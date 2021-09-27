新手與行家不約而同的首選　「麥卡倫雙雪莉桶」3種年份娓娓道出「200%雪莉」精湛表現

▲「麥卡倫雙雪莉桶系列」12年、15年與18年酒款，將麥卡倫引以為傲的雙桶工藝表現得淋漓盡致。（圖／品牌提供，下同）

記者萬文玲／台北報導

對於無酒不歡的老饕來說，威士忌絕對是一個大坑，而引領許多人入門、甚至從此偏執著迷的雪莉桶，特有的璀亮深邃色澤，以及濃郁甜香又飽富太妃糖、果乾香氣的風味，正是它令人一嚐傾心的原因。也正因如此，各家酒廠無不以自家獨特的釀酒過桶工藝，為所有酒饕推出擁有迷人琥珀色的絕美極品！然而有趣的是，在常見的波本桶和調和威士忌的世界裡，對於初入門和老饕選酒，人們總有不同見解，但在雪莉桶的世界裡，以成熟雙桶工藝淬鍊出200%極致風味的「麥卡倫雪莉桶」，卻是行家們異口同聲的答案。

▲製桶、釀酒甚至經過平衡圓潤的雙桶工藝，都是一趟悠長的時光旅行。

以不同橡木打造的橡木桶，就是威士忌自然擁有獨特芬芳的秘密。對於傳承兩百多年、被威士忌鑑賞家譽為「雪莉桶行家」的麥卡倫，在面對影響風味甚巨的過桶步驟上，更是以打造藝術精品般的嚴謹心態看待。為此，麥卡倫創全球之先，每年投入超過1,640萬英鎊，在雪莉酒的原鄉西班牙打造酒廠，就是為了直接在西班牙潤桶20,000座全新雪莉桶，這個數量硬生生地占了蘇格蘭威士忌產業總體雪莉桶約95%，令人咋舌，但也完全體現——「最好的雪莉威士忌，必須是100%雪莉桶熟成」，這句來自麥卡倫的佳句名言。

以經典歐洲紅橡木與西班牙雪莉酒浸潤成100%雪莉桶後，不滿於此的麥卡倫，堅持若要將風味臻至完美，就該以「雙雪莉桶」來表現。因此再度跨越數千英哩，從大洋另一端帶回質地佳、水密性好的美國白橡木，打造另一種無可取代的100%雪莉桶，兩個世界的雪莉桶就此相遇！迸撞出的自然琥珀澄色，非一般酒用焦糖可比擬，以柔美有勁、餘韻卻又滑順綿長的酒感，為所有品鑑家與酒饕示範，何謂純正且極致的雙桶工藝。

▲以歐洲紅橡木、美國白橡木打造的橡木桶，賦予麥卡倫雙雪莉層次更為細膩豐富的酒感氣息。

新手或老行家在與麥卡倫雪莉桶相遇時，認識的已經是它最精華的模樣，然而早在最初的製桶過程，精湛的選木與浸潤等繁複細節，已見宛如藝術品尚未雕磨而成、卻絲毫掩蓋不了的鋒芒！早年，古人為了儲酒釀酒，嘗試過棕櫚木、陶罐等各種質地，最終發現僅有少數幾種橡木最適合釀酒，歐洲紅橡木與美國白橡木便是其中兩大宗。

麥卡倫特別選用西班牙北部和法國庇里牛斯山永續森林的歐洲紅橡木（Quercus Robur），其特性為生長緩慢、木質結構多孔透氣，能釀造出木香、果香、酒香協調優雅的氣息，也能為威士忌帶來豐富的辛香料風味，讓酒體多了強勁又溫潤的氣息。千里迢迢運往西班牙的美國白橡木（Quercus Alba），則是取自美國俄亥俄州、密蘇里州和肯塔基州的蔥鬱森林，特質為生長較快、木質紋理相當細密，需花較多時間潤味，雪莉桶馥郁柔美的香草甜味，可說全歸功於它！

無論製桶或釀酒，都是一場修煉寂靜的時光旅行。因為取得橡木後，並不是馬上就能製桶，還需花長達4年的自然風乾，待橡木側板內部含水率降到12%後，才能手工製作。接著再注入Oloroso雪莉酒，潤桶18至24個月，最後再運往蘇格蘭斯佩賽的麥卡倫莊園填入新酒靜置數年，讓橡木桶完全吃進雪莉酒的香甜，才能在點滴漫長的時光中，交織出獨有的木香芬芳與果乾風味。

▲閃著不同色澤的「麥卡倫雙雪莉桶系列」，以12、15、18年多種年份鉅獻台灣酒友。

洗練的雙桶工藝，讓「麥卡倫雙雪莉桶系列」帶領全球酒友一舉橫跨12、15、18年，沉浸在不同年份帶來的豐厚溫潤與濃烈純粹。透出金黃暖陽色澤的「麥卡倫雙雪莉桶12年」，漂亮的酒色飄出明亮輕盈的蘇格蘭奶油糖、太妃糖蘋果，柑橘蜜餞、香草卡士達醬與新橡木香氣，入口酒感從清新香甜的蜂蜜，接著湧出均衡的木質辛香、葡萄乾與焦糖的氣息，淡淡橡木香的尾韻也格外溫暖甜美，深深攫住威士忌初入門者的心。「麥卡倫雙雪莉桶15年」多了濃順的烤蘋果香與顯著細緻的蜂蜜、巧克力氣息，酒體融合淡淡香草、甜葡萄乾、木質香料與柑橘香，暖辛滑順的酒液入喉，留下令人期待的焦糖、柑橘綿長尾韻。頂級行家首選的「麥卡倫雙雪莉桶18年」，以更為深邃鮮豔的色澤，帶來乾果、柴燒龍眼與太妃糖香氣，柔潤的橡木辛香絕妙平衡了葡萄乾和甜美蘇丹娜葡萄的濃香，以更為繚繞的酒香加倍延長微醺時光。

「麥卡倫雙雪莉桶系列」的誕生，印證麥卡倫釀造單一麥芽威士忌的工藝，以及追求極致的路上，對於雙桶表現的堅持與卓越。以繁複的釀酒細節將雪莉桶豐富風味點滴成金的秘訣，或許就在於「沒有將就」。將自信滿滿的熟成絕釀，獻給同樣追求絕美風味的酒友，「互不將就」才能成就這一時之選的美好風味。

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