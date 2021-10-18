劉櫂豪協助推動新建住宿式長照機構　中央補助2.25億

▲劉櫂豪協助推動長濱鄉大武鄉新建住宿式長照機構。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪協助推動衛生福利部「109年度獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」補助台東縣大武鄉及長濱鄉新建住宿式長照機構，核定各75床、1億1250萬元，兩案合計2億2500萬元，期能提升大武及長濱鄉失能長者優質的長期照顧服務，減輕家庭負擔，並提供在地就業機會。

劉櫂豪表示，台灣人口結構快速趨向高齡化，使得長期照顧需求同步增加，行政院於2016年12月核定「長照10年計畫2.0」，以回應高齡化社會需求，2017年並制訂長期照顧服務法3讀通過，其中明訂設置長照基金，以促進長照相關資源發展，提升服務品質，充實服務人力資源。台東地區65歲以上長者占總人口比率從100年的13.16％，逐年提升至109年的17.46％，已屬高齡化社會人口結構，為提升東海岸及南迴地區的長照服務，爭取衛福部補助合計2.25億元，分別在長濱鄉及大武鄉新建住宿式長照機構，預估2家長照機構每年分別可提供163位失能長者平價且優質的住宿式長照服務。

劉櫂豪說明，大武鄉規劃於復興段1273-1277地號，基地面積1197平方公尺，新建地下1樓地上5樓之住宿式機構，總床數75床，包含一般失能57床、管路個案5床、失智個案12床、隔離床1床，分別設在2、3、4樓，1樓為公共空間，5樓為員工宿舍。長濱鄉規劃在黃金橋段1160地號及1161部分土地，基地面積5081.83平方公尺，採1層建築，總床數75床，包含失智症專區12床、管路個案5床、一般失能長者57床，其中單人房13間、雙人房62間。大武及長濱的住宿式長照機構預計113年完工營運，期能提供東海岸及南迴地區有需求的長者，優質的長照服務，降低家庭負擔，並促進當地的就業發展。