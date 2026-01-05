再生醫療法元旦上路！台南僅5家醫院合法　亂打細胞最高罰2千萬

▲再生醫療法將於2026年1月1日正式施行，台南市衛生局提醒民眾務必選擇合法醫療機構接受細胞治療。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為保障民眾健康與醫療安全，衛生福利部公布的《再生醫療法》及相關子法，將於2026年1月1日正式施行，台南市衛生局提醒市民，再生醫療涉及高度專業與風險，未來如有相關需求，務必洽詢經衛福部核准並完成登記的合法醫療機構，切勿輕信未經核准的療程或廣告，以免傷財又傷身。

衛生局指出，《再生醫療法》是我國首部專門管理細胞、基因等再生醫療技術與製劑的專法，目的在於兼顧醫療創新、產業發展與病人安全。依規定，再生醫療是指利用基因、細胞及其衍生物，用於治療、修復或替換人體細胞、組織或器官的製劑或技術，因技術複雜、風險性高，新法對執行條件與程序訂有明確門檻。

目前台南市經衛福部核准可執行細胞治療的醫療機構，共有成大醫院、奇美醫院、柳營奇美醫院、安南醫院及市立醫院5家，提供民眾合法、可受監督的醫療選擇。

衛生局說明，新法明確規範，再生醫療須由經中央主管機關核准的醫療機構執行，並向地方主管機關完成登記；除法律另有規定外，相關技術原則上需完成人體試驗（臨床試驗）後，才能正式施行。僅在「危及生命或嚴重失能且無替代療法」等特殊情形下，得依規定申請免完成人體試驗的「恩慈治療」。此外，醫療機構在執行前，必須取得病人或其法定代理人、配偶、親屬或關係人同意，並簽署同意書，確保病人充分了解治療內容與風險。

衛生局長李翠鳳提醒，再生醫療涉及特殊細胞製劑與技術流程，相關費用須經中央主管機關審查，醫療機構不得要求病人一次預繳全部費用，並應於執行前清楚說明收費金額、方式及退費條件，保障病人權益。針對廣告管理，李翠鳳也強調，新法已明定再生醫療廣告採「事前審查制」，不論是網路、平面、戶外或社群媒體，均須先經申請核准後才能刊播。僅限經中央核准的醫療機構、細胞保存庫設置機構，或受委託的政府機關、學術研究機構等，才能對外刊播相關廣告，且不得有誇大、不實或缺乏科學證據的宣傳內容。

衛生局提醒，如違反相關規定，最高可處新台幣2000萬元罰鍰，呼籲民眾務必提高警覺，理性評估，選擇合法、安全的醫療途徑。