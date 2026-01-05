冬季血荒拉警報！歸仁獅子會號召捐血　1／11新豐高中登場

▲台南市歸仁獅子會宣布2026年捐血活動將於1月11日在新豐高中登場，呼籲民眾踴躍捐血救人。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

因應冬季血庫告急，台南市歸仁獅子會宣布「2026年捐血活動」將於1月11日（星期日）在新豐高中登場，歸仁獅子會5日舉辦行前記者會，以「獅子有愛、捐血有情」為主題號召鄉親踴躍參與，呼籲民眾前往新豐高中捐血，用實際行動紓解血荒、挽救生命。

歸仁獅子會會長詹凱元表示，冬季向來是捐血低潮期，目前捐血中心血液存量吃緊，因此今年特別加大動員力道。1月11日活動當天將安排4輛捐血車進駐新豐高中，提供便利捐血服務。歸仁獅子會至今已連續22年結合企業界與機關團體辦理捐血活動，並年年配合台南捐血中心「捐血月」擴大舉辦，希望號召更多熱心民眾加入「快樂捐血人」行列。

捐血活動總幹事鄭樫峯指出，前年活動共募得1790袋鮮血，去年再提升至1886袋，今年期盼再創新高。為感謝捐血人熱心付出，歸仁獅子會準備多項回饋好禮，包括捐血250cc可獲全聯禮券100元加伴手禮1份；捐血500cc則可獲全聯禮券100元、伴手禮1份，並加碼贈送14吋電風扇1台（限量300台）。另憑券可兌換果凍包、大坑休閒農場門票等好禮，限量1000份。

前會長陳柏宏表示，活動當天也規劃多元公益服務，包括志工協助、免費命理諮詢（紫微斗數、卜卦、奇門遁甲、奧修禪塔羅、八字、姓名學）、許光承律師法律諮詢、眼部撥筋與溫罐體驗，並邀請米蘭時尚髮型專業團隊現場義剪，另由台南市救難協會指導緊急逃生高空垂降技巧，讓民眾在捐血之餘也能學習實用技能。

為分流人潮，詹凱元與鄭樫峯也提醒，1月11日當天上午8時30分至下午5時，民眾亦可前往台南市北區東興路二段47號「東興捐血室」捐血，捐血250cc可獲伴手禮1份，捐血500cc可獲伴手禮2份，歡迎大家踴躍響應「捐血一袋、救人一命」。