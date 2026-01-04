「護國院長」蘇貞昌現身力挺　林俊憲直搗台南安南本命區湧破2萬人

▲前行政院長蘇貞昌現身安南區造勢，大力力挺林俊憲，現場湧入破2萬名支持者。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著選戰進入關鍵階段，民進黨台南市長參選人林俊憲在民調出現「黃金交叉」、純綠支持度正式超越後，選情明顯升溫，林俊憲4日選擇直搗對手本命區，在安南區舉辦「挺憲團結大會」，前行政院長蘇貞昌、立法委員林楚茵、蔡其昌等重量級黨內人士到場力挺，現場湧入超過2萬名支持者，不畏低溫齊聲相挺，展現「後來居上、倒吃甘蔗」的選戰氣勢。

包括立法委員林宜瑾、郭國文，台南市議長邱莉莉、副議長林志展，以及多位民進黨與無黨籍市議員齊聚聲援，金曲歌王謝銘祐、翁立友也到場站台，象徵林俊憲整合完成的「台南隊」全面到位，展現團結一致的決心。

前行政院長蘇貞昌以「護國院長挺台南隊長」為題發言指出，回顧林俊憲在他擔任民進黨主席時期，曾任中央黨部發言人，是每天站在第一線、替民進黨說話、替台灣辯護、也替同志承擔攻擊的人，「以老上司的角度來看，林俊憲的表現，絕對對得起台南鄉親的栽培。」

蘇貞昌也直言，檢視市長級候選人，有三個關鍵標準：第一是品行操守，第二是府會關係，第三是與中央溝通協調的能力，「把這三點攤開來看，誰最適合當市長，其實非常清楚。」他並再度強調團結的重要性，指出林俊憲不僅獲得多位民進黨立委、議員力挺，自己這位「老院長、老上司」也站在他身邊，加上林俊憲在國會表現名列前茅，對台南未來有完整規劃與願景，最後用一句話力挺：「有俊憲，會做事。」

立法委員蔡其昌表示，短短五天內兩度南下台南站台，就是因為台南需要一位有魄力、有執行力的新市長人選。他以棒球比喻，強調「一棒接一棒、世代交替很重要」，並肯定林俊憲對市政藍圖有清楚想法，也長期關注台南體育發展，是能延續賴清德、黃偉哲施政成果的最佳人選。

台南市議長邱莉莉則指出，三位黨籍立委與過半民進黨議員、無黨籍議員公開力挺，證明林俊憲是民進黨在台南「最大的桶箍」。她回顧過去兩次議長選舉，因部分特定議員跑票，導致黨內分裂，相關人士與陳亭妃陣營關係密切，背離支持者期待，呼籲選民支持堅守民主價值、能團結台南的林俊憲。

林俊憲致詞時表示，民進黨從黨外、創黨到執政，位置或許改變，但團結精神與核心價值從未改變。他強調，自己與蘇貞昌院長及黨內同志一路走來始終如一，從未背離信念，「歷史與現實都告訴我們，背叛信念、背叛團隊，只會讓民主與責任受損。」他也直言，國民黨最害怕的就是團結的民進黨，為了台南的未來與民進黨的責任，自己已完成「台南隊」整合，絕不背叛信念、不背叛團隊，將一路走到底，贏得初選，也為台南贏得未來。

在政策面上，林俊憲提出多項貼近市民生活的主張，包括「助你好孕」生育政策，主張生育獎勵金翻倍、孕婦免費接種 RSV 疫苗，並擴大孕婦產檢計程車補助，減輕家庭迎接新生命的負擔。托育方面，他提出全面擴大公共與準公共托育服務，提供2歲以下托育補助、2歲以上幼兒園費用支持，並增設日夜間定點臨時托育據點，回應輪班家庭需求，目標打造六都最友善的托育城市。

面對高齡化社會，林俊憲主張長者健保補助不排富、重陽敬老禮金加倍至2,000元，並推動免費帶狀皰疹疫苗，降低長輩健康風險，同時擴大敬老卡使用至計程車與社區共餐據點，讓長者能在熟悉的社區安心生活。教育政策方面，林俊憲表示，除持續免學雜費外，將推動國中小營養午餐免費，並把現行「二果一乳」升級為「二果二乳」，補足學童營養，也支持在地酪農與農業永續。