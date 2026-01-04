外聘講師強制猥褻女職員　台南地院判8月徒刑、緩刑3年

▲台南地院審理外聘講師強制猥褻案，認定事證明確，判處有期徒刑8月、緩刑3年。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

一名王姓外聘講師於授課前，在單位貴賓室內對女職員強制猥褻，經檢察官提起公訴後，台南地院依強制猥褻罪，判處王男有期徒刑8月，緩刑3年，並須於緩刑期間接受保護管束及完成4場次法治教育課程，全案仍可上訴。

判決指出，被告王男為某單位之外聘講師，2025年1月21日傍晚6時許，被告前往單位準備授課，由受害女性職員接待至貴賓室等候。雙方談話期間，女方說明因健康因素將休假半年，後續由代理人聯繫，未料王男竟在近距離接觸時，對女方做出違反其意願之行為。

王男不顧女方推拒，基於滿足性慾之犯意，兩度強拉女方觸摸其身體私密部位，構成強制猥褻。女方事後驚恐離開現場，向同事訴說並報警處理，相關事證包括被告自白、告訴人陳述、同事證述、即時通訊對話紀錄、醫院急診病歷、性騷擾申訴調查資料，以及監視器畫面等，均足以認定犯罪事實。

法院指出，王男於審理時坦承犯行，並已與被害人調解成立，賠償金額全數給付，取得被害人諒解，犯後態度尚可；另衡酌王男年邁、無前科，及其家庭、經濟狀況，認刑度足以警惕，無立即執行之必要，依法宣告緩刑3年。

此外，法院為避免被告再犯，並強化其法治觀念，裁定緩刑期間付保護管束，並須於判決確定之日起2年內，完成4場次法治教育課程；若違反相關負擔且情節重大，檢察官得依法聲請撤銷緩刑。