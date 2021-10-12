消防發展基金會捐自動心肺復甦機　雲林救護車28輛「全配」達成　

▲自動心肺復甦機單價約95萬，以準確的深度及速率按壓，效率比人工更精確，不會有深度及速率不足問題，且操作迅速，可於10秒內完成組裝。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

財團法人消防發展基金會捐贈雲林縣消防局自動心肺復甦機2組及全面雙罐式防毒面具10組，有助於提升緊急醫療品質及搶救患者生命。雲林縣消防局為對消防發展基金會表示謝忱，捐贈儀式由局長林文山代表接受並回贈感謝狀，消防局長林文山表示，全縣28部救護車都完成自動心肺復甦機配備。

消防局接獲OHCA救護案件，平均需救護人員3名出勤，自動心肺復甦機優點可節省出勤人力，以準確的深度及速率按壓，效率比人工更精確，不會有深度及速率不足問題，且操作迅速，可於10秒內完成組裝，尤其以機器按壓亦可確保送醫途中消防人員安全，避免救護車遇緊急狀況突然剎車傾倒等。

財團法人消防發展基金會贈與防護設備與先進的救護器材，讓第一線消防救護人員在安全下守護人民生命財產，這些配備均由郭台銘文教基金會捐贈經費給消防發展基金會，再轉贈給全國各縣市消防局，身兼消防發展基金會董事的立法委員林文瑞表示，捐贈本縣消防局自動心肺復甦機2組及全面雙罐式防毒面具10組，以實際行動力挺抗疫英雄，一同守護民眾健康。

▲消防局接獲OHCA救護案件，平均需救護人員3名出勤，自動心肺復甦機優點可節省出勤人力，以準確的深度及速率按壓，效率比人工更精確。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣消防局長林文山指出，雲林縣警消人員若載運確診為嚴重特殊傳染性肺炎患者或居家隔離與居家檢疫的OHCA患者，除著適當防護裝備外，其CPR則改為機械壓胸(使用自動心肺復甦機)，避免警消人員因人工壓胸與患者口鼻過於接近，大幅降低感染風險。

林文山表示，消防局在全縣共有28台救護車，再補上這2台自動心肺復甦機已全部完成布建，搭配心電圖機讓緊急救護更有力。感謝財團法人消防發展基金會，以實際行動力挺第一線警消人員得以降低染疫風險，確保雲林鄉親及警消人員之生命安全。

▲消防發展基金會董事林文瑞、執行長邱其昌，義勇消防聯合總會秘書長賴明宏代表捐贈自動心肺復甦機2組及全面雙罐式防毒面具10組，雲林縣消防局長林文山代表接受並回贈感謝狀。（圖／記者蔡佩旻攝）





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