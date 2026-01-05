　
    • 　
>
地方 地方焦點

2026第二屆民雄打貓馬拉松盛大開跑　探索在地美景美食

▲▼ 2026民雄打貓馬拉松 跑出新年新氣象 。（圖／民雄鄉公所提供）

▲▼ 2026民雄打貓馬拉松 。（圖／民雄鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

第二屆民雄打貓馬拉松於2026第一個假日熱情開跑，由於第一屆盛況空前的「民雄打貓馬拉松」創下超過5,000名跑者參與，第二屆賽事由長期投入在地藝術文化與公益活動的「民雄文教基金會」接棒籌備第二屆民雄馬賽事，攜手「民雄國際青商會」、「阿公店長跑協會、台灣野孩子野跑協會、噗嚨共YA跑團、嘉義市北回慢跑協會、嘉義市鐵人三項協會」等專業跑團共同籌劃，並由民雄鄉公所擔任指導單位從事召集協調事務。

▲▼ 2026民雄打貓馬拉松 跑出新年新氣象 。（圖／民雄鄉公所提供）

本次賽事分為4大組別，全程馬拉松(42K)、半程馬拉松(21K)、挑戰組(11K)與休閒組(6K)，皆由民雄運動公園出發。全馬42K組更繞行民雄各村莊至中正大學校園內折返，民雄的人文景觀、經濟產業與特色美食，吸引許多愛好運動與輕旅行的朋友一同探索民雄之美。

本屆邀請致力於公益路跑的藝人——謝忻擔任活動代言人，錄製馬拉松行銷影片推展民雄的美景與美食，同時也邀請民雄鄉東榮村卸任的林賢德村長擔任共同代言人，林村長表示將在第二屆民雄馬拉松完成自己生涯300馬的封關賽，他也希望透過自己的參與，讓更多人看見民雄的在地熱情與社區特色。

▲▼ 2026民雄打貓馬拉松 跑出新年新氣象 。（圖／民雄鄉公所提供）

整體賽事規劃以「全鄉總動員」的方式，在民雄國中及民雄鄉運動公園盛大舉行，成為2026新年開始的全國首馬，邀集大家一起來體驗賽道沿途風光，走讀民雄各社區風貌全景，感受各組啦啦隊加油助陣，現場還有在地青年團體「民雄國際青商會」辦理的在地美食與特產市集，充分展現「最超值臺式馬拉松」的獨特魅力。

▲▼ 2026民雄打貓馬拉松 跑出新年新氣象 。（圖／民雄鄉公所提供）

在地65家法人、企業認養15處補給站、贊助獎品，提供多元豐盛的補給品服務，全鄉總動員的氛圍，充分展現民雄人實足的人情味與青春活力。

民雄文教基金會董事長陳明鴻表示，本次賽事分為全程馬拉松(42K)、半程馬拉松(21K)、挑戰組(11K)與休閒組(6K)等多項組別，無論是專業跑者或全齡家庭，都能挑戰自我，盡情奔跑，享受民雄獨特農村地景、人文景點與社區風貌的樂趣。大會準備了豐富超值的民雄特色產品作為完賽伴手禮，賽事部分收入也將持續捐助予若竹兒基金會及仲埔教養院等在地社福機構，將運動能量轉化為實質公益力量。

▲▼ 2026民雄打貓馬拉松 跑出新年新氣象 。（圖／民雄鄉公所提供）

林于玲鄉長表示，馬拉松不僅是體育盛事，更是串聯社區網絡，讓更多居民參與其中，沿途有在地鄉親啦啦隊熱情加油，讓跑者一路不孤單。林鄉長再次強調透過企業贊助、認養補給站、創造產業推廣與社區凝聚的雙贏局面。感謝贊助企業、社區團隊、各跑團協力合作，一起用腳步探索這片充滿故事的土地，共同締造第二屆民雄馬拉松美好的回憶。

▲▼ 2026民雄打貓馬拉松 跑出新年新氣象 。（圖／民雄鄉公所提供）

民雄馬拉松嘉義賽事公益路跑在地美食運動盛事

