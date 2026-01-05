桃園藥師聯歡大會　理事長鄭志宏：藥師服務已走出藥局

▲永安診所陳宮慶醫師（右二）獲頒貢獻獎。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「115年度藥師聯歡大會」4日於中壢區綠光花園舉行。藥師公會理事長鄭志宏表示，近年藥師服務已走出藥局，深入居家、機構及日照中心，並透過無障礙環境與多元服務，協助外籍民眾及行動不便長者安心用藥。同時結合年輕藥師團隊創意，開發用藥安全桌遊，讓長者在遊戲中學習正確用藥觀念。

藥師聯歡大會中，並由出席的副市長王明鉅頒發「機構式藥事服務推動貢獻獎」及「藥事照護轉介服務貢獻獎」。王副市長表示，醫療建設除硬體外，最關鍵仍在於人，尤其藥師在醫院體系中扮演不可或缺的角色，無論在藥品研究、用藥安全或臨床支援上，責任皆相當重大，期待藥師朋友未來能共同協助市立醫院的推動，與市府攜手強化桃園整體醫療量能。

▲頒發「機構式藥事服務推動貢獻獎」。（圖／市府提供）

而隨著高齡人口增加，社區端藥事服務需求日益提升，特別是在疫情期間，藥師的專業深受社會肯定，也越顯重要。市府正全力推動市立醫院建設，相關前置作業已完成並獲衛福部核准，未來除主院區外，亦規劃於觀音、大溪及復興等醫療資源較不足地區設立分院，讓民眾就近即可接受內視鏡、超音波及電腦斷層等檢查服務，減輕長途奔波的不便。邀請桃園藥師未來加入市立醫院團隊，共同提升桃園醫療服務品質。