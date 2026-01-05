　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

再生醫療法元旦上路！台南僅5家醫院合法　亂打細胞最高罰2千萬

▲再生醫療法將於2026年1月1日正式施行，台南市衛生局提醒民眾務必選擇合法醫療機構接受細胞治療。（記者林東良翻攝，下同）

▲再生醫療法將於2026年1月1日正式施行，台南市衛生局提醒民眾務必選擇合法醫療機構接受細胞治療。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為保障民眾健康與醫療安全，衛生福利部公布的《再生醫療法》及相關子法，將於2026年1月1日正式施行，台南市衛生局提醒市民，再生醫療涉及高度專業與風險，未來如有相關需求，務必洽詢經衛福部核准並完成登記的合法醫療機構，切勿輕信未經核准的療程或廣告，以免傷財又傷身。

衛生局指出，《再生醫療法》是我國首部專門管理細胞、基因等再生醫療技術與製劑的專法，目的在於兼顧醫療創新、產業發展與病人安全。依規定，再生醫療是指利用基因、細胞及其衍生物，用於治療、修復或替換人體細胞、組織或器官的製劑或技術，因技術複雜、風險性高，新法對執行條件與程序訂有明確門檻。
目前台南市經衛福部核准可執行細胞治療的醫療機構，共有成大醫院、奇美醫院、柳營奇美醫院、安南醫院及市立醫院5家，提供民眾合法、可受監督的醫療選擇。

▲再生醫療法將於2026年1月1日正式施行，台南市衛生局提醒民眾務必選擇合法醫療機構接受細胞治療。（記者林東良翻攝，下同）

衛生局說明，新法明確規範，再生醫療須由經中央主管機關核准的醫療機構執行，並向地方主管機關完成登記；除法律另有規定外，相關技術原則上需完成人體試驗（臨床試驗）後，才能正式施行。僅在「危及生命或嚴重失能且無替代療法」等特殊情形下，得依規定申請免完成人體試驗的「恩慈治療」。此外，醫療機構在執行前，必須取得病人或其法定代理人、配偶、親屬或關係人同意，並簽署同意書，確保病人充分了解治療內容與風險。

衛生局長李翠鳳提醒，再生醫療涉及特殊細胞製劑與技術流程，相關費用須經中央主管機關審查，醫療機構不得要求病人一次預繳全部費用，並應於執行前清楚說明收費金額、方式及退費條件，保障病人權益。針對廣告管理，李翠鳳也強調，新法已明定再生醫療廣告採「事前審查制」，不論是網路、平面、戶外或社群媒體，均須先經申請核准後才能刊播。僅限經中央核准的醫療機構、細胞保存庫設置機構，或受委託的政府機關、學術研究機構等，才能對外刊播相關廣告，且不得有誇大、不實或缺乏科學證據的宣傳內容。

衛生局提醒，如違反相關規定，最高可處新台幣2000萬元罰鍰，呼籲民眾務必提高警覺，理性評估，選擇合法、安全的醫療途徑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊
台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398
19歲無照男、16歲少女雙亡！機車炸火光噴30m才停下
珉娥突大動作刪IG！　公司緊急發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

公益揭弊者保護法宣導　台電嘉義區處力推行政安全

海端鄉長盃慢壘賽登場　關山警舉牌宣導防詐與交安

錯過火車行程夜晚抵達　池上警助日籍旅客順利入住度假村

警民聯手守護荷包　豐里警即時戳破假貸款詐騙

機車不見先別慌　大武警提醒先確認鑰匙與停放位置

台鐵中洲站高架化露曙光　中央地方協調啟動可行性評估

連續11年寒冬送暖　會計師公會攜手王定宇贈米老人共餐據點

寒流接力來襲　高雄農改場急示警：熱帶作物12度以下恐受害

Pokémon GO 10週年重返台南！黃偉哲：全球唯二　亞洲唯一就在這

扶輪社助力偏鄉醫療　東石衛生所新增數位X光設備

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

公益揭弊者保護法宣導　台電嘉義區處力推行政安全

海端鄉長盃慢壘賽登場　關山警舉牌宣導防詐與交安

錯過火車行程夜晚抵達　池上警助日籍旅客順利入住度假村

警民聯手守護荷包　豐里警即時戳破假貸款詐騙

機車不見先別慌　大武警提醒先確認鑰匙與停放位置

台鐵中洲站高架化露曙光　中央地方協調啟動可行性評估

連續11年寒冬送暖　會計師公會攜手王定宇贈米老人共餐據點

寒流接力來襲　高雄農改場急示警：熱帶作物12度以下恐受害

Pokémon GO 10週年重返台南！黃偉哲：全球唯二　亞洲唯一就在這

扶輪社助力偏鄉醫療　東石衛生所新增數位X光設備

公益揭弊者保護法宣導　台電嘉義區處力推行政安全

彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲

最愛什麼公設？房產達人首推「2項」太實用　爆一票屋主共鳴

旅宿業聘用外籍實習生新規上路　獎助金及津貼比照最低工資

不安瀰漫！委內瑞拉首都街上空蕩蕩　僅超市外「出現囤物資人龍」

藥劑師偷賣「瘦瘦針」　竟是衛教妻盜蓋醫師章連開12張假處方

台股站上3萬點　群益投信：今年Q1善用「馬力夯」投資策略

專家預言「2026年是AI實用元年」　告別盲目追逐大模型「這3大應用」才是未來

海端鄉長盃慢壘賽登場　關山警舉牌宣導防詐與交安

去年貨櫃船訂單新增415萬箱、總量達1130萬箱　船廠產能趨於飽和

【諷刺是犯人遊街】白宮公布「馬杜洛上銬押解」影片

地方熱門新聞

「護國院長」蘇貞昌現身力挺林俊憲直搗台南安南本命區

外聘講師強制猥褻女職員台南地院判8月徒刑、緩刑3年

退役男變身「AI科技新銳」

合歡山女警雪地執勤　民眾寄300袋薑茶

男把尾隨車當仇家「當街開槍」

桃園捕蜂捉蛇委外　1999專線24小時受理

埔里鎮掩埋場環評首開會遭駁要求三月內補件再審

桃園藥師聯歡大會　強調藥師服務已走出藥局

北橫遊客中心智慧化公廁　開放使用

鋰電池勿邊充電用與高溫曝曬

再生醫療法元旦上路！台南僅5家醫院合法亂打細胞最高罰2千萬

台鐵集集支線中斷近5年　1/5首階段復駛

黃偉哲走進藝術隧道力挺精障者創作韌性

AI不只寫歌還能「聽懂手勢」南台科大跨域女力登上高流實驗舞台

更多熱門

相關新聞

快訊／台南住宅大樓竄火！3女一度困陽台

快訊／台南住宅大樓竄火！3女一度困陽台

台南市新市區今（5）日清晨發生住宅火警。消防局於上午6時19分接獲民眾報案，指新市區潭頂里一棟住宅3樓冒出火煙，立即派遣6個分隊、16輛消防車及25名警消人員前往搶救，現場有3名女性受困陽台，幸全數救出，意識清楚，初判有輕微吸入性嗆傷，後續均送往永康奇美醫院治療。詳細起火原因尚待釐清。

台中人瘋搶廚餘機　市府：3天4千戶申請補助

台中人瘋搶廚餘機　市府：3天4千戶申請補助

台南永康廢棄物狂燒　慘烈空拍畫面曝

台南永康廢棄物狂燒　慘烈空拍畫面曝

無人機一看就懂！台南消防第六大隊推動救災車輛空中標示

無人機一看就懂！台南消防第六大隊推動救災車輛空中標示

打造希望家園不缺席台南勞工局攜手工會志工同步修繕官田、麻豆

打造希望家園不缺席台南勞工局攜手工會志工同步修繕官田、麻豆

關鍵字：

再生醫療法元旦台南

讀者迴響

熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍將羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

更多

最夯影音

更多
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面