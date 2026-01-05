哈米尼逃亡計畫曝光！擬攜親信奔莫斯科　參照阿塞德模式

▲伊朗最高領袖哈米尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

The Times披露的情報文件指出，86歲伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已擬定逃亡計畫，一旦維安部隊無法鎮壓抗議活動或出現叛逃，他將攜帶最多20名親信及家族成員逃往俄羅斯莫斯科。

這項擬定的逃亡計畫參照敘利亞前總統阿塞德（Bashar al-Assad）逃亡莫斯科的模式，制定離開首都德黑蘭的路線，還在籌集海外資產、房產和現金，確保能夠安全逃亡。依據路透社2013年一項調查，哈米尼持有和控制的資產總額達950億美元。

情報消息人士透露，這是為哈米尼及他身邊的核心人員與家人所準備，其中包括哈米尼的兒子穆吉塔巴（Mojtaba）。曾在以色列情報部門服務數十年的薩布提（Beni Sabti）分析，哈米尼將會逃到莫斯科，因為他「無處可去」。

西方情報機構一份評估報告提及，自從去年伊朗與以色列爆發12天戰爭後，哈米尼在精神和體力上都更加虛弱，幾乎沒有公開現身，且在過去這幾天的示威抗議活動中，既未露面也沒有發聲。

近一周來，伊朗多個城市包括聖城庫姆爆發示威，抗議民眾指控防暴部隊使用實彈、催淚瓦斯和水砲等暴力手段鎮壓；這些部隊由伊斯蘭革命衛隊、巴斯基民兵、警察和軍隊組成，完全聽命於哈米尼。

根據FRANCE 24，伊朗示威迄今至少有12人喪命。美國總統川普已經表示，若有更多示威者死亡，美國將對伊朗進行嚴厲打擊。