地方 地方焦點

台鐵集集支線中斷近5年　1/5首階段復駛！推彩繪列車、風味便當

記者高堂堯／南投報導

觀光鐵道「集集支線」因台16線邊坡和隧道災損，濁水至車埕兩站間中斷停駛近5年，將於1月5日恢復第一階段通車、行駛至集集站，集集至車埕站間也預計在7月通車、全線恢復行駛；集集鎮和台鐵皆推出一系列慶祝活動，包括明天將特別開行遊知名藝術家洪易操刀設計的「集集彩繪列車」，一同見證集集支線重獲新生。

集集支線啟航儀式明日上午11時將在集集車站舉辦，宣告集集支線第一階段正式恢復通車（二水至集集）；立委游顥指出，本次集集線改善修復工程歷經隧道及邊坡加固、排水設施及擋土牆改善，同時完成軌道鋼軌抽換及道碴更新等，各項目各工種齊心協力，並將持續積極趕工，致力於今年7月全線復駛通車，盼串聯沿線旅遊資源，帶動南投地區觀光發展與地方經濟繁榮，為地方注入新的活力與人潮。

▲集集復吉吉，彩繪開先鋒。（圖／翻攝游顥臉書粉專）

5日當天除有「集集彩繪列車」亮相行駛，集集站將販售限量名片式紀念月台套票，供旅客紀念收藏；游顥也邀請台鐵與地方合作，推出富集集、水里兩鄉鎮地方特色風味的「梅好蕉運便當」，主菜選用水里當地盛產紫蘇梅製作梅子雞，搭配多種在地時蔬，並以集集盛產的「山蕉」作甜點，每份售價168元，即日起至明年1月9日在臺中站、彰化站、新竹站及高鐵新烏日站之台鐵便當店的午餐期間販售。

集集站明天也將販售藍寶寶（DR2100-DR2400）及小叮噹（DR1000）列車周邊商品，限量藍寶寶一卡通(售價150元)，兩款超值感之馬克杯「集集手繪杯/列車杯」（單款499元，當天現場組合優惠價777元）以及專屬集集車站特色的積木組（1599元），現場更贈送列車長積木鑰匙圈（市值150元），亦有免運宅配到府的加值服務。

台鐵票務單位亦重新推出結合在地特色設計的「集集線一日周遊券」，並依復駛期程推出兩版本：1.集集版（使用區間：二水—集集），販售期間為1月5日至6月，全票90元、優惠票45元；2.全線通車版，自今年6月起販售，全票135元、優惠票68元，兩版本周遊券預計於竹南、苗栗、豐原、臺中、新烏日、彰化、員林、田中、二水、大甲、沙鹿、斗六及嘉義等13站限定販售。

