委內瑞拉「超級內鬼」引路！曝生擒馬杜洛秘辛　無血開城死保鑣

▲川普、盧比歐等人在戰情室觀看美國在委內瑞拉的軍事行動。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國特種部隊成功俘虜委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，整場行動竟只有5個小時，從逮捕行動前的情報蒐集、空襲掩護到突襲官邸、押送紐約候審，全程周密。美國國務卿盧比歐透露，此次行動得力於委內瑞拉政府內部的「超級內鬼」提供行蹤，委國軍方未參與抵抗，唯一保護馬杜洛夫婦的是古巴派遣的保鑣。

根據美媒《紐約時報》，美國中央情報局（CIA）從去年8月起即在委內瑞拉境內秘密部署情報人員，密切監控馬杜洛的作息、行蹤與生活規律，並使用隱形無人機全天候監控。CIA人員與特種作戰分析師緊密合作，結合情報來源提供的線報，以及美國政府提供5000萬美元懸賞金，掌握馬杜洛位置，為特種部隊的生擒行動奠定基礎。

《BBC》指出，這次行動的代號為「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），計畫耗時數個月，期間美軍甚至在卡拉卡斯建造馬杜洛安全屋的全尺寸複製屋，模擬突襲路線與演練突襲策略。美軍部署150多架各型軍機，包括轟炸機、戰鬥機與偵察機，並在空中與地面完成密集協同，以確保行動精準且出其不意。

此次行動前未向美國國會通報，以維持突襲驚奇效果。

▲川普公布委內瑞拉總統馬杜洛遭逮照，雙眼遭蒙、雙手上銬。（圖／翻攝自Facebook／The White House）

當地時間約凌晨2時，委內瑞拉首都卡拉卡斯傳出連串爆炸聲，煙霧籠罩城市，多處軍事設施遭美軍空襲以清除障礙。特種部隊隨即闖入馬杜洛官邸，直升機降落期間，馬杜洛試圖逃入安全室，但被美軍迅速控制。

美國總統川普事後表示，若馬杜洛抵抗，可能將爆發致命衝突，但此次行動僅有少數美軍受傷，無人陣亡。盧比歐透露，委內瑞拉軍方根本沒能出手，僅有古巴派遣的私人衛隊試圖抵抗，行動中約32名古巴籍保鑣喪生。

盧比歐強調，馬杜洛早已失去軍方與委內瑞拉民眾的信任，政權主要依靠古巴派遣的衛隊支持。他指出，若沒有內鬼提供精準行蹤，特種部隊無法在毫髮無傷的情況下完成生擒作戰。面臨刑事指控的馬杜洛與夫人隨後被押解至美國紐約候審。

川普也在社群平台宣布，美國成功對委內瑞拉發動大規模行動，馬杜洛夫婦將面對美國司法制裁。