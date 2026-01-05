停辦不廢校！六甲國小湖東校區再生轉型　打造台南永續教育新基地

▲六甲國小湖東校區停辦後轉型為生態環境教育基地，展現「停辦不廢校」的活化成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市六甲國小湖東校區自2024年6月送別最後一屆畢業生後，並未因停辦而沉寂，反而展開嶄新的再生篇章，校區自2025年7月起由荒野保護協會認養，轉型為生態環境教育基地，日前六甲國小攜手荒野保護協會在校區內舉辦生態環境教育成果展暨親子活動，展現校園活化成果，也見證湖東校區從閒置到重生的轉變。

市長黃偉哲表示，湖東校區的再生不只是修復一處空間，更象徵城市發展思維的轉變。自轉型計畫啟動以來，六甲國小師生與荒野保護協會志工累計投入超過2000人次的人力，親手整理竹林、規劃步道與教學動線，讓原本逐漸荒蕪的校園重新注入生命力，成為能被市民與學童再次使用的公共空間。

教育局長鄭新輝指出，教育局秉持「停辦不廢校」的核心原則，透過公私協力模式，讓湖東校區結合既有竹林生態資源，並導入iNaturalist等數位科技工具，將教學場域從教室延伸至整片自然環境，讓孩子在實際觀察與紀錄中學習生態與永續觀念。

鄭新輝強調，湖東校區的成功案例，證明只要妥善規劃與資源挹注，停辦校園不僅不會成為負擔，反而能轉化為市民共享、與自然共生的教育場域，成為台南市推動校園活化與永續發展的重要示範。

六甲國小校長蘇淑娟表示，感謝荒野保護協會長期、無私的陪伴與投入，讓教學團隊得以深度整合自然資源，發展出更具系統性與永續性的生態課程。未來「湖東明珠」將不再侷限於傳統校園角色，而是逐步轉型為台南市關鍵的環境保育與永續教育基地。

教育局也指出，湖東校區未來將持續深化社區參與，連結在地人文與生態認同，透過「生態環境教育基地」的長期營運，朝向成為台南市推動永續教育的指標性場域邁進。