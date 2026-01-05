　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

停辦不廢校！六甲國小湖東校區再生轉型　打造台南永續教育新基地

▲六甲國小湖東校區停辦後轉型為生態環境教育基地，展現「停辦不廢校」的活化成果。（記者林東良翻攝，下同）

▲六甲國小湖東校區停辦後轉型為生態環境教育基地，展現「停辦不廢校」的活化成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市六甲國小湖東校區自2024年6月送別最後一屆畢業生後，並未因停辦而沉寂，反而展開嶄新的再生篇章，校區自2025年7月起由荒野保護協會認養，轉型為生態環境教育基地，日前六甲國小攜手荒野保護協會在校區內舉辦生態環境教育成果展暨親子活動，展現校園活化成果，也見證湖東校區從閒置到重生的轉變。

▲六甲國小湖東校區停辦後轉型為生態環境教育基地，展現「停辦不廢校」的活化成果。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，湖東校區的再生不只是修復一處空間，更象徵城市發展思維的轉變。自轉型計畫啟動以來，六甲國小師生與荒野保護協會志工累計投入超過2000人次的人力，親手整理竹林、規劃步道與教學動線，讓原本逐漸荒蕪的校園重新注入生命力，成為能被市民與學童再次使用的公共空間。

教育局長鄭新輝指出，教育局秉持「停辦不廢校」的核心原則，透過公私協力模式，讓湖東校區結合既有竹林生態資源，並導入iNaturalist等數位科技工具，將教學場域從教室延伸至整片自然環境，讓孩子在實際觀察與紀錄中學習生態與永續觀念。

▲六甲國小湖東校區停辦後轉型為生態環境教育基地，展現「停辦不廢校」的活化成果。（記者林東良翻攝，下同）

鄭新輝強調，湖東校區的成功案例，證明只要妥善規劃與資源挹注，停辦校園不僅不會成為負擔，反而能轉化為市民共享、與自然共生的教育場域，成為台南市推動校園活化與永續發展的重要示範。

六甲國小校長蘇淑娟表示，感謝荒野保護協會長期、無私的陪伴與投入，讓教學團隊得以深度整合自然資源，發展出更具系統性與永續性的生態課程。未來「湖東明珠」將不再侷限於傳統校園角色，而是逐步轉型為台南市關鍵的環境保育與永續教育基地。

▲六甲國小湖東校區停辦後轉型為生態環境教育基地，展現「停辦不廢校」的活化成果。（記者林東良翻攝，下同）

教育局也指出，湖東校區未來將持續深化社區參與，連結在地人文與生態認同，透過「生態環境教育基地」的長期營運，朝向成為台南市推動永續教育的指標性場域邁進。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊
台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398
19歲無照男、16歲少女雙亡！機車炸火光噴30m才停下

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義北排水護岸改善工程　強化提升排水安全

公益揭弊者保護法宣導　台電嘉義區處力推行政安全

海端鄉長盃慢壘賽登場　關山警舉牌宣導防詐與交安

錯過火車行程夜晚抵達　池上警助日籍旅客順利入住度假村

警民聯手守護荷包　豐里警即時戳破假貸款詐騙

機車不見先別慌　大武警提醒先確認鑰匙與停放位置

台鐵中洲站高架化露曙光　中央地方協調啟動可行性評估

連續11年寒冬送暖　會計師公會攜手王定宇贈米老人共餐據點

寒流接力來襲　高雄農改場急示警：熱帶作物12度以下恐受害

Pokémon GO 10週年重返台南！黃偉哲：全球唯二　亞洲唯一就在這

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

嘉義北排水護岸改善工程　強化提升排水安全

公益揭弊者保護法宣導　台電嘉義區處力推行政安全

海端鄉長盃慢壘賽登場　關山警舉牌宣導防詐與交安

錯過火車行程夜晚抵達　池上警助日籍旅客順利入住度假村

警民聯手守護荷包　豐里警即時戳破假貸款詐騙

機車不見先別慌　大武警提醒先確認鑰匙與停放位置

台鐵中洲站高架化露曙光　中央地方協調啟動可行性評估

連續11年寒冬送暖　會計師公會攜手王定宇贈米老人共餐據點

寒流接力來襲　高雄農改場急示警：熱帶作物12度以下恐受害

Pokémon GO 10週年重返台南！黃偉哲：全球唯二　亞洲唯一就在這

入夜強烈冷氣團報到「北東水氣增」　後天轉乾再探7度

嘉義北排水護岸改善工程　強化提升排水安全

「不是每條皺紋都一樣」　醫師提醒治療前先釐清成因

記憶體賺爛！南亞科11月狂賺42.35億　年增率衝破2097%

川普軍事行動完全無法制衡？

快樂天堂變調！佛州迪士尼「停車場驚見屍體」　4個月第6死

公益揭弊者保護法宣導　台電嘉義區處力推行政安全

彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲

最愛什麼公設？房產達人首推「2項」太實用　爆一票屋主共鳴

旅宿業聘用外籍實習生新規上路　獎助金及津貼比照最低工資

【歐告遇上小奶狗】牠全程小心翼翼深怕把小狗踩扁XD

地方熱門新聞

「護國院長」蘇貞昌現身力挺林俊憲直搗台南安南本命區

外聘講師強制猥褻女職員台南地院判8月徒刑、緩刑3年

退役男變身「AI科技新銳」

合歡山女警雪地執勤　民眾寄300袋薑茶

男把尾隨車當仇家「當街開槍」

桃園捕蜂捉蛇委外　1999專線24小時受理

埔里鎮掩埋場環評首開會遭駁要求三月內補件再審

桃園藥師聯歡大會　強調藥師服務已走出藥局

北橫遊客中心智慧化公廁　開放使用

鋰電池勿邊充電用與高溫曝曬

再生醫療法元旦上路！台南僅5家醫院合法亂打細胞最高罰2千萬

台鐵集集支線中斷近5年　1/5首階段復駛

黃偉哲走進藝術隧道力挺精障者創作韌性

AI不只寫歌還能「聽懂手勢」南台科大跨域女力登上高流實驗舞台

更多熱門

相關新聞

鐵馬騎進台南山區陳亭妃強調12年爭取農水利建設不是選舉才出現

鐵馬騎進台南山區陳亭妃強調12年爭取農水利建設不是選舉才出現

立委陳亭妃推動的「行動政府・行動正能量」37區鐵馬行動，5日騎進台南山區，深入楠西、玉井、南化、左鎮、山上、大內等地，實地傾聽地方需求，她直言山區面對極端氣候衝擊，農民在意的不是政治口號，而是災害發生時，政府能不能第一時間站出來，這也是她12年來持續為山區爭取農水路、水利建設、水土保持與野溪治理的核心原因。

委國軍事基地被轟成焦土　衛星影像曝光

委國軍事基地被轟成焦土　衛星影像曝光

再生醫療法元旦上路！台南僅5家醫院合法亂打細胞最高罰2千萬

再生醫療法元旦上路！台南僅5家醫院合法亂打細胞最高罰2千萬

快訊／台南住宅大樓竄火！3女一度困陽台

快訊／台南住宅大樓竄火！3女一度困陽台

台南永康廢棄物狂燒　慘烈空拍畫面曝

台南永康廢棄物狂燒　慘烈空拍畫面曝

關鍵字：

停辦廢校六甲國小湖東校區轉型台南教育基地

讀者迴響

熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍將羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

更多

最夯影音

更多
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面