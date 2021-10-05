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雲林千巧谷「麵包巴士」首航　疫情期顧客不來「我們走出去」

▲▼ 。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲除了訂單的產品，大巴士上會擺滿蛋糕與麵包來服務客人，整輛車以粉紅色千巧谷主題彩繪，可愛又大氣。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻、李政遠／雲林報導

雲林千巧谷牛樂園觀光牧場，在疫情爆發後，為維持130名員工生計，董事長夫婦與員工開麵包配送車到各鄉鎮面交，當時董事長黃吉雄霸氣說，員工幫公司賺錢，掏老本照顧員工是企業責任。現疫情微解，千巧谷將行動麵包車升級為大巴士，可愛彩繪超吸睛，用載著麵包去旅遊的概念讓消費者上車挑選更舒適。

今年疫情爆發後5月份全台進入三級警戒，上門顧客頓時銳減，黃吉雄說，公司不能因為一年的虧損，就縮減規模裁掉員工，130名員工背後有130個家庭，公司不能拋棄員工不顧，130人一個都不能少，既然消費者不上門，換我們去走出去，於是改採網購，再以行動麵包配送車到各鄉鎮進行面交。

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▲▼ 。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲以行動麵包店的構想來打造麵包巴士，除了訂單的產品，大巴士上會擺滿蛋糕與麵包來服務客人，除了目前的巡迴點之外，未來不排除跨縣市為大家服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

疫情逐漸回穩，千巧谷行動麵包車仍持續前往各鄉鎮進行面交服務，黃吉雄感謝在急難中伸出援手購買捧場的各鄉鎮消費者，不僅沒打算取消面交，且重金百萬打造「千巧谷麵包巴士」，今日將首航開往北港鎮面交點，預期將成為打卡熱點。

▲▼ 。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲麵包巴士是冷氣車，消費者上車就如同進到店面般涼爽舒適，在40個座位上擺滿產品讓顧客自由選購，而車上的冷氣也會對產品的保存更好。（圖／記者蔡佩旻攝）

董事長黃吉雄表示，5月底到8月初5這段期間都是以行動車到各鄉鎮進行面交，最大的問題就是遇到下雨天就會非常不方便，當時是以行動麵包店的構想來打造麵包巴士，除了訂單的產品，大巴士上會擺滿蛋糕與麵包來服務客人，整輛車。

黃吉雄說，最大的好處是，大巴士是冷氣車，消費者上車就如同進到店面般涼爽舒適，在40個座位上擺滿產品讓顧客自由選購，而車上的冷氣也會對產品的保存更好，除此，當顧客上了麵包巴士，能感受到「要去旅行」的感覺而有好心情，如此麵包巴士到各個鄉鎮給大家快樂與好的購物環境。

▲▼ 。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲當顧客上了麵包巴士，能感受到「要去旅行」的感覺而有好心情，如此麵包巴士到各個鄉鎮給大家快樂與好的購物環境。（圖／記者蔡佩旻攝）

崙背鄉是全國第二大酪農區，董事長黃吉雄2003年與太太蕭秀桂到崙背鄉創業，以麵包坊起家，使用在地酪農生產鮮奶製作的「鮮奶乳酪蛋糕」熱銷打開知名度，並在麥寮鄉開設分店。黃吉雄將占地1.2公頃荒廢多年的紡織廠，打造成兼具觀光休閒的牧場，2012年成立千巧谷企業，黃吉雄夫婦倆18年前白手起家，現今已是有130員工的公司。

▲▼ 。（圖／記者蔡佩旻攝）

目前麵包巴士巡迴六鄉鎮，供消費者於「千巧谷麵包車訂購單」線上預定取貨，並展售最受歡迎產品，週一在斗六三好酒店旁救國團；週二北港麥當勞旁台西客運；週三斗南國小大門口；週四虎尾黃昏市場復興路停車場；週五西螺文昌國小大門口；週六斗六受天宮斜對面自強街停車場；週日莿桐農會旁，時間都是16:30-17:30。

▲▼ 。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲千巧谷提供消費者更好的選購環境，重金百萬打造「千巧谷麵包巴士」，今日將首航開往北港鎮面交點，可預期將成為打卡熱點。（圖／記者蔡佩旻攝）


►聽Podcast #我在案發現場


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