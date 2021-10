連獲「米其林餐盤推薦」！型男主廚開業12年只用「西班牙橄欖油」貼心親曝挑選撇步

▲主持「HIDDEN By DN 隱丹廚當代料理」的Daniel主廚在台深耕10餘年,對於挑選食材與用油的原則,已在台灣養成一套獨門哲學。(圖/記者黃克翔攝,下同)

記者萬玟伶/台北報導

自2018年米其林進入台灣,並發布首本台北米其林指南後,這幾年有許多蘊含著獨特理念及巧思創意的餐廳,被更多人關注認識。然而經歷幾年的反覆評鑑洗牌,有餐廳掉出星榜外,當然也有餐廳保持美味不變,安然穩住一席之地。被米其林餐盤推薦歸納為時尚西班牙菜的「HIDDEN By DN 隱丹廚當代料理」,便是其一。

位在延吉街幽謐靜巷的的「隱丹廚」,門面亦簡單低調,偶然經過若沒有仔細探究,很可能就這麼與老饕盛讚的西班牙美味錯身而過。主持「隱丹廚」的是來自西班牙,曾在多間米其林星級餐廳底下向頂尖主廚學藝的Daniel Negreira,或許正因為多元的工作經歷,讓不喜總是重複做著一樣菜色的Daniel主廚,堅持出自他手的西式菜餚,既要保留傳統西班牙料理的豐美底蘊,更要融入令人眼睛一亮的現代手法,這也是熟悉西班牙料理的老饕,首次造訪「隱丹廚」後的最深印象。不過問及Daniel主廚信仰的料理精神,他毫不猶豫地點頭道:「食材對我來說,絕對是最重要的!」

▲「我20歲第一次在一間三星米其林餐廳工作,那裡的主廚跟我說,如果你食材用得好,你就有機會做出一道頂尖美味的菜餚,但如果食材普通,就很難有一樣的機會了。」Daniel主廚認真道:「所以這是我對料理最基本的第一個想法,食材一定要很新鮮,而且調味、用油的品質也要很穩定。」

在台灣開業12年的他,格外熟悉這塊風土最當季的樣貌。「台灣的季節可以分成24個節氣,所以有很多食材可能這兩個禮拜有,之後就沒了!」他笑說前陣子台南產的拇指酪梨,外型獨特內裡無籽,就像小黃瓜或茄子那樣的大小與細度,口感細緻綿密,也是只有在前陣子才有機會嚐到的限定美味。因此在「隱丹廚」,主要菜色沒有固定品項,許多回訪的老客人會給出預算,讓Daniel主廚以當季最新鮮的食材,揉合他對現代料理的演繹手法,驚喜上菜!

食材固然取自當地當季,但聊到用油,Daniel主廚自有一套堅持,他笑說:「我是西班牙人啊,當然支持來自西班牙的橄欖油。」西班牙做為全球主要橄欖油生產地,境內有許多橄欖品種,各自冷壓初榨後的風味都有不同表現。「對我們主廚來說,百分之九十都會選擇Hojiblanca白葉品種製成的橄欖油,它有很明顯的香氣,口感也有點甜,味道有像花一樣的清新感。」對於廚師來說,如果手邊只能用帶苦味、品質略差的橄欖油入菜會怎樣?Daniel主廚大笑道:「那我阿嬤會拿麵包丟我。」

▲Daniel主廚對料理的原則還包括,「我想讓客人一吃就知道他們吃的是什麼食材與風味」,因此他選擇的橄欖油,首重能幫食材的味道更加脫穎而出,而非蓋過食材原味。

儘管人在台灣,所幸市面上有許多來自西班牙原裝進口的優質油品牌,讓Daniel主廚免受被阿嬤叨念的心理壓力。不過回憶起當時初來台灣,人生地不熟、不會說中文又沒有人幫他介紹食材,Daniel主廚索性土法煉鋼,「我就去超市,每個橄欖油品牌都買一瓶回家試吃。」他也透露分辨橄欖油品質的秘訣,「我當時就準備幾塊味道簡單的麵包,加一點點海鹽,再沾橄欖油吃,這樣就可以直接吃出橄欖油的香氣與口感。」他微微一笑,「我記得我買了一大堆,才在其中發現<ChefOil主廚精選>這個品牌。」

坦言無論是家裡用油或是餐廳用油,都使用<ChefOil主廚精選>橄欖油好多年的Daniel主廚表示,除了主廚精選系列的橄欖油,選擇的就是Hojiblanca橄欖,再來吸引他的就是味道。「一般來講,有些賣到亞洲的橄欖油可能是用品質較差的橄欖製成,所以味道很重,後勁也容易有苦味,但主廚精選的油完全不會有這個問題,不管是淋在沙拉上或是要炸要燉,它的味道都不會影響食材,甚至可以幫食材以及整道料理,帶出更完美的表演。」

此外,品質穩定也是Daniel主廚持續使用,甚至直接把一罐罐的主廚精選系列油品介紹給客人的關鍵。「因為我們主廚超級討厭驚喜!」他幽默卻又嚴肅道,「平常我們的工作已經夠麻煩了,像是每桌要出不同分量的菜色,然後料理作法因應食材可能一直都要有變化,這些都克服了,如果橄欖油一有問題,哇那就完蛋!」

▲除了注意橄欖品種、是否為西班牙裝瓶進口,對於Daniel主廚來說,品質穩定且讓人吃得放心的油品,也是很重要的挑選關鍵。

隱丹廚有一道老饕極愛的開胃菜名叫「Gulas」,料理手法是將辣椒、大蒜放入橄欖油後加熱,隨後再加入仿鰻苗gulas就可上桌,除了直接吃gulas,老饕更愛把麵包沾橄欖油後直接吃。「剛開始很多台灣客人看到很多油,都很怕會對身體造成負擔或怕吃起來很膩,但其實橄欖油對身體真的很好,現在我的客人都愛上這道料理,我如果把這道菜拉掉,他們會殺我的!」

泰山旗下相當受到歡迎的<ChefOil主廚精選>系列,除了「第一道冷壓橄欖油」,還有「極品葵花油」、「玄米油」和「葡萄籽油」共4種品項。Daniel主廚平常使用橄欖油之餘,也會在燒烤料理、飯類料理中分別以極品葵花油和玄米油互相搭配,對他來說,帶有甜感的葡萄籽油也適合應用在甜點中。此次他也特別以主廚精選的4種油品,設計出湯品、下酒菜、主菜和甜點4道料理,讓讀者在家就能以<ChefOil主廚精選>系列,輕鬆學做家常美味的西班牙菜,將完整源自西班牙風土的鮮美食材和料理美學,熱切款待自己與至親好友。

Soup 湯

ChefOil Extra Virgin Olive Oil 主廚精選第一道冷壓橄欖油

LEEKS AND CLAMS “HOT POT” 西班牙海鮮湯

Ingredients:

大蔥 1000 克

蛤蠣 500 克

馬鈴薯 2 個

南瓜 150 克

香菜葉 20 克

ChefOil Extra Virgin Olive Oil 主廚精選第一道冷壓橄欖油 25 克

無鹽奶油 50 克

Procedure:

Step 1

將大蔥切成4公分的蔥段,只取內部葉片部分。 修剪一下,主要使用帶有一點綠色的白色莖。

Step 2

馬鈴薯削皮,切成4x4公分丁狀。南瓜也同樣作法。

Step 3

取較大的平底鍋,倒入主廚精選第一道冷壓橄欖油及無鹽奶油加熱,接著加入 南瓜、馬鈴薯及大蔥。烹煮2分鐘後注水覆蓋所有食材。

Step 4

沸騰後煮至馬鈴薯變軟,再加入蛤蠣,煮至蛤蠣全部打開。

Step 5

蛤蠣打開後,可依喜好加少許鹽巴調味。(蛤蠣本身通常已帶有鹽分)

Step 6

將煮好的海鮮湯盛至湯碗中,淋上一大匙主廚精選第一道冷壓橄欖油,並用切碎的香菜葉裝飾。完成!

Tapas 下酒菜

ChefOil Sunflower Oil 主廚精選極品葵花油

Squid with ink and chorizo (recipe per each squid) 西班牙燒烤

Ingredients:

小卷/透抽1人份(整隻10 公分為理想大小)

洋蔥 1/4 個

蒜頭 1 個

紅蘿蔔 1/3 條

番茄醬 20 克

西班牙香腸 20 克

去皮杏仁 10 克

ChefOil Sunflower Oil 主廚精選極品葵花油

牙籤

Procedure:

Step 1

將所有蔬菜及西班牙香腸切成 brunoise(約3x3公分丁狀)

Step 2

將蔬菜及西班牙香腸放至平底鍋煨煮至表面上色,接著倒入番茄醬煮至水分蒸發。熄火後加入去皮杏仁。

Step 3

冷卻後均勻混合鍋內食材。

Step 4

小卷洗淨去除內臟後,將步驟3食材填進小卷,並用2支牙籤牢牢封住開口。

Step 5

取一平底鍋加熱,倒入主廚精選極品葵花油,將小卷煎烤至上色。

Step 6

盛盤後,取適量芽菜、紅酒醋及主廚精選極品葵花油進行裝飾。完成!

Main Dish 主菜

ChefOil Rice Bran Oil 主廚精選玄米油

Spanish Paella Valenciana 西班牙海鮮燉飯(4人份)



Ingredients:

紅椒 1/2 個

青椒 1/2 個

洋蔥 1/2 個

蒜頭 1 個

中型番茄 1 個

雞腿肉 50 克

蛤蠣 100 克

淡菜 6 個

中型蝦子 6 隻

魚肉 100 克(鱸魚或石斑魚為佳)

小卷/透抽 50 克

西班牙番紅花粉 1 克

西班牙紅椒粉(辣椒粉)2 克

西班牙 Bomba 米 100 克

雞高湯/魚高湯 200ml

ChefOil Rice Bran Oil 主廚精選玄米油 35 克

鹽巴 適量

黃檸檬 1 個

ChefOil Extra Virgin Olive Oil 主廚精選第一道橄欖油 適量

Procedure:

Step 1

將蔬菜切成小丁,取一平底鍋加熱後倒入主廚精選玄米油,放入洋蔥、蒜頭、紅椒及青椒後煎炒至上色,再加入番茄,煨煮5分鐘。

Step 2

鍋中加入小卷及雞腿肉,用中火煮2分鐘。

Step 3

加入西班牙Bomba米,攪拌約1分鐘,再放入西班牙番紅花粉及紅椒粉後攪拌30秒,倒入雞高湯後煮16分鐘(不要攪拌)。

Step 4

在煮飯的16分鐘內,依照海鮮需要的烹調時間依序加入魚肉、蛤蠣、淡菜及蝦子。

*如果有烤箱,最理想的方式是爐火上煮8分鐘+烤箱烤8分鐘。

Step 5

熄火後,將海鮮飯靜置5分鐘。

Step 6

將黃檸檬切片、放在海鮮飯上裝飾,再淋上適量主廚精選第一道冷壓橄欖油。 完成!





Dessert 甜點

ChefOil Grapessed Oil 主廚精選葡萄籽油

Spanish Caramelized Torrija 西班牙蛋糕

Ingredients:

ChefOil Grapessed Oil 主廚精選葡萄籽油 100 克

海綿蛋糕(葡萄乾堅果口味) 200克

牛奶 500ml

蛋黃6個

砂糖 200 克

肉桂粉 10 克

Procedure:

Step 1

將海綿蛋糕切塊。鍋中倒入牛奶煮沸。

Step 2

將砂糖倒入蛋黃中混合均勻,再將熱牛奶(盡量維持煮沸溫度)慢慢倒入蛋黃糊中,攪拌至呈奶油狀。

Step 3

將海綿蛋糕塊浸至牛奶蛋黃糊中,靜置1小時。

Step 4

取出蛋糕塊,沾取適量砂糖(份量外)。

Step 5

取一平底鍋加熱,倒入主廚精選葡萄籽油,將蛋糕塊煎至焦糖色。

Step 6

盛盤後,依喜好在蛋糕上方撒肉桂粉,也可搭配英式奶油或希臘優格一起食用。完成!