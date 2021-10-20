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社會 社會焦點 保障人權

北港知名涮涮鍋沒開店竄濃煙　警消迅速撲滅！疑電線短路釀禍

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港華勝路一家知名涮涮鍋早上突然傳出濃煙，隔壁電子門市人員見狀隨即撥打119通報，雲林縣消防局隨即派出三大隊、北港、元長、水林等分隊各式車輛及人力馳援，警消到場發現並無明顯火勢，疑似電線短路冒出濃煙，迅速將起火點撲滅，未有人員傷亡，詳細起火原因需待進一步調查。

▲北港鎮華勝路一家知名涮涮鍋疑似電線短路冒出濃煙，迅速將起火點撲滅，所幸未有人員傷亡。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港鎮華勝路一家知名涮涮鍋疑似電線短路冒出濃煙，迅速將起火點撲滅，所幸未有人員傷亡。（圖／記者蔡佩旻攝）

北港鎮華勝路一家知名涮涮鍋開業多年，是當地很受歡迎的美食店家，今日上午10點多尚未開門營業，卻從大門屋簷夾層竄出陣陣濃煙，現場濃煙味瀰漫擴散，隔壁連鎖電子門市人員表示，10點30分開門營業10鐘後有一組客人進門挑選電器，閒聊時說剛剛進來門口與附近聞到一股濃煙味，不知何處傳來。

▲北港鎮華勝路一家知名涮涮鍋疑似電線短路冒出濃煙，迅速將起火點撲滅，所幸未有人員傷亡。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲因火鍋店尚未營業，警消人員怕夾層裝潢會造成火勢蔓延，鋸開鐵門及屋頂，對起火點射水搶救，迅速撲滅火煙，燃燒面積約10平分公尺。（圖／記者蔡佩旻攝）

店員一聽立即跑出去查看，才發現隔壁的火鍋店屋頂招牌與屋簷間冒出陣陣濃煙，趕緊撥打119通報。雲林縣消防局派出出動各式消防車輛8台、人員18名前往搶救，因火鍋店尚未營業，怕夾層裝潢會造成火勢蔓延，警消到場隨即鋸開鐵門及屋頂，對起火點射水搶救，迅速撲滅火煙，燃燒面積約10平分公尺。

雲林縣消防局表示，初步研判疑為電線走火，所幸無人員受傷，詳細起火原因尚待火調進一步調查釐清。

▲北港鎮華勝路一家知名涮涮鍋疑似電線短路冒出濃煙，迅速將起火點撲滅，所幸未有人員傷亡。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲因火鍋店尚未營業，警消人員怕夾層裝潢會造成火勢蔓延，鋸開鐵門及屋頂，對起火點射水搶救，迅速撲滅火煙，燃燒面積約10平分公尺。（圖／記者蔡佩旻攝）

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