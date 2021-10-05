　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

連獲「米其林餐盤推薦」！型男主廚開業12年只用「西班牙橄欖油」貼心親曝挑選撇步

▲▼0924 泰山x隱丹廚。（圖／記者黃克翔攝）

▲主持「HIDDEN By DN 隱丹廚當代料理」的Daniel主廚在台深耕10餘年，對於挑選食材與用油的原則，已在台灣養成一套獨門哲學。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

自2018年米其林進入台灣，並發布首本台北米其林指南後，這幾年有許多蘊含著獨特理念及巧思創意的餐廳，被更多人關注認識。然而經歷幾年的反覆評鑑洗牌，有餐廳掉出星榜外，當然也有餐廳保持美味不變，安然穩住一席之地。被米其林餐盤推薦歸納為時尚西班牙菜的「HIDDEN By DN 隱丹廚當代料理」，便是其一。

位在延吉街幽謐靜巷的的「隱丹廚」，門面亦簡單低調，偶然經過若沒有仔細探究，很可能就這麼與老饕盛讚的西班牙美味錯身而過。主持「隱丹廚」的是來自西班牙，曾在多間米其林星級餐廳底下向頂尖主廚學藝的Daniel Negreira，或許正因為多元的工作經歷，讓不喜總是重複做著一樣菜色的Daniel主廚，堅持出自他手的西式菜餚，既要保留傳統西班牙料理的豐美底蘊，更要融入令人眼睛一亮的現代手法，這也是熟悉西班牙料理的老饕，首次造訪「隱丹廚」後的最深印象。不過問及Daniel主廚信仰的料理精神，他毫不猶豫地點頭道：「食材對我來說，絕對是最重要的！」

▲▼0924 泰山x隱丹廚。（圖／記者黃克翔攝）

▲「我20歲第一次在一間三星米其林餐廳工作，那裡的主廚跟我說，如果你食材用得好，你就有機會做出一道頂尖美味的菜餚，但如果食材普通，就很難有一樣的機會了。」Daniel主廚認真道：「所以這是我對料理最基本的第一個想法，食材一定要很新鮮，而且調味、用油的品質也要很穩定。」

在台灣開業12年的他，格外熟悉這塊風土最當季的樣貌。「台灣的季節可以分成24個節氣，所以有很多食材可能這兩個禮拜有，之後就沒了！」他笑說前陣子台南產的拇指酪梨，外型獨特內裡無籽，就像小黃瓜或茄子那樣的大小與細度，口感細緻綿密，也是只有在前陣子才有機會嚐到的限定美味。因此在「隱丹廚」，主要菜色沒有固定品項，許多回訪的老客人會給出預算，讓Daniel主廚以當季最新鮮的食材，揉合他對現代料理的演繹手法，驚喜上菜！

食材固然取自當地當季，但聊到用油，Daniel主廚自有一套堅持，他笑說：「我是西班牙人啊，當然支持來自西班牙的橄欖油。」西班牙做為全球主要橄欖油生產地，境內有許多橄欖品種，各自冷壓初榨後的風味都有不同表現。「對我們主廚來說，百分之九十都會選擇Hojiblanca白葉品種製成的橄欖油，它有很明顯的香氣，口感也有點甜，味道有像花一樣的清新感。」對於廚師來說，如果手邊只能用帶苦味、品質略差的橄欖油入菜會怎樣？Daniel主廚大笑道：「那我阿嬤會拿麵包丟我。」

▲▼0924 泰山x隱丹廚。（圖／記者黃克翔攝）

▲Daniel主廚對料理的原則還包括，「我想讓客人一吃就知道他們吃的是什麼食材與風味」，因此他選擇的橄欖油，首重能幫食材的味道更加脫穎而出，而非蓋過食材原味。

儘管人在台灣，所幸市面上有許多來自西班牙原裝進口的優質油品牌，讓Daniel主廚免受被阿嬤叨念的心理壓力。不過回憶起當時初來台灣，人生地不熟、不會說中文又沒有人幫他介紹食材，Daniel主廚索性土法煉鋼，「我就去超市，每個橄欖油品牌都買一瓶回家試吃。」他也透露分辨橄欖油品質的秘訣，「我當時就準備幾塊味道簡單的麵包，加一點點海鹽，再沾橄欖油吃，這樣就可以直接吃出橄欖油的香氣與口感。」他微微一笑，「我記得我買了一大堆，才在其中發現＜ChefOil主廚精選＞這個品牌。」

坦言無論是家裡用油或是餐廳用油，都使用＜ChefOil主廚精選＞橄欖油好多年的Daniel主廚表示，除了主廚精選系列的橄欖油，選擇的就是Hojiblanca橄欖，再來吸引他的就是味道。「一般來講，有些賣到亞洲的橄欖油可能是用品質較差的橄欖製成，所以味道很重，後勁也容易有苦味，但主廚精選的油完全不會有這個問題，不管是淋在沙拉上或是要炸要燉，它的味道都不會影響食材，甚至可以幫食材以及整道料理，帶出更完美的表演。」

此外，品質穩定也是Daniel主廚持續使用，甚至直接把一罐罐的主廚精選系列油品介紹給客人的關鍵。「因為我們主廚超級討厭驚喜！」他幽默卻又嚴肅道，「平常我們的工作已經夠麻煩了，像是每桌要出不同分量的菜色，然後料理作法因應食材可能一直都要有變化，這些都克服了，如果橄欖油一有問題，哇那就完蛋！」

▲▼0924 泰山x隱丹廚。（圖／記者黃克翔攝）

▲除了注意橄欖品種、是否為西班牙裝瓶進口，對於Daniel主廚來說，品質穩定且讓人吃得放心的油品，也是很重要的挑選關鍵。

隱丹廚有一道老饕極愛的開胃菜名叫「Gulas」，料理手法是將辣椒、大蒜放入橄欖油後加熱，隨後再加入仿鰻苗gulas就可上桌，除了直接吃gulas，老饕更愛把麵包沾橄欖油後直接吃。「剛開始很多台灣客人看到很多油，都很怕會對身體造成負擔或怕吃起來很膩，但其實橄欖油對身體真的很好，現在我的客人都愛上這道料理，我如果把這道菜拉掉，他們會殺我的！」

泰山旗下相當受到歡迎的＜ChefOil主廚精選＞系列，除了「第一道冷壓橄欖油」，還有「極品葵花油」、「玄米油」和「葡萄籽油」共4種品項。Daniel主廚平常使用橄欖油之餘，也會在燒烤料理、飯類料理中分別以極品葵花油和玄米油互相搭配，對他來說，帶有甜感的葡萄籽油也適合應用在甜點中。此次他也特別以主廚精選的4種油品，設計出湯品、下酒菜、主菜和甜點4道料理，讓讀者在家就能以＜ChefOil主廚精選＞系列，輕鬆學做家常美味的西班牙菜，將完整源自西班牙風土的鮮美食材和料理美學，熱切款待自己與至親好友。

Soup 湯
ChefOil Extra Virgin Olive Oil 主廚精選第一道冷壓橄欖油
LEEKS AND CLAMS “HOT POT” 西班牙海鮮湯

▲▼0924 泰山x隱丹廚。（圖／記者黃克翔攝）

Ingredients：
大蔥 1000 克
蛤蠣 500 克
馬鈴薯 2 個
南瓜 150 克
香菜葉 20 克
ChefOil Extra Virgin Olive Oil 主廚精選第一道冷壓橄欖油 25 克
無鹽奶油 50 克

Procedure：
Step 1
將大蔥切成4公分的蔥段，只取內部葉片部分。 修剪一下，主要使用帶有一點綠色的白色莖。
Step 2
馬鈴薯削皮，切成4x4公分丁狀。南瓜也同樣作法。
Step 3
取較大的平底鍋，倒入主廚精選第一道冷壓橄欖油及無鹽奶油加熱，接著加入 南瓜、馬鈴薯及大蔥。烹煮2分鐘後注水覆蓋所有食材。
Step 4
沸騰後煮至馬鈴薯變軟，再加入蛤蠣，煮至蛤蠣全部打開。
Step 5
蛤蠣打開後，可依喜好加少許鹽巴調味。(蛤蠣本身通常已帶有鹽分)
Step 6
將煮好的海鮮湯盛至湯碗中，淋上一大匙主廚精選第一道冷壓橄欖油，並用切碎的香菜葉裝飾。完成！

Tapas 下酒菜
ChefOil Sunflower Oil 主廚精選極品葵花油
Squid with ink and chorizo (recipe per each squid) 西班牙燒烤

▲▼0924 泰山x隱丹廚。（圖／記者黃克翔攝）

Ingredients：
小卷/透抽1人份（整隻10 公分為理想大小)
洋蔥 1/4 個
蒜頭 1 個
紅蘿蔔 1/3 條
番茄醬 20 克
西班牙香腸 20 克
去皮杏仁 10 克
ChefOil Sunflower Oil 主廚精選極品葵花油
牙籤

Procedure：
Step 1
將所有蔬菜及西班牙香腸切成 brunoise（約3x3公分丁狀）
Step 2
將蔬菜及西班牙香腸放至平底鍋煨煮至表面上色，接著倒入番茄醬煮至水分蒸發。熄火後加入去皮杏仁。
Step 3
冷卻後均勻混合鍋內食材。
Step 4
小卷洗淨去除內臟後，將步驟3食材填進小卷，並用2支牙籤牢牢封住開口。
Step 5
取一平底鍋加熱，倒入主廚精選極品葵花油，將小卷煎烤至上色。
Step 6
盛盤後，取適量芽菜、紅酒醋及主廚精選極品葵花油進行裝飾。完成！

Main Dish 主菜
ChefOil Rice Bran Oil 主廚精選玄米油
Spanish Paella Valenciana 西班牙海鮮燉飯（4人份）
▲▼0924 泰山x隱丹廚。（圖／記者黃克翔攝）

Ingredients：
紅椒 1/2 個
青椒 1/2 個
洋蔥 1/2 個
蒜頭 1 個
中型番茄 1 個
雞腿肉 50 克
蛤蠣 100 克
淡菜 6 個
中型蝦子 6 隻
魚肉 100 克（鱸魚或石斑魚為佳）
小卷/透抽 50 克
西班牙番紅花粉 1 克
西班牙紅椒粉(辣椒粉)2 克
西班牙 Bomba 米 100 克
雞高湯/魚高湯 200ml
ChefOil Rice Bran Oil 主廚精選玄米油 35 克
鹽巴 適量
黃檸檬 1 個
ChefOil Extra Virgin Olive Oil 主廚精選第一道橄欖油 適量

Procedure：
Step 1
將蔬菜切成小丁，取一平底鍋加熱後倒入主廚精選玄米油，放入洋蔥、蒜頭、紅椒及青椒後煎炒至上色，再加入番茄，煨煮5分鐘。
Step 2
鍋中加入小卷及雞腿肉，用中火煮2分鐘。
Step 3
加入西班牙Bomba米，攪拌約1分鐘，再放入西班牙番紅花粉及紅椒粉後攪拌30秒，倒入雞高湯後煮16分鐘（不要攪拌）。
Step 4
在煮飯的16分鐘內，依照海鮮需要的烹調時間依序加入魚肉、蛤蠣、淡菜及蝦子。
*如果有烤箱，最理想的方式是爐火上煮8分鐘＋烤箱烤8分鐘。
Step 5
熄火後，將海鮮飯靜置5分鐘。
Step 6
將黃檸檬切片、放在海鮮飯上裝飾，再淋上適量主廚精選第一道冷壓橄欖油。 完成！

Dessert 甜點
ChefOil Grapessed Oil 主廚精選葡萄籽油
Spanish Caramelized Torrija 西班牙蛋糕

▲▼0924 泰山x隱丹廚。（圖／記者黃克翔攝）

Ingredients：
ChefOil Grapessed Oil 主廚精選葡萄籽油 100 克
海綿蛋糕(葡萄乾堅果口味) 200克
牛奶 500ml
蛋黃6個
砂糖 200 克
肉桂粉 10 克

Procedure：
Step 1
將海綿蛋糕切塊。鍋中倒入牛奶煮沸。
Step 2
將砂糖倒入蛋黃中混合均勻，再將熱牛奶（盡量維持煮沸溫度）慢慢倒入蛋黃糊中，攪拌至呈奶油狀。
Step 3
將海綿蛋糕塊浸至牛奶蛋黃糊中，靜置1小時。
Step 4
取出蛋糕塊，沾取適量砂糖（份量外）。
Step 5
取一平底鍋加熱，倒入主廚精選葡萄籽油，將蛋糕塊煎至焦糖色。
Step 6
盛盤後，依喜好在蛋糕上方撒肉桂粉，也可搭配英式奶油或希臘優格一起食用。完成！

►網推必住！花蓮瑞穗天合酒店激殺2.8折

ET快訊
快訊／第58屆金馬獎　完整入圍名單一次看
快訊／金馬獎入圍名單公布　看到龍劭華哭了
誇張影片曝！高雄怪男「推老夫婦下手扶梯」　他背部全是血痕
快訊／「挺台加入CPTPP」澳洲前總理來了！　蔡英文將在總統
「孩數學考8分」家長聯絡簿神回2字！　老師傻掉
女學生騎UBike摔倒控遊覽車肇逃！　影片還原逆轉
確定了！阿提諾歸化比照戴維斯　加入中華男籃
賀瓏終於發聲！　衰捲龍K之亂「整理3重點回應」
朱俐靜罹乳癌曝「最新病況」　情斷12年劈腿男友對愛絕望
莊智淵擊潰韓國一哥！　挺進亞錦賽金牌戰
北市開放這7家醫院打AZ　最快明天就能接種
子瑜媽媽咖啡廳爆歇業！傳房東1.28億賣出　本人親吐營運狀況

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

出不了國就到「京町8号」感受懷舊日治風情　招牌「銀行家咖哩飯」讓客人一秒回日本

從育幼院萌芽的味道！台中「魔女露露的廚房」把南瓜當主題　精選食材打造異國料理

台菜王子扛「儂來餐廳」招牌！黃景龍海外推廣台菜提「95學說」：需要好油做基礎

滿足咖啡重度飲用者！濾掛進階版「西雅圖咖柏斯濃萃浸泡式咖啡」沖泡更方便「完整萃取」釋放濃郁風味

懂買「優選有機米」還要懂得煮！阿發師教撇步：關鍵在於「加熱時間」愈短愈好

正南京東路核心樞紐！百億大老闆的發跡地「南京御邸」稀有純住宅增值力看好

一級建商x絕版精華地段　坐擁南京光復雙軸線「鐫萃」導入全球酒店公寓

遠百推五倍券「滿3千送2200」　搭配周慶買多賺多

連獲「米其林餐盤推薦」！型男主廚開業12年只用「西班牙橄欖油」貼心親曝挑選撇步

全聯200項民生用品下殺5折！雙十限時4天「滿千送千點」　

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

綜藝人走光掀熱議！黃子佼挺身抱不平　冤吐金鐘實況…藍祖蔚改口：理解煎敖

800萬保時捷保固期過漏油　車主回原廠狂譙「X你娘」17次

申敏兒要祕戀！甜完下一秒就翻臉　金宣虎狂挨揍..流鼻血懷疑人生

萌弟學唱《我很好騙》還心酸改版 意外引出天籟爸爸合唱...網讚翻

騎車撞牙叉2男爆頭斷頸慘死　目擊噴磨50米驚喊：皮肉還黏地上

遠百推五倍券「滿3千送2200」　搭配周慶買多賺多

連獲「米其林餐盤推薦」！型男主廚開業12年只用「西班牙橄欖油」貼心親曝挑選撇步

全聯200項民生用品下殺5折！雙十限時4天「滿千送千點」　

限時4天！超商「5大咖啡飲品」買1送1　爽吃哈根達斯只要80元

【廣編】寢具控快來！宜得利第一家「寢具專門快閃店」登場

19元開喝大杯美式！4大超商「紙本五倍券優惠」一次看　星巴克買1送1

環球購物中心周慶祭50%高回饋　60款美食買一送一吸客

蒜香十足！台式「蒜味鹹酥雞冷凍包」新登場　只有1通路買得到

鐵粉要收！全台首款「Hello Kitty韓版4D口罩」明起限量賣　

衝了！必勝客上班日限定「買1送1」爽吃2個月　

莊智淵今晚9點與韓國李尚洙爭金　已創個人亞錦賽最佳成績

全台薪資王出爐！　新竹縣市平均月薪42K、狠甩北市

回收場不收他的貨　「牙起來」縱火洩憤：我沒精神病

《怪物彈珠xRE：0》合作登場　8周年系列活動熱鬧開跑

直播／LV又把行李箱縮小了！10／6凌晨1點　先看美包再睡

《黃金》賴慧如為愛失聰　歌手夢碎放聲大哭

鴻海9月營收5857.31億元　創史上同期次高

頂新和德烘焙技職教育計畫　伴封閉中輟生走出家門助街友

加百利為孩爭監護權離隊　明年還想回台灣：第一選項

只拿到一盒喜餅！遠親PO文怒公審「沒大沒小」　新人一看紅包傻了

2禮拜沒洗澡！肥柴被姐捉住　死命掙扎＋浮誇尖叫：偶不要～

消費熱門新聞

超商限時1天「咖啡買6送6」明天搶囤

春風再度聯名黃阿瑪！萌翻「桌遊」全台玩透透

4大超商「紙本五倍券優惠」一次看

全聯六款超欠囤商品

尿布界人氣新星「幫寶適清新幫」　明星媽媽狂推透氣好吸收

80元爽吃哈根達斯！超商限時冰品優惠

必勝客上班日限定「買1送1」！

罪惡「台式蒜味鹹酥雞」冷凍包來了

週末親子加溫絕招大公開

速食店超殺優惠券祭牛肉堡買1送1

麥當勞APP買1送1「刮中雞塊變可樂」網超怒！業者提補償

超商「現磨私品茶」連2周買1送1

限時8天10月壽星免費吃比薩、蛋糕

全台首款Hello Kitty韓版4D口罩來了

更多熱門

相關新聞

泰山惡火一家5口3死　相驗初判嗆暈窒息

泰山惡火一家5口3死　相驗初判嗆暈窒息

新北市泰山區一棟舊公寓民宅4樓，2日上午6時許發生火警，一家5口一度受困，警消趕抵現場灌救，先架梯從陽台處救出一對母女，而另外3人包括爸爸、兒子、及姑姑則分別倒臥客廳、臥室，救出時無心跳，經送醫仍宣告不治。檢警3日相驗遺體，研判疑吸入大量濃煙昏倒後窒息，導致燒燙傷致死，詳細起火原因待火調科調查釐清。

才開心分享「兒子要回家」！泰山惡火父子同亡

才開心分享「兒子要回家」！泰山惡火父子同亡

快訊／新北泰山舊公寓惡火！搶救畫面曝

快訊／新北泰山舊公寓惡火！搶救畫面曝

泰山民宅火警3死、2傷　侯友宜：指示相關單位幫這家人度過難關

泰山民宅火警3死、2傷　侯友宜：指示相關單位幫這家人度過難關

快訊／新北泰山民宅大火！　1家5口受困3命危

快訊／新北泰山民宅大火！　1家5口受困3命危

關鍵字：

米其林隱丹廚西班牙橄欖油主廚精選泰山

讀者迴響

熱門新聞

臉書、IG深夜大當機

臉書、IG深夜大當機！全球災情傳出

御飯糰吃了會嗜睡！超商「TOP3危險食物」出爐

天天自慰害早洩？最美博士解答「2種人最容易」

Toyz販毒原因曝光　疑「格差婚」讓他鋌而走險

Toyz與藥腳對話曝光！　驚爆「黑吃黑」始末

不甩年薪3000萬夫！妻偷吃窮小王

謝和弦爆離婚前性生活！又戰前妻Keanna「演流產」

當機1小時　臉書在推特回應了

臉書全球死機！「它」可能是禍首

Janet參加金鐘獎「穿20年老洋裝」只花560元

車廠沒晶片問責台積電！　兇手抓到了

女店員遭挖眼！家屬憂醫療費...院方說話了

限量1萬5千名！神腦推指定8款iPhone換電池990元

撿到皮夾送警局…她慘挨告「求償15萬2千」結局曝！

更多

最夯影音

更多
澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌
謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面