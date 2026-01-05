　
地方 地方焦點

旅途中最重要的服務設施　北橫遊客中心智慧化公廁開放使用

▲北橫遊客中心智慧化公廁開放使用

▲北橫遊客中心智慧化公廁開放使用。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府觀旅局為全面提升北橫遊客中心公共設施服務品質，提供到訪北橫公路觀光旅遊綠廊的車友、山友及國內外遊客來此駐足、遊憩時有更優質服務設施，進行公廁整體如廁空間及設施改善，打造一座結合性別友善、親子、全齡的，可同時供高齡者或嬰幼兒或全家人一起使用，具特色風格的「多功能型廁所」，即起開放使用。

觀旅局4日表示，北橫遊客中心公共廁所整體工程改善，以「多功能、友善、智慧、舒適」為四大方向，特色一「性別友善空間」：採性別友善廁間配置，搭配清晰導引標示，提供多元性別族群更自由、安全的使用環境。

特色二「親子友善設備」：設置親子廁間、尿布台、兒童座椅及可供大人小孩同時使用大小便座(斗)，讓家長與幼童皆能安心如廁。特色三「全齡無障礙空間」：全廁間均為無障礙廁間及設置扶手、止滑地材、寬敞通行空間，友善長者與行動不便者。

特色四「舒適如廁空間與設施」：部分廁間坐式馬桶「升級」配置溫水便座，提供更溫暖、舒適的使用體驗，大幅提升旅客如廁品質，帶來更貼心的衛生服務；特色五「落實全齡共融服務」：貼心增設人工肛門污物盆清洗設備，提供人工造口者更私密、安全的照護空間，落實共融設計的重要一環。

另外，該工程更具特色的是導入智慧感應設計，採用以調節廁間與公共區自動照明、排風及在席感應顯示使用狀況等智慧化設備，「智慧感應照明」能依據人流及使用狀態自動調整明暗，提高節能效率與安全性；「自動排風系統」以智慧感測空氣品質，自動啟動排風裝置，維持空氣清新；「在席感應與使用狀態顯示」廁間外設置智慧面板，能即時顯示使用中或空閒狀態，減少排隊等待的不確定性。

觀旅局表示，公共廁所是遊客在旅途中最重要的基礎服務設施，北橫遊客中心公共廁所如廁環境及衛生設備改善，透過友善設計與智慧科技，展現以旅客需求為中心的服務設施，未來啟用後將大幅提升遊客旅遊舒適度，讓民眾在欣賞北橫山林自然之美的同時，也能享受更優質的服務設施。

