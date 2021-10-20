2500萬預算3天用罄！五倍券10％現金回饋　雲林展現驚人消費力

▲雲林縣府推出消費回饋10%現金，以2500萬預算從10月18日開始兌換，今（20）日為第三天，已陸續有多個鄉鎮回報發放完畢並公告。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府配合振興五倍券推出消費回饋10%現金，以2500萬預算從10月18日開始兌換，今（20）日為第三天，已陸續有多個鄉鎮回報發放完畢並公告，雲林縣長張麗善表示，現金回饋方案雖然結束，來雲林消費還有抽電動汽車等大獎機，縣府也將著手再規劃新的加碼方案，提升振興地方經濟。

▲斗六市兌換站，今日僅發出565張號碼牌，後續得等結算才讓候補民眾領取。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府推出回饋現金10%，20個鄉鎮皆有現金回饋的兌換處，若受理名額額滿，現場將不再接受兌換，18日開放兌領，首日被兌領872萬、昨天則兌領920萬，今天各兌換地點仍是大排長龍，接近中午時虎尾、斗南等多個鄉鎮陸續貼出「活動結束」公告，縣府表示，2500萬元最快今天就會發完。

▲受理名額額滿，現場將不再接受兌換。（圖／記者蔡佩旻攝）

民眾持於雲林消費的統一發票、雲端發票即可至兌換處憑明細消費額直接兌換10%現金。雲林縣長張麗善表示，現金回饋獲得民眾熱烈回響，成功帶動消費，來雲林消費還有抽價值150萬元的電動汽車、智慧手機等大獎機會，另外，縣府也正在研議新的加碼優惠方案，帶動振興經濟力道。

▲兌換站若受理名額額滿，將貼出公告，現場不再接受兌換。（圖／記者蔡佩旻攝）





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