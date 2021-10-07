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健身族的SUBWAY口袋名單迎來新成員！期間限定「秘醬烤雞腿堡」全新肉感一吃上癮

▲▼SUBWAY新品「秘醬烤雞腿堡」上市。（圖／記者湯興漢攝）

▲SUBWAY近日推出期間限定新品「秘醬烤雞腿堡」，同時推出令人大滿足的「3片增量版」（前），以滿滿的蛋白質寵愛積極健身的粉絲。「行家吃法」（後）則是加入兩片培根滿足行家老饕的心。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

追求健康、擁有健身習慣的族群，每週外食幾乎都會選擇風味清爽、口味多樣的「SUBWAY」，把自己喜愛的美味菜單全都吃過一輪。雖然SUBWAY不管是每天新鮮現烤的麵包、生菜、肉類甚至是醬料，都可以讓顧客隨意搭配不怕吃膩，但吃久了不免還是期待何時會有新口味上市。終於在大家的敲碗下，近日SUBWAY重磅推出期間限定的「秘醬烤雞腿堡」！新品不僅帶來全新肉感，SUBWAY還貼心加碼新吃法，要讓無肉不歡的嗜肉族一次吃過癮，健身族群也能充分補充滿滿蛋白質。

▲▼SUBWAY新品「秘醬烤雞腿堡」上市。（圖／記者湯興漢攝）

▲睽違多時，SUBWAY終於推出令人期待的新品！標準6吋的「秘醬烤雞腿堡」一份就能讓熱愛健身或追求輕食的女孩滿足。

帶有豐富蛋白質且脂肪偏低的雞肉，一向是SUBWAY歷久不衰的熱門口味，從風味馥郁鮮甜的照燒雞肉，到適合讓顧客隨選醬料的香烤雞肉、嫩切雞肉以及鮮嫩雞柳等，各有它們獨特的肉感與滋味，也是對於健身族或是追求輕盈體態的族群來說，最常點選的肉類。不過雖然雞肉品項多元，但偏偏就少了坊間常見的雞腿排選項，對熱愛大嚼腿肉的粉絲來說，總覺得不夠滿足。

此次，雞腿控迎來新品項之際，終於也等到SUBWAY推出夢寐以求的雞腿選項了！嚼起來juicy也富含Ｑ彈口感的雞腿肉，特別選用去骨雞腿排，並以源自紐奧良、被公認最能讓雞肉風味明顯提升另一層檔次的經典肯瓊香料醃製，費工作業除了能進一步鎖住肉汁，更能讓口感變得更加軟嫩多汁，前置作業還會先以燒烤方式去掉雞腿排多餘油脂，幫粉絲們跟負擔說掰掰。

光看到秘醬雞腿排外皮呈現的焦糖色澤，就讓點餐的客人忍不住想多加點一份肉。看好新品雞腿排帶來的熱賣旋風，SUBWAY也不藏私地祭出「3片增量版」！原本6吋的標準配料是2片雞腿排，但如果是重訓後想追求更多蛋白質的健身族，或是偶爾想犒賞自己大吃的嗜肉族，點餐時就請毫不猶豫地說出：「我要3片增量版！」足足夾入3塊雞腿排的「秘醬烤雞腿堡」，已經準備好要帶給客人3倍的滿足。

▲▼SUBWAY新品「秘醬烤雞腿堡」上市。（圖／記者湯興漢攝）

▲大塊雞腿排搭配豐富的生菜配料，單手掌握不住的美味，讓人食指大動。

除了「增量版」，門市長期觀察鐵粉的點餐模式，發現不少人也都懂得在SUBWAY「加價購」的樂趣，因此內行人也推薦，如果想讓「秘醬烤雞腿堡」再增添一抹層次，不妨選擇夾入2條培根的「行家吃法」。在眾多配料中深受客人喜愛的培根，曾被網友直呼是「老饕才懂加的選擇」，培根煙燻後的酥脆口感，搭上從鮮嫩雞腿排中迸出的鹹香秘醬，細嚼起來更有說不出的豪邁爽快。

嚴選鮮脆蔬食與豐富肉類的SUBWAY，以多樣化新鮮食材與一貫的健康均衡飲食理念，在競爭激烈的速食市場中仍有一群死忠鐵粉擁護，粉絲也在網路上分享各種讓潛艇堡更美味的秘訣。有網友透露，雖然各種堡類都可以直接現吃，但如果請店員稍微加熱一下，就能把香氣跟風味提升得更加明顯，最近天氣剛入秋，把「秘醬烤雞腿堡」加熱再吃，就是習慣吃熟食的台灣粉絲最舒服的一餐；再者，除了麵包是當日現烤，令人上癮的餅乾也是現烤美味，難怪許多鐵粉總是習慣隨手帶一塊走。

▲▼SUBWAY新品「秘醬烤雞腿堡」上市。（圖／記者湯興漢攝）

▲在台灣擁有不少鐵粉支持的SUBWAY，以自由搭配的點餐模式備受消費者喜愛，健身族群亦能視自己訓練的程度，為自己多多補充蛋白質與其他營養。

期間限定的「秘醬烤雞腿堡」預計10/6（三）開賣，目前尚未有確切的結束時間，品牌表示供應至全台售完為止，標準6吋售價118元、3片增量版138元，添加2條培根的行家吃法則是148元，這週結束運動後的健身族，或是中午想吃得飽足又不想有負擔的上班族，目光瞄準距離最近的SUBWAY門市準時搶進，在第一時間品嚐期間限定的誘人美味。

了解更多：https://bit.ly/3A7tHo2

• 秘醬烤雞腿堡系列餐點為期間限定產品，蔬菜及醃漬物皆以6吋標準配料為主，不提供雙份肉加購，亦無12吋優惠。
• 6吋秘醬烤雞腿堡包含加2片雞腿排，3片增量版為3片雞腿排，加量培根版為2片雞腿排加2條培根。
• 品牌及參與門市保留最終解釋權，及隨時不經通知終止本活動的權利。圖片僅供參考，餐點依門市實際提供為主，SUBWAY保有解釋及說明之權利。
 

►龍蝦吃到飽也太爽！

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