地方民力無窮　雲林縣消防局再獲贈百萬消防衣褲及配備　

▲雲林縣消防局獲贈要價近百萬消防衣設備。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣獅子會歷屆會長聯誼會急公好義，在Covid-19新型冠狀病毒疫情最嚴峻的6月初，已捐贈雲林縣抗原快速檢驗試劑、防疫相關物資及捐款共計255.57萬元。近日再度捐贈消防衣設備19套，要價近百萬，全新設計、防護性能優越的消防衣褲及配備，供消防人員救災使用，由縣長張麗善代表受贈。

雲林縣長張麗善表示，「國際獅子會300-D1區雲林縣歷屆會長聯誼會」聽聞守護公共安全的消防人員防護裝備不足，立即獲得獅友熱烈響應，於不足24小時即達成目標的彙集，更有獅友公忙，導致訊息晚讀，無法加入捐贈行列而惋惜不已，這種精神就是獅子會的底蘊及文化，相信會蔚為佳話，流傳永久。

▲雲林縣獅子會歷屆會長聯誼會捐贈消防衣設備，由縣長張麗善代表受贈。（圖／記者蔡佩旻攝）

捐贈代表施松吉總召指出，得知消防局缺救災防護裝備，亦深知消防工作的辛苦跟危險，就在群組中倡議捐贈救災裝備，希望能盡一點心力來幫助消防人員救災安全。希望這些裝備能站上救災最前線，保護消防人員，發揮救災功能，也希望藉此拋磚引玉，讓更多企業及善心人士共同關心防救災工作。

雲林縣消防局表示，「119」在鄉親的心目中，代表著安心與信任，24小時不間斷服務，是鄉親安居樂業最有力的防線。雲林消防局團隊堅守崗位，使命必達，共同打造出安全幸福的城市。對於國際獅子會300-D1區雲林縣歷屆會長聯誼會善心義舉表示感謝，政府資源有限，地方民力無窮，共同打造安全、安心的居住環境。

▲雲林縣獅子會歷屆會長聯誼會捐贈雲林縣抗原快速檢驗試劑、防疫相關物資及捐款共計255.57萬元，近日再度捐贈消防衣設備要價近百萬，由縣長張麗善代表受贈。（圖／記者蔡佩旻攝）





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