長　34歲前空姐謝明璇接任

政二代顏大鈞涉吸金逾億被羈押　聲請處理債務台南地院裁定300萬交保

嘉義市推動住家周邊環境清潔　打造友善居住空間

嘉義北排水護岸改善工程　強化提升排水安全

公益揭弊者保護法宣導　台電嘉義區處力推行政安全

海端鄉長盃慢壘賽登場　關山警舉牌宣導防詐與交安

錯過火車行程夜晚抵達　池上警助日籍旅客順利入住度假村

警民聯手守護荷包　豐里警即時戳破假貸款詐騙

機車不見先別慌　大武警提醒先確認鑰匙與停放位置

台中89歲嬤、10歲女童走失　六分局警助順利返家

雲林縣政府文化觀光處長　34歲前空姐謝明璇接任

吳念軒無預警現身宋偉恩嚇壞　鄭茵聲警告別相信任何人

睽違4年重返中壢！台啤雲豹「集中壢亮」主場週登場、中原大戰國王

岡本和真完成度高！有25轟潛力　美媒解析為何適合大聯盟

政二代顏大鈞涉吸金逾億被羈押　聲請處理債務台南地院裁定300萬交保

威力彩狂飆4億！　3生肖被點名「2026年初偏財運迎高峰」

西武獅雙王牌今井達也旅美、高橋光成留隊　監督期待新賽季

少女被警告厄運「iPhone秒失竊」　小偷竟是算命師本人

嘉義市推動住家周邊環境清潔　打造友善居住空間

【歐告遇上小奶狗】牠全程小心翼翼深怕把小狗踩扁XD

地方熱門新聞

「護國院長」蘇貞昌現身力挺林俊憲直搗台南安南本命區

外聘講師強制猥褻女職員台南地院判8月徒刑、緩刑3年

退役男變身「AI科技新銳」

合歡山女警雪地執勤　民眾寄300袋薑茶

男把尾隨車當仇家「當街開槍」

桃園捕蜂捉蛇委外　1999專線24小時受理

埔里鎮掩埋場環評首開會遭駁要求三月內補件再審

桃園藥師聯歡大會　強調藥師服務已走出藥局

北橫遊客中心智慧化公廁　開放使用

鋰電池勿邊充電用與高溫曝曬

再生醫療法元旦上路！台南僅5家醫院合法亂打細胞最高罰2千萬

台鐵集集支線中斷近5年　1/5首階段復駛

Pokémon GO 10週年重返台南！黃偉哲：亞洲唯一就在這

黃偉哲走進藝術隧道力挺精障者創作韌性

更多熱門

相關新聞

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人

民進黨台南市長初選進入倒數階段，大台南市長參選人林俊憲3日於新營舉辦大型造勢活動，現場湧入破萬名溪北鄉親力挺，展現高度動員能量。

2026台南市長選舉民調出爐

2026台南市長選舉民調出爐

《冠軍之路》登場　林俊憲：讓台南成為真正的棒球城市

《冠軍之路》登場　林俊憲：讓台南成為真正的棒球城市

「憲在台南，做伙ㄟ贏」！林俊憲團結車隊大會師

「憲在台南，做伙ㄟ贏」！林俊憲團結車隊大會師

王世堅站台送「勳章」力挺　陳亭妃：初選要贏不是靠抹黑

王世堅站台送「勳章」力挺　陳亭妃：初選要贏不是靠抹黑

關鍵字：

蘇貞昌力挺林俊憲

讀者迴響

熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍將羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

更多

最夯影音

更多
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面