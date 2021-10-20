砸3.7億　台東新建住宿式長照機構

▲台東縣長饒慶鈴希望住宿式機構可落實健康提升及在地老化為目標，讓縣內失能民眾獲得更好的照顧。（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片）

記者王兆麟／台東報導

為提升長照服務品質，提供多樣性的長照服務，台東縣政府規劃於關山鎮、大武鄉、長濱鄉新建住宿式長期照顧機構，設立床數共249床，經費共計約3億7千萬，並積極爭取衛生福利部「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，已經獲審查通過，縣長饒慶鈴希望未來縣內住宿式機構以落實健康提升及在地老化為目標，期盼讓縣內失能民眾獲得更好的照顧。

饒慶鈴表示，台東縣截至今年9月份為止，65歲以上人口共38488人，佔全縣18%，推估失能人口達11086人，若家中有失能、失智症長者大部分聘請外籍看護或使用政府的長照服務，重度失能者則由家人安排入住養護機構或護理之家接受後續照護服務，由於東縣幅員廣大、南北狹長致縱谷線、南迴線、海岸線的民眾若需使用到住宿式機構的服務只能將長輩送至資源較充足的台東市區，以致無法時常探視長輩。

現行安養護機構皆設置於台東市，許多民眾無法及時在住家附近找到適合的住宿式機構，或是根本沒有機構可提供服務，甚至機構也有一位難求的情形。因此，考量民眾的照護需求，落實在地老化政策，指示衛生局積極爭取衛福部「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，於關山鎮（99床）、大武鄉（75床）、長濱鄉（75床）建置住宿式長期照顧機構，設立床數共249床，經費共計約3億7千萬元。



衛生局指出，建置住宿型長照機構將提供更多元化的長照服務，內部規劃除提供住宿式床位外並附有日間照顧服務及多功能活動區，收住對象除有接收失能個案，也提供失智照顧專區，有別於一般護理之家之混和照顧模式，提供住民公共活動空間使用，顛覆傳統病房照護觀念，以落實健康提升及在地老化為目標，成為臺東縣住宿式機構新指標，讓更多服務資源進入台東，打造台東長照新亮點。

