地方 地方焦點

黃偉哲走進藝術隧道　力挺精障者創作韌性：社會共融不能只停在口號

▲台南市長黃偉哲4日到南紡購物中心參觀知南會所藝術展，肯定精神障礙者透過創作展現復元韌性。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲4日到南紡購物中心參觀知南會所藝術展，肯定精神障礙者透過創作展現復元韌性。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市首處精神障礙者協作模式服務據點「知南會所」，於南紡購物中心A1館2樓藝廊舉辦「藝起精彩，藝起共好—穀粒禾禾，畫話人生藝術展」，展覽以「隧道」為創作主軸，透過油畫形式呈現精神復元歷程，市長黃偉哲親自到場參觀，肯定精神障礙朋友在創作中展現的韌性與生命力，並強調市府將持續強化社區支持系統，讓社會共融不再只是標語，而是真正走進日常生活。

此次展覽作品由知南會所會員及其家屬共同創作，畫面多以反覆堆疊、修補與重疊的筆觸呈現，象徵精神障礙者在復元過程中，走過混亂、焦慮與黑暗，也逐步學會與症狀共處、渴望被理解的心路歷程。黃偉哲細看每一件作品，聆聽創作者分享創作背後的故事，直言「藝術讓人看見他們不只是疾病，而是完整的人生」。

黃偉哲表示，截至114年9月底，台南市精神障礙者人口約9,093人，占全市身心障礙人口約8.97%。市府配合行政院「強化社會安全網第二期計畫」，持續布建精神障礙者協作模式服務據點，協助精障朋友自醫療體系回到社區後，能在穩定支持下重建人際互動與生活能力。目前已設置新化區知南會所、安平區安平會所、北區馥郁會所及新營區拾伊會所共4處，預計2026年將再增設至少1處，持續擴大服務量能。

▲台南市長黃偉哲4日到南紡購物中心參觀知南會所藝術展，肯定精神障礙者透過創作展現復元韌性。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲也特別感謝社團法人台南市穀粒禾禾身心關懷協會及民間夥伴長期投入，翻轉社會對精神障礙者的刻板印象。活動現場，協會致贈由會員親手製作的市長黏土人偶藝術品，象徵支持與感謝，也讓現場氣氛多了一份溫度。

社會局指出，近年部分社會事件常被過度簡化歸因於疾病或障礙，卻忽略背後複雜的成因與歷程。事實上，多數精神障礙者都在努力與疾病共處，只要有足夠的支持與機會，便能在社區中穩定生活、甚至回饋社會。透過藝術展、講座等形式，讓精神康復者的生命故事被真實看見，也讓社會學習如何「接住」每一個需要支持的家庭與個體。

社會局補充，知南會所為台南市第一處精神障礙者協作模式服務據點，由市府社會局與衛福部社會及家庭署補助設立，目前服務62名精神障礙者，以「工作日」模式提供自然的同儕互動與生活支持，協助精障朋友在社區中逐步站穩腳步。
市議員沈震東亦到場關心，表達對精神障礙者社區支持服務的肯定，期盼透過公私協力，讓理解跑在恐懼之前，讓共融不再有距離。

羅山綻放《風彩》　2創作人點亮縱谷新視野

羅山綻放《風彩》　2創作人點亮縱谷新視野

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處長期秉持「設計美學」與「生態永續」理念，致力於打造兼具在地特色與環境友善的景區場域。近日於羅山遊客中心展出的藝術作品《風彩》，以獨特的視覺語彙與自然互動形式，吸引眾多遊客駐足欣賞，成為縱谷園區中引人注目的新亮點。

迎接2026年元旦齊心向前讓台南更進步、國家更安定

迎接2026年元旦齊心向前讓台南更進步、國家更安定

迎接2026！黃偉哲攜手近百宗教場域敲鐘祈福

迎接2026！黃偉哲攜手近百宗教場域敲鐘祈福

越夜越嗨！台南好YOUNG跨年近25萬人朝聖

越夜越嗨！台南好YOUNG跨年近25萬人朝聖

台港日韓15組卡司嗨翻台南！黃偉哲宣布180秒煙火秀

台港日韓15組卡司嗨翻台南！黃偉哲宣布180秒煙火秀

