善心低調捐雲林消防局手持超音波　助救護傷患檢測內出血

▲手持式超音波有助於偵測出患者傷情與迫切性，適時地轉送往適當的醫院，讓接收醫院提前啟動創傷小組或其他因應措施的準備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣消防局北五分隊義消顧問團團長蔡忠霓受低調善心人士委託捐贈手持式超音波儀器2部，作為119緊急救護出勤時，患者到院前救護檢測使用，手持式超音波儀器助於提升雲林縣緊急醫療品質，由縣長張麗善代表接受，並回贈感謝狀。

雲林縣消防局表示，為符合指標中所提到希望交通事故傷亡死亡率下降之目標，創傷應變一直是重要議題，但在到院前緊急救護的範疇中，嚴重創傷的患者是非常難以急救的，除了明顯的外出血外能夠進行辨識與處置外，內出血有時是無法輕易辨識，僅能從創傷的機轉推估，因此到院前緊急救護的處置就會有相當的侷限性。

雲林縣消防局說明，今年推動智慧創傷應變機制，有手持式超音波、電動骨針、雲端生命徵象傳輸系統，依患者傷情與迫切性，適時地轉送往適當的醫院，讓接收醫院提前啟動創傷小組或其他因應措施的準備，對雲林縣的縣民來說更是一大福音，感謝善心人士這次慷慨地捐贈這部手持式超音波儀器，讓雲林縣到院前緊急救護系統能夠更上新的里程碑。

雲林縣長張麗善表示，目前雲林縣的到院前緊急救護系統在衛生局、消防局與臺大雲林分院、麥寮長庚醫院等在地醫院的緊密合作下，不斷精進，許多規劃與執行都已經逐漸成熟，對於新技術的引進也有許多經驗，因此受贈手持式超音波儀器，在大家的通力合作下，絕對能發揮極大的效益，打造一個穩固、安全的緊急救護防護網。

▲雲林消防局北五分隊義消顧問團長蔡忠霓受低調善心人士委託捐贈手持式超音波儀器2部，由縣長張麗善代表接受，並回贈感謝狀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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