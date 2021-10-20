異國戀「拯救世界」網公缺6千買機票　警一句話點醒她

▲警方一邊安撫解釋，一邊請婦人撥通電話與男子周旋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南鎮彰化銀行斗南分行透過LINE「斗南鎮金融機構阻詐聯防群組」，向警方反映有民眾疑似遭詐騙，18日中午，斗南派出所接獲報案，警員火速趕抵現場，發現一名中年婦人詐騙集團慣用的「愛情騙子」手法騙機票錢，經警員耐心勸說及破解詐騙集團話術癥結點，讓婦女最後驚醒真的是詐騙，保住錢財。

據了解，一名年近花甲的高姓婦人於上月初透過網路交友，結識一名男子自稱是在「葉門」經營媒體公司的大企業家，兩人相談甚歡，隨即陷入熱戀；「他是天、我是地，我們要一起合作拯救世界！」婦人毫不避諱的在員警面前這樣說，還親暱的稱該名素未謀面的情人為「老公」、「親愛的」，一度讓處理警員都不禁讚嘆詐騙集團的花言巧語騙術。

警方到達現場後，婦人表示因為疫情關係導致兩人不能見面，對方還表示只差一點錢（6千元）就能買機票到臺灣跟她結婚了，如此荒謬的藉口婦人還是信了，期待著能夠與夢中情人團圓！但就算如此，警方不能坐視不理，一邊安撫解釋，一邊請婦人撥通電話與男子交談，果然詐騙集團一聽到有警察隨即掛斷電話。

處理警員便向婦人細數對話中的各項疑點：大企業家怎麼會缺錢？如果是要匯款，怎麼是匯到國內的郵局？一一戳破詐騙集團的謊言，最後還用手機撥放媒體報導詐騙集團相關詐騙伎倆，才讓婦人醒悟，頓時驚醒自己真的被騙了。

針對該案，斗南警分局長莊思神特地準備禮券及獎狀到銀行進行表揚，感謝行員機警未讓詐騙集團得逞，成就警民合作的佳話；斗南警呼籲，網路交友盛行，但相關詐騙案件也層出不窮，提醒民眾網路交友應謹慎，若涉及金錢交易極可能是詐騙，可撥打110報案電話或165反詐騙專線求證，避免感情、財物兩頭空。

▲婦人毫不避諱的在員警面前說「他是天、我是地，我們要一起合作拯救世界！」（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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